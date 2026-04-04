టేస్టీ అండ్ క్రంచీ "ఆనియన్ రింగ్స్" - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు బెస్ట్ ఆప్షన్ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
Published : April 4, 2026 at 12:02 PM IST
Tasty and Crunchy Onion Rings: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో ఉండే పదార్థాల్లో ఉల్లిపాయలు ఒకటి. కూరలు, చారు, గ్రేవీ కర్రీలు, బిర్యానీ ఇలా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఉల్లిపాయ ఉండాల్సిందే. ఇక ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు రెండు ఉల్లిపాయలతో అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా కరకరలాడే పకోడీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఆనియన్స్తో చెగోడీల మాదిరి అద్దిరిపోయే రింగ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పిల్లలకు హాఫ్ డే స్కూల్స్ కాబట్టి ఇంటికి రాగానే వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఆనియన్స్తో కరకరలాడే రింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 5 (పెద్దవి)
- మైదా - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కార్న్ఫ్లోర్ - అర కప్పు
- కారం - 1 టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బ్రెడ్ పొడి - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా పెద్ద సైజ్లో ఉండే ఉల్లిపాయలను తీసుకొని చివర్లు కట్ చేసి పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- అనంతరం మరీ సన్నగా కాకుండా అర అంగుళం వెడల్పుతో రౌండ్గా చక్రాల్లా కట్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఒక్కో ఉల్లిపాయను రౌండ్గా మూడు భాగాలుగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇలా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ నుంచి రింగ్స్ మాదిరిగా ఏ పాయకు ఆ పాయను విడదీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇలా అన్ని ఉల్లిపాయలను రింగ్స్ సెపరేట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా పిండి, కార్న్ఫ్లోర్, కారం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మైదా పిండిలోకి కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్ను వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి ఉల్లిపాయలకు కోట్ అవుతుంది.
- ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయ రింగ్స్ను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిలోకి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్తో కలుపుకోవాలి. అంటే ఈ పేస్ట్ అనేది ఉల్లిపాయ ముక్కలకు కోట్ అవ్వాలి.
- ఇప్పుడు ఓ ప్లేట్లోకి బ్రెడ్ పొడి తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఆనియన్స్ రింగ్స్ను మైదా పేస్ట్లో డిప్ చేసి బ్రెడ్ పొడిలో రోల్ చేయాలి. ఇలా అన్నింటినీ రోల్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- బ్రెడ్ పొడిలో రోల్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ను కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారి క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని ఇలానే నూనెలో వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆనియన్స్ రింగ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
