బాణసంచా దుకాణం పెడుతున్నారా? - ఆన్లైన్లోనే అప్లికేషన్!
బాణసంచా విక్రయాలకు లైసెన్స్ తప్పనిసరి - దరఖాస్తు ఇలా చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:29 PM IST
Fire Shop Licence Online Apply : దీపావళి పండగ వస్తోందంటే బాణసంచా దుకాణాల సందడి మొదలవుతుంది. ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో భద్రత దృష్ట్యా అధికారుల అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో అగ్నిమాపకశాఖ దీపావళి పండుగ సమయంలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసే బాణసంచా దుకాణాల అనుమతుల విషయమై కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. బాణసంచా విక్రయించే తాత్కాలిక దుకాణాదారులు అధికారిక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ముందస్తుగా ఫైర్ సర్వీస్ లైసెన్స్ పొందడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు.
దరఖాస్తు చేసుకోండిలా
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి హోమ్ పేజీలో ‘అప్లై ఫర్ ఫైర్ సర్వీస్ లైసెన్స్ (ఫైర్ క్రాకర్స్)’ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి.
- లాగిన్ విండోలో ‘రిజిస్టర్’పై క్లిక్ చేసి పేరు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ, చిరునామా వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత కొత్తగా నమోదైన ఐడీతో లాగిన్ చేసి ‘ఫైర్ లైసెన్స్’పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ కేటగిరీలో ‘టెంపరరీ ఫైర్ క్రాకర్స్ షాప్’ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- దరఖాస్తు ఫారంలో దుకాణం పేరు, చిరునామా నమోదు చేయాలి.
- దుకాణం ఏర్పాటు చేసే స్థలానికి చుట్టుపక్కల 20 మీటర్ల పరిధిలో నలువైపులా ఏయే నిర్మాణాలున్నాయో వెల్లడిస్తూ ఆపై పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
ఫీజు చెల్లింపు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన
- దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన తర్వాత డాష్బోర్డ్లోని ‘స్టేటస్’ ఆప్షన్కు వెళ్లి ‘పేమెంట్’పై క్లిక్ చేయాలి.
- లైసెన్స్ ఫీజును ఆన్లైన్లోనే చెల్లించాలి.
- ఫీజు చెల్లించాక సంబంధిత అగ్నిమాపక శాఖాధికారి దుకాణం ఏర్పాటు చేసే స్థలాన్ని సందర్శించి భద్రతా ప్రమాణాలను పరిశీలిస్తారు.
- అన్ని నిబంధనలూ పాటిస్తున్నారని నిర్ధారించుకున్నాకే దరఖాస్తు ఆమోదిస్తారు.
- ఆ తర్వాత వ్యాపారులు పోర్టల్ నుంచి డిజిటల్ లైసెన్స్ సర్టిఫికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
కావాల్సిన పత్రాలు ఇవే
- వ్యాపారులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే ముందే ఈ పత్రాలను జేపీఈజీ లేదా పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి
- చిరునామా: ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ కార్డ్.
- గుర్తింపు : పాన్కార్డ్ లేదా ఓటర్కార్డ్.
- ఫొటో: దరఖాస్తుదారుడి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో (జేఈజీ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలి).
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
- దుకాణాలను అగ్నినిరోధక సామగ్రి కలిగిన షెడ్లలోనే ఏర్పాటు చేయాలి.
- అత్యవసర సమయాల్లో మంటలను అదుపు చేయడానికి వీలుగా ప్రతి దుకాణంలో ఇసుకతో నింపిన ఫైర్ బకెట్లు, ఫైర్ ఎక్స్టింగిషర్లు, హోస్ రీల్స్ వంటి పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచాలి.
- దుకాణ ప్రాంగణంలో లేదా పరిసరాల్లో భూగర్భ నీటి నిల్వ ట్యాంక్ లేదా ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్ ద్వారా నీటి సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
- దుకాణానికి సమీపంలో ఉండే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, జనరేటర్లు, విద్యుత్ కంట్రోల్ ప్యానళ్ల వద్ద అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
- నాణ్యమైన వైరింగ్ మాత్రమే వాడాలి.
- లైసెన్స్ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతించిన పరిమితికి మించి బాణసంచా నిల్వలను ఉంచొద్దు.
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