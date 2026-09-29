"లెర్నింగ్ లైెసెన్స్" ఇంటి దగ్గరే! - ఆన్లైన్లో పరీక్ష పాసైతే చాలు!
ఎల్ఎల్ఆర్ కోసం ఎక్కడికీ వెళ్లే పని లేదు! - ఇంటి దగ్గరే ఉండి పరీక్ష రాసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 3:38 PM IST
LLR Online Exam : కొత్తగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలనుకుంటే ముందుగా లైర్నర్స్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఎల్ఎల్ఆర్) తప్పనిసరి. దీని కోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకొని రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఎక్కడి నుంచైనా ఆన్లైన్లో పరీక్ష రాసి తీసుకోవచ్చు. దేశంలోని 26 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలు చేస్తుండగా, రాష్ట్రంలోనూ రవాణాశాఖ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఆధార్ ఈకేవైసీ పూర్తి చేసిన వారు ఆన్లైన్ పరీక్ష రాస్తే ఎల్ఎల్ఆర్ జారీచేస్తుండడం వల్ల ఒకరి బదులు మరొకరు హాజరవుతున్నారు. దీంతో పైలటింగ్కు అవకాశం లేకుండా మన రాష్ట్రంలో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. కెమెరా ముందు కూర్చొని తల తిప్పకుండా, వేరొకరితో మాట్లాడకుండా పరీక్ష రాసే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాసం ఉంది.
ఆటోమేటెడ్ ట్రాక్ - డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు పెద్ద 'పరీక్షే'
- కొత్త విధానంలో ఎల్ఎల్ఆర్ పొందాలి ఇలా
- ముందుగా సారథి పోర్టల్లో ఎల్ఎల్ఆర్ ఆన్లైన్ స్టాల్ ఆప్షన్లో క్లిక్ చేయాలి.
- రాష్ట్రాన్ని ఎంపిక చేసుకుని ఆధార్ వివరాలు నమోదు చేసి ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించాలి.
- అప్లికేషన్ జనరేట్ కాగానే మొబైల్ నంబరు నమోదు చేయాలి.
- పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కెమెరా ఉన్న కంప్యూటర్/ల్యాప్టాప్ ఉపయోగించుకుని ఆన్లైన్లో పరీక్ష రాయాలి.
- 20 ప్రశ్నల్లో కనీసం 60శాతం (12 ప్రశ్నలకు) సరైన సమాధానం రాస్తే పాసైనట్లే. ఎల్ఎల్ఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల్లోపు ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో డ్రైవింగ్ టెస్ట్కి నేరుగా హాజరు కావాలి.
పకడ్బందీగా నిర్వహించేలా
- ఆన్లైన్ పరీక్ష నేపథ్యంలో అక్రమాలకు అవకాశం లేకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
- అభ్యర్థులు సేఫ్ ఎగ్జామ్ బ్రౌజర్ ఉపయోగించాలి.
- ఏఐ టూల్స్ డెస్క్టాప్/ల్యాప్టాప్ కెమెరా పరీక్ష రాసే అభ్యర్థిని నిశితంగా గమనిస్తుంది.
- తల పక్కకు తిప్పినా, అక్కడ మరెవరి మాటలైనా వినిపించినా పరీక్షలో ఫెయిల్ అయినట్టే.
- ఒక డెస్క్టాప్/ ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్తో రోజుకు ఇద్దరికి పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉంది.
- అభ్యర్థి ముఖం ఆధార్ అథెంటికేషన్తో సరిపోల్చేందుకు గరిష్ఠంగా ఐదు అవకాశాలు ఇస్తారు.
- ఆధార్ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే ఎల్ఎల్ఆర్ కోసం రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
- కంప్యూటర్/ల్యాప్టాప్లు లేనివారు దగ్గరలోని స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు వెళ్లి పరీక్ష రాసుకోవచ్చు.
మాక్ టెస్ట్లు రాయొచ్చు
- ఎల్ఎల్ఆర్ ఆన్లైన్ పరీక్ష మోడల్ కోసం సారథి పోర్టల్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మోడల్ ప్రశ్నలు, సమాధానాలపై అవగాహన కోసం అభ్యర్థులు మాక్ టెస్ట్లు రాయవచ్చు.
- ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 84 రవాణాశాఖ కార్యాలయాల ద్వారా రోజుకు 6 వేల నుంచి 8 వేల లెర్నింగ్ లైసెన్స్లు జారీ చేస్తున్నారు. ఇకపై కార్యాలయానికి వెళ్లకుండానే లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు.
- ఎల్ఎల్ఆర్ తీసుకున్న వారంతా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం నెల తరవాత 6 నెలల్లోపు ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ప్రత్యక్షంగా పరీక్షకు హాజరుకావాలి.
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