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"లెర్నింగ్ లైెసెన్స్" ఇంటి దగ్గరే! - ఆన్​లైన్​లో పరీక్ష పాసైతే చాలు!

ఎల్​ఎల్​ఆర్ కోసం ఎక్కడికీ వెళ్లే పని లేదు! - ఇంటి దగ్గరే ఉండి పరీక్ష రాసుకోవచ్చు!

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:38 PM IST

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LLR Online Exam : కొత్తగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ కావాలనుకుంటే ముందుగా లైర్నర్స్‌ లైసెన్స్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ (ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌) తప్పనిసరి. దీని కోసం స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకొని రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఎక్కడి నుంచైనా ఆన్‌లైన్‌లో పరీక్ష రాసి తీసుకోవచ్చు. దేశంలోని 26 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలు చేస్తుండగా, రాష్ట్రంలోనూ రవాణాశాఖ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఆధార్‌ ఈకేవైసీ పూర్తి చేసిన వారు ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష రాస్తే ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ జారీచేస్తుండడం వల్ల ఒకరి బదులు మరొకరు హాజరవుతున్నారు. దీంతో పైలటింగ్​కు అవకాశం లేకుండా మన రాష్ట్రంలో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. కెమెరా ముందు కూర్చొని తల తిప్పకుండా, వేరొకరితో మాట్లాడకుండా పరీక్ష రాసే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాసం ఉంది.

ఆటోమేటెడ్‌ ట్రాక్‌ - డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​కు పెద్ద 'పరీక్షే'

  • కొత్త విధానంలో ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ పొందాలి ఇలా
  • ముందుగా సారథి పోర్టల్‌లో ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ ఆన్‌లైన్‌ స్టాల్‌ ఆప్షన్‌లో క్లిక్‌ చేయాలి.
  • రాష్ట్రాన్ని ఎంపిక చేసుకుని ఆధార్‌ వివరాలు నమోదు చేసి ఆన్‌లైన్‌లో ఫీజు చెల్లించాలి.
  • అప్లికేషన్‌ జనరేట్ కాగానే మొబైల్‌ నంబరు నమోదు చేయాలి.
  • పిన్‌ ఎంటర్‌ చేసిన తర్వాత కెమెరా ఉన్న కంప్యూటర్‌/ల్యాప్‌టాప్‌ ఉపయోగించుకుని ఆన్​లైన్​లో పరీక్ష రాయాలి.
  • 20 ప్రశ్నల్లో కనీసం 60శాతం (12 ప్రశ్నలకు) సరైన సమాధానం రాస్తే పాసైనట్లే. ఎల్​ఎల్​ఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల్లోపు ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో డ్రైవింగ్ టెస్ట్​కి నేరుగా హాజరు కావాలి.

పకడ్బందీగా నిర్వహించేలా

  • ఆన్​లైన్ పరీక్ష నేపథ్యంలో అక్రమాలకు అవకాశం లేకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
  • అభ్యర్థులు సేఫ్‌ ఎగ్జామ్‌ బ్రౌజర్‌ ఉపయోగించాలి.
  • ఏఐ టూల్స్‌ డెస్క్‌టాప్‌/ల్యాప్‌టాప్‌ కెమెరా పరీక్ష రాసే అభ్యర్థిని నిశితంగా గమనిస్తుంది.
  • తల పక్కకు తిప్పినా, అక్కడ మరెవరి మాటలైనా వినిపించినా పరీక్షలో ఫెయిల్‌ అయినట్టే.
  • ఒక డెస్క్‌టాప్‌/ ల్యాప్‌టాప్‌ ఐపీ అడ్రస్‌తో రోజుకు ఇద్దరికి పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉంది.
  • అభ్యర్థి ముఖం ఆధార్‌ అథెంటికేషన్​తో సరిపోల్చేందుకు గరిష్ఠంగా ఐదు అవకాశాలు ఇస్తారు.
  • ఆధార్‌ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ కోసం రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
  • కంప్యూటర్‌/ల్యాప్‌టాప్‌లు లేనివారు దగ్గరలోని స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు వెళ్లి పరీక్ష రాసుకోవచ్చు.

మాక్‌ టెస్ట్‌లు రాయొచ్చు

  • ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష మోడల్ కోసం సారథి పోర్టల్​ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మోడల్ ప్రశ్నలు, సమాధానాలపై అవగాహన కోసం అభ్యర్థులు మాక్‌ టెస్ట్‌లు రాయవచ్చు.
  • ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 84 రవాణాశాఖ కార్యాలయాల ద్వారా రోజుకు 6 వేల నుంచి 8 వేల లెర్నింగ్ లైసెన్స్​లు జారీ చేస్తున్నారు. ఇకపై కార్యాలయానికి వెళ్లకుండానే లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు.
  • ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ తీసుకున్న వారంతా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ కోసం నెల తరవాత 6 నెలల్లోపు ఆర్‌టీఓ కార్యాలయంలో ప్రత్యక్షంగా పరీక్షకు హాజరుకావాలి.

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