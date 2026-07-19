ఆన్లైన్ రియల్ ఎస్టేట్! - మీరు కొనబోయే ఇంటిని కూర్చున్న చోటు నుంచే చూడొచ్చు!!
- కొనుగోలుదారులకు చక్కని వేదికగా "స్క్వేర్ యార్డ్" - స్పూర్తిగా నిలుస్తున్న భార్యాభర్తల సక్సెస్ స్టోరీ!
Published : July 19, 2026 at 5:28 PM IST
Online real estate : నగరాలు, పట్టణాల్లో ఒక ఇల్లు కట్టడం ఎంత కష్టమో, కట్టిన వాటిల్లో సరైన ఇంటిని ఎంచుకోవడం కూడా అంతే కష్టం. రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు చెప్పే మాటల్లో చాలా వరకు తేడాగానే ఉంటాయనేది మెజారిటీ జనం చెప్పేమాట. పోనీ, కొనుగోలు దారులు ప్రతిరోజూ వేర్వేరు ప్రాంతాలకు తిరిగి ఇళ్లు చూడాలంటే అయ్యే పనికాదు. ఆఫీసుకు సెలవు పెట్టడం, పనులు వదులుకోవడం ఎంతో శ్రమ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమస్య లేకుండా ఉన్నచోట నుంచే ఆన్లైన్లో పిన్ టూ పిన్ క్షుణ్ణంగా మీరు కొనబోయే ఇంటిని చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? దుస్తుల షాపింగ్ మాదిరే కూర్చున్న చోట నుంచే పది, 20 అంటూ.. కావాల్సినన్ని మోడల్స్ చూస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది? అదే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది భారతదేశంలోని "స్క్వేర్ యార్డ్స్" సంస్థ!
సమస్య నుంచి పుట్టిన ఆలోచన :
విదేశాల్లో స్థిరపడినా... స్వదేశంలో ఒక ఇల్లు లేదా స్థలం ఉండాలనే కోరిక చాలా మందికి ఉంటుంది. హాంకాంగ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్గా పనిచేస్తున్న తనుజ్ శోరీ, ఆయన భార్య కనికా గుప్తా కూడా అలాంటి కలనే కన్నారు. అయితే భారతదేశంలో స్థలం కొనాలనుకున్నప్పుడు వాళ్లకు ఎదురైన అనుభవాలు తీవ్ర నిరాశకు గురిచేశాయి. బ్రోకర్లు చెప్పే వివరాలు ఒకలా ఉంటే, వాస్తవ పరిస్థితి మరోలా ఉండేది. అసలు మార్కెట్ ధర ఎంత? అవసరమైన అనుమతులు ఉన్నాయా? ఆస్తి ఇప్పటికే మరెవరిపేరుపై రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా? వంటి ప్రాథమిక విషయాలే స్పష్టంగా తెలియకపోవడం వారిని ఆలోచింపజేసింది. అప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పారదర్శకత తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ఒక కొత్త వేదికను రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఉద్యోగాలకు గుడ్బై :
ఆ విధంగా స్క్వేర్ యార్డ్స్ సంస్థ పుట్టింది. తనుజ్ శోరీ స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్, నొమూరా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్లలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్గా పనిచేశారు. ఆయన భార్య కనికా గుప్తా వార్టన్ బిజినెస్ స్కూల్లో చదివి వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో కెరీర్ నిర్మించుకున్నారు. ఇద్దరూ తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి, ఏళ్లుగా కూడబెట్టిన పొదుపు మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి 2015లో ఈ స్టార్టప్ ప్రారంభించారు.
మొదట ఇది విదేశాల్లో నివసిస్తూ భారతదేశంలో ఇళ్లు కొనాలనుకునే ప్రవాస భారతీయులకు సేవలందించే ఆన్లైన్ వేదికగా ప్రారంభమైంది. అయితే కేవలం వెబ్సైట్ ద్వారా సేవలు అందించడం సరిపోదని త్వరలోనే గ్రహించారు. అందుకే ఢిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబై, పుణె వంటి నగరాలతో పాటు హాంకాంగ్, సింగపూర్, దుబాయ్లలో కూడా కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసి, కస్టమర్లకు నేరుగా ప్రాపర్టీలు చూపించే బృందాలను నియమించారు. కానీ, ఈ విస్తరణ వల్ల సంస్థపై ఆర్థిక భారం పడింది. ఏడాదికి రూ.200 కోట్లకు పైగా నష్టాలు వచ్చేవి. అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే తమ పొదుపు డబ్బుతో పాటు కుటుంబ ఆస్తులు కూడా అమ్మి వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టారు!
అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో తనుజ్ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అనుభవాన్ని ఉపయోగించాడు. కేవలం ఇళ్లు చూపించడం కాకుండా, గృహ రుణాల ఏర్పాటులో కూడా సహాయం చేయాలని నిర్ణయించాడు. హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ సహా వందకు పైగా ఆర్థిక సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని "అర్బన్ మనీ" అనే విభాగాన్ని ప్రారంభించాడు. దీంతో కస్టమర్లకు రుణాలు సులభంగా లభించగా, సంస్థ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. కానీ, కరోనా రాకతో మళ్లీ ఇబ్బందులు వచ్చాయి. జనాలు బయటకు వచ్చి ఇళ్లు చూసే పరిస్థితి లేకపోవడంతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తీవ్ర ప్రభావానికి గురైంది.
అప్పుడు "స్క్వేర్ యార్డ్స్" ఈ సమస్యనే అవకాశంగా మార్చుకుంది. సంప్రదాయ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ నుంచి పూర్తిస్థాయి ప్రాప్టెక్ కంపెనీగా రూపాంతరం చెందింది. కరోనా సమయంలో సంస్థ ప్రాప్-వీఆర్ సేవను ప్రారంభించింది. ఇందులో నిర్మాణం పూర్తయిన ప్రాజెక్టుల డిజిటల్ ట్విన్స్ను రూపొందించారు. ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ ద్వారా ఇంట్లోనే కూర్చుని 360 డిగ్రీలలో ప్రతి గదిని పరిశీలించే అవకాశం కల్పించారు. డ్రోన్ వ్యూ ద్వారా ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను కూడా చూడొచ్చు. వాస్తు కాలిక్యులేటర్ సహాయంతో మార్పులు సూచించవచ్చు. అంతేకాదు, ఇంటీరియర్ డిజైన్ సేవలను కూడా సంస్థే అందిస్తోంది.
అద్దె ఇంటి బాధ్యత కూడా :
ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, ఒకవేళ ఓనర్లు అద్దెకు ఇవ్వాలనుకుంటే.. వారి కోసం అజురో అనే ప్రత్యేక యాప్ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ యాప్ ద్వారా అద్దెదారుల వివరాలను పూర్తిగా తనిఖీ చేసి యజమానికి అందజేస్తారు. ఓనర్ ఓకే అంటే రెంట్కు ఇచ్చేస్తారు. అంతేకాదు ప్రతినెలా అద్దె వసూలు చేసి యజమానికి చెల్లిస్తారు! అవసరమైతే ఎలక్ట్రిషియన్, ప్లంబర్ వంటి సేవలను కూడా వెంటనే ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇంకా, ఇంటి పరిస్థితిని తరచూ పరిశీలించే ప్రత్యేక ఇన్స్పెక్షన్ బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్న తర్వాత ఇంకేముంది? స్క్వేర్ యార్డ్స్పై పెట్టుబడిదారులకు మంచి విశ్వాసం పెరిగింది. భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు రావడంతో సంస్థ విలువ ఇప్పుడు సుమారు రూ.8,500 కోట్లకు చేరుకుని భారతదేశ ప్రముఖ యూనికార్న్ సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. వ్యాపారంలో విజయ సూత్రం ఒక్కటే. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ముందుకు వెళ్లడమేనని ఈ జంట కూడా మరోసారి నిరూపించింది.