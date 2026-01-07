రెండు ఉల్లిపాయలతో క్రిస్పీ "కట్ లెట్స్" - 5 నిమిషాల్లో ఈవెనింగ్ స్నాక్ రెడీ!
- ఈవెనింగ్ టైమ్కి అద్దిరిపోయే 'స్నాక్' రెసిపీ - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 7, 2026 at 5:29 PM IST
Onions Cutlets Recipe : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే స్నాక్స్ పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. దీంతో వాళ్ల పోరుపడలేక చాలా మంది అమ్మలు నూడుల్స్, పాస్తా, బ్రెడ్ రోల్స్, శాండ్విచ్ వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకటే రకం కాకుండా కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఆనియన్ కట్లెట్స్. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో అతి తక్కువ సమయంలో చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. పైగా వీటి కోసం డీప్ఫ్రై అవసరం లేదు. తక్కువ నూనెతో తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్నాక్స్లాగానే కాకుండా ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు కూడా వీటిని పెడితే మస్త్ ఖుష్ అవుతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఆనియన్ కట్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 2 (పెద్దవి)
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- పెద్ద సైజ్లో ఉన్న ఉల్లిపాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా పొట్టు తీసి చివర్లు కట్ చేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను కూడా సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, ఉప్పు, కారం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా ఆనియన్స్ను ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేయాలి.
- పదార్థాలు అన్నీ కలిసి ఉల్లిపాయల్లో నుంచి రసం వచ్చాక బియ్యప్పిండిని వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్స్ షేప్లో చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కట్లెట్ షేప్ వచ్చేలా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి షాలో ఫ్రై కోసం అంటే 3 లేదా 4 టేబుల్స్పూన్ల వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి సెట్ చేయాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసినాక మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
- ఓవైపు ఎర్రగా కాలినాక మరో వైపుకు తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా చక్కగా ఫ్రై అయినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్నీ ఫ్రై చేసినాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా కెచప్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆనియన్ కట్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉల్లిపాయలు పెద్దవి తీసుకోవాలి. అదే మీడియం సైజ్లో ఉన్నవి అయితే మూడు తీసుకోవాలి.
- మీరు కావాలనుకుంటే వీటిని డీప్ ఫ్రై ద్వారా కూడా వేయించుకోవచ్చు.
- ఇవి మరింత టేస్టీగా ఉండాలంటే ఆలూపై పొట్టు తీసుకుని తురుముకుని ఉల్లిపాయల్లో యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
