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ఆధార్‌లో పుట్టిన తేదీ మళ్లీ మార్చుకునే అవకాశం? - ఈజీ కాదు 'కానీ'!

ఆపరేటర్ల తప్పిదాలతో తేదీల్లో మార్పులు - ఇలా చేస్తే మరో చాన్స్!

DOB CHANGE IN AADHAR
ఆధార్​లో పుట్టిన తేదీ మార్చడం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 2:42 PM IST

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DOB Change in Aadhar Card : ఆధార్ కార్డులో తప్పుగా నమోదైన పుట్టిన తేదీని మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అనుకోని పొరపాట్ల వల్ల ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఇలా మార్చాల్సి వస్తోందా? అయితే, ఇది మీకోసమే. ఆధార్‌లో పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు మార్చుకునే అవకాశం ఉన్నా మొదటిసారితో పోలిస్తే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు మార్చుకునే విషయంలో భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (ఉడాయ్‌) కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. పుట్టిన తేదీని ఒకసారి అప్‌డేట్‌ చేసిన తర్వాత మళ్లీ మార్పు చేయడం అంత సులభమైన పని కాదని ఉడాయ్‌ ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్‌' వేదికగా స్పష్టం చేసింది.

ఆధార్‌ కార్డు నమోదు సమయంలో సరైన పత్రాలు సమర్పించినా , ఆపరేటర్లు చేసే పొరపాట్ల కారణంగా కొన్నిసార్లు పుట్టిన తేదీ తప్పుగా నమోదవ్వొచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు గతంలో సమర్పించిన రికార్డులను పరిశీలించి సరైన సమాచారం ఇస్తే పుట్టిన తేదీ సవరణ ప్రక్రియ ఈజీగా పూర్తి చేయొచ్చు. పుట్టిన తేదీని 'Declared' లేదా 'Approximate' అని నమోదు చేసినా సులభంగానే మార్చుకొనే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు ఇతర పత్రాల ద్వారా ఆధార్‌ పొంది ఉంటే అలాంటప్పుడు తప్పుగా నమోదైన పుట్టినతేదీని సవరించుకునేందుకు ఉడాయ్‌ అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇందుకోసం 18ఏళ్లు పైబడిన భారతీయులు, ఎన్నారైలు అధికారిక జనన ధ్రువీకరణను నిర్ధరించే నిర్దిష్ట పత్రాలను సమర్పించాలి. 18ఏళ్ల లోపు భారతీయులకు మాత్రం బర్త్ సర్టిఫికెట్‌ తప్పనిసరి కాగా, 18 ఏళ్లలోపు ఎన్నారైలేతే బర్త్‌ సర్టిఫికెట్‌ లేదా భారతీయ పాస్‌పోర్టును సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

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రెండోసారి మార్పు చేయాల్సి వస్తే

ఆధార్‌లో పుట్టిన తేదీని రెండోసారి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు మార్చడం కష్టమే. తొలిసారి అప్‌డేట్‌ చేసినప్పుడు బర్త్ సర్టిఫికెట్‌ కాకుండా వేరే ధ్రువీకరణ పత్రం ఇచ్చి ఉంటే రెండోసారి బర్త్‌ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు అఫిడవిట్‌ సమర్పించాలి. ఒకవేళ మొదటిసారి కూడా బర్త్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి నమోదు చేయించినట్లయితే రెండోసారి కూడా అదే రిజిస్ట్రార్‌ జారీ చేసిన సవరించిన కొత్త బర్త్ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు, అఫిడవిట్‌ను సమర్పించాలి. భారతీయులతో పాటు ఎన్​ఆర్​ఐలకూ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. మీరు సమర్పించిన పత్రాలు రెండుసార్లు సరైనవే అయితే, ఆపరేటర్‌ తప్పిదం వల్ల తప్పుగా నమోదైతే సరిదిద్దుకునే అవకాశాన్ని ఉడాయ్‌ కల్పిస్తోంది. గతంలో సమర్పించిన డాక్యుమెంట్ మీ దగ్గర ఉంటే నేరుగా అప్‌డేట్ చేయొచ్చు కానీ, పాత పత్రం లేనప్పుడు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

వారికి ఆఖరి ఛాన్స్‌

దరఖాస్తుదారుడు నకిలీ లేదా తప్పుడు డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్‌ చేస్తే దాన్ని తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణించడంతో పాటు అలాంటి వారి ఆధార్‌ను డీయాక్టివేట్‌ చేస్తారు. అలా డీయాక్టివేట్‌ అయిన సందర్భంలో ఉడాయ్‌ మరో చివరి అవకాశం కల్పిస్తుంది. సంబంధిత ప్రాంతీయ కార్యాలయం ద్వారా పూర్తి బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్ (ఫేస్‌, ఐరిస్‌, ఫింగర్స్) ఆన్‌లైన్ వెరిఫై చేయదగిన బర్త్ సర్టిఫికెట్, అఫిడవిట్ సమర్పించి మాత్రమే ఆధార్‌ను తిరిగి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల లోపు కేటగిరీలో లేదా ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసున్నా, మైనర్‌గా చేరినప్పుడు 18 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసున్న సందర్భాల్లో ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది.

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ఆధార్​ కార్డులో పుట్టిన తేదీ
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