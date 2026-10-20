పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
పాస్పోర్టు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి - నకిలీ వెబ్సైట్లు అనేకం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:13 AM IST
Passport Apply Online : పాస్ పోర్టు కావాలా అంటూ ఊరిస్తారు. ఇలా అప్లై చేయండి, అలా డోర్ డెలివరీ చేస్తాం అని ఊదరగొడతారు. ఆ మాటలు నమ్మి ముందడుగు వేశారో నిండా మునిగిపోతారు. పాస్ పోర్టు పేరుతో ఇంకా చాలా మోసాలు జరుగుతున్నాయి. వాటి నుంచి బయటపడాలంటే అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!
మన దేశంలో ఏటా సుమారు 1.2 కోట్ల కొత్త పాస్ పోర్టులు జారీ అవుతుంటాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం జనాభాలో 8.71 శాతం మందికి మాత్రమే పాస్ పోర్టులున్నాయి. ఇప్పుడు చాలామంది తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారు. సైబర్ నేరస్థులు ఈ విషయాన్నే అవకాశంగా మలుచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీబీఐ ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తోంది. నకిలీ వెబ్సైట్లతో ముంచేసే ముఠాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తోంది.
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మోసాలు ఎలాగంటే!
నకిలీ వెబ్సైట్లు : అధికారిక పాస్పోర్టు పోర్టల్ మాదిరిగా ఉండే నకిలీ వెబ్సైట్ల ద్వారా ముఠాలు ఏమార్చే అవకాశముంది. దరఖాస్తు స్వీకరణ పేరిట ఆధార్, బ్యాంకుఖాతాల సమాచారం తదితర వ్యక్తిగత వివరాలను దొంగిలించడంతోపాటు దరఖాస్తు రుసుమూ వసూలు చేసి మోసగిస్తుంటాయి.
నకిలీ ఏజెంట్లు : నకిలీ ఏజెంట్లు దరఖాస్తుదారులను బురిడీ కొట్టిస్తుం టారు. పాస్పోర్టు జారీ ప్రక్రియను తొందరగా పూర్తి చేయిస్తామని, తప్పనిసరిగా ఆమోదింపజేయిస్తామని, ఆపాయింట్మెంట్ త్వరగా ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తారు.
సకిలీ పోలీసులు : నేరస్థుల ముఠాలు దర్యాప్తు అధికారుల పేరిట ఫోన్లు చేసి మోసగించే ఆస్కార ముంది. 'దరఖాస్తులో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు కాబట్టి మీ పాస్పోర్టును తిరస్కరిస్తాం, లేదా డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తాం' అంటూ బెదిరిస్తారు. బెదిరింపులకు లొంగిపోతే జరిమానా పేరిట డబ్బులు వసూలు చేయడంతోపాటు వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు.
నకిలీ అప్డేట్లు : పాస్పోర్టును ఆప్డేట్ లేదా రెన్యువల్ చేయాలంటూ నకిలీ మెసేజ్ లు పంపిస్తారు. అలాగే అదనపు పేమెంట్ చెల్లిస్తే నేరుగా చిరునామాకే పాస్పోర్టు పంపిస్తామంటూ మోసగిస్తారు.
మనమేం చేయాలి?
పాస్పోర్టుకు సంబంధించి ఎలాంటి సేవలకైనా www.passportindia.gov.in మాత్రమే అధికారిక వెబ్సైట్ అని గుర్తుంచుకోండి. కానీ, www.indiapassport.org, www.onlinepassportindia.com, www.passportindiaportal.in, www.passport-india.in, www.passport-seva.ing, www.applypassport.org లాంటి నకిలీ వెబ్సైట్లను ఇంటర్నెట్లో ఉంచి మోసగించడానికి యత్నిస్తారు. ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారిక వెబ్సైట్ మాత్రమే వనియోగించాలి.
అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే ఫీజు చెల్లించాలి. బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, పిన్, పాస్వర్డ్ లాంటి సున్నిత సమాచారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బయటి వ్యక్తులకు వెల్లడించొద్దు.
మోసాల బారిన పడితే !
మోసానికి గురైతే తక్షణమే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ లో ఫిర్యాదు చేయాలి. లేదా సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930కు గానీ, పాస్పోర్టు సేవ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 18002581800కు గానీ ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.
అనుమానాస్పద మెసేజ్లకు స్పందించకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు తనిఖీ చేయాలి. అపరిచిత వ్యక్తులు సామాజిక మాధ్య ఖాతాల ద్వారా పంపించే లింకులను ఓపెన్ చేయొద్దు.
పాస్ పోర్టును రద్దు చేస్తున్నామని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, డిజిటల్ అరెస్టు చేస్తున్నామని వచ్చే ఫోన్కాల్స్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్పందించొద్దు.
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