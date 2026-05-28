ఆన్లైన్లో "జ్యోతిష్యం" చెప్పించుకుంటున్నారా? - అలర్ట్ కాకపోతే "అకౌంట్" ఖాళీ!
- రోజుకో కొత్త రకమైన సైబర్ మోసం వెలుగులోకి - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న సైబర్ పోలీసులు!
Published : May 28, 2026 at 1:11 PM IST
Online Astrology Scam: మన దేశంలో జ్యోతిష్యం నమ్మేవారు లెక్కలేనంత మంది ఉంటారు. ఈ పూజ చేస్తే ఇది జరుగుతుంది.. ఆ పరిహారం చేసే అది జరుగుతుందని చెబితే చాలు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికైనా వెనుకాడరు. తాజాగా దీనిని ఆసరాగా చేసుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. జ్యోతిష్యం పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి అమాయకుల నుంచి రూ. లక్షల డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. ఈ తరహా ఉదంతాలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువయ్యాయి. వీటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి సైబర్ వలలో చిక్కుకోకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అమాయకులే టార్గెట్: జ్యోతిష్యం, తంత్ర సేవల పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని.. వీటిపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ డీసీపీ టి.సాయిమనోహర్ హెచ్చరించారు. ఆర్థిక సమస్యల నివారణ, వశీకరణ, వ్యాపార వృద్ధి, కుటుంబ కలహాల పరిష్కారం పేరుతో ఆన్లైన్, ఇన్స్టాగ్రాం, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్లో నకిలీ ప్రకటనలు ఇస్తూ అమాయకుల్ని ఆకర్షిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ తరహా ఉదంతాల్లో ఇటీవల డబ్బు కోల్పోతున్న ఘటనలు నమోదవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనలకు ఆకర్షితులై సంప్రదించినవారికి సేవలు అందిస్తామంటూ ప్రారంభంలో చిన్న మొత్తాల్లో వసూలు చేస్తున్నారని, నమ్మకం పెరిగాక అధిక డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నారని వెల్లడించారు.
మోసం ఎలా చేస్తారు : జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ఎలా మోసం చేస్తారో డీసీపీ వివరించారు. సైబర్ నేరగాళ్లు సోషల్ మీడియాలో జ్యోతిష్యం పేరుతో ఫేక్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి ఆన్లైన్లో విస్తృతంగా ప్రకటనలిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఈ ప్రకటనలు నమ్మి ఎవరైనా సంప్రదిస్తే నమ్మకంగా మాట్లాడుతూ సమస్య వింటున్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. సమస్య ఏదైనా పరిష్కరిస్తామంటూ ముందు తక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటున్నారని.. ఆ తర్వాత పూజా క్రతువులు ఇతర పేర్లతో అందినకాడికి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని పేరొన్నారు.
పూజల పేరుతో వసూలు చేసిన డబ్బును ఇతరుల పేర్లతో ఉన్న ఖాతాల్లో జమ చేయించుకుంటూ తమ ప్రమేయం బయటపడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అంత మొత్తంలో చెల్లించలేమని చెబితే అప్పుడు తమ అసలు రంగు చూపించి.. కుటుంబ సభ్యులకు హాని చేస్తామని, వ్యక్తిగత వివరాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తామని భయపెడుతున్నారని వివరిస్తున్నారు. ఇలా కొద్దిమంది ఒకటే గ్యాంగ్గా అనేక పేర్లతో అకౌంట్లు నిర్వహిస్తూ బాధితుల్ని బెదిరిస్తూ మానసికంగా ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారని వెల్లడించారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- జ్యోతిష్యం పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు చేస్తున్న మోసాల నుంచి రక్షణ పొందాలంటే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియాలో జ్యోతిషం, సమస్యల పరిష్కారం, తంత్రాల పేరుతో వచ్చే ప్రకటనల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మొద్దని.. వారిని సంప్రదించడం చేయవద్దని చెబుతున్నారు.
- అదే విధంగా తెలియని, పరిచయం లేని వ్యక్తులకు డబ్బు పంపించే ముందు కచ్చితంగా పేరు, బ్యాంక్ అకౌంట్ వంటి వివరాలు ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- అంతేకాకుండా పూజల పేరు చెప్పి వ్యక్తిగత వివరాలు అడుగుతారని.. అటువంటి సమయంలో ఫొటోలు, వ్యక్తిగత సమాచారం, కుటుంబ వివరాలు పంచుకోవద్దని వివరిస్తున్నారు.
- సైబర్ నేరగాళ్లు హాని చేస్తామని బెదిరింపులకు దిగితే భయపడకుండా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలంటున్నారు. ఒకవేళ డబ్బు కోల్పోతే ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా 1930 టోల్ఫ్రీ నంబరు లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
