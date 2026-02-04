ETV Bharat / offbeat

Onion Kachori Recipe
Onion Kachori Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
Onion Kachori Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్ బయటకు వెళ్లినప్పుడు బండ్ల మీద సమోసా, కచోరీ, పకోడీ, బజ్జీ వంటి రకరకాల స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ నోరూరిస్తుంటాయి. అందులోనూ కరకరలాడుతూ కారంకారంగా, తియ్యతియ్యగా భిన్నమైన రుచులనందించే 'కచోరీ' అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇంటిల్లిపాదీ నచ్చే కచోరీలను మీరే ఇంట్లో సులభం​గా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే "ఆనియన్ కచోరీలు" అచ్చం స్వీట్ షాపుల్లో దొరికే వాటిల్లా క్రంచీగా, సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి. సమోసాల కంటే చాలా ఈజీగా ఇవి రెడీ అవుతాయి. మరి, ఈ సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదా - రెండు కప్పులు
  • వాము - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
Onion Kachori Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

స్టఫింగ్ కోసం :

  • నూనె - ఐదారు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • ఆమ్​చూర్ పౌడర్ - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • చాట్ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • శనగపిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Onion Kachori Recipe
వాము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో మైదా, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, రెండు టేబుల్​స్పూన్ల వేడి వేడి నెయ్యి వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ వద్ద నెయ్యి అందుబాటులో లేనట్లయితే పిండి కలిపేటప్పుడు వేడి నూనె అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని చపాతీ ముద్దలా కలపాలి.
Onion Kachori Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • పిండిని సాఫ్ట్​గా కలిపిన తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసి మూతపెట్టి పావుగంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆలోపు కచోరీలోకి స్టఫింగ్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా ఉళ్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • స్టవ్ మీద పాన్​లో ఐదారు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన ధనియాలను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
Onion Kachori Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసనపోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు సగం వరకు వేగిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, ఆమ్​చూర్ పౌడర్, చాట్ మసాలా వేసుకుని మసాలాలన్నింటినీ సన్నని సెగ మీద ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో శనగపిండి వేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. దాంతో ఆనియన్ స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది.
  • అనంతరం పావుగంట పాటు పక్కనుంచిన పిండిని తీసుకుని మరోసారి చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని ముందు గుండ్రటి ఉండలా చేసుకుని తర్వాత చేతి వేళ్లతో అంచులను ప్రెస్ చేస్తూ కప్పు షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
Onion Kachori Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • తర్వాత దానిలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆనియన్ స్టఫింగ్​ను ఒకట్రెండు చెంచాలు వేసుకుని రౌండ్ షేప్ వచ్చేలా స్టఫింగ్ బయటకు రాకుండా అంచులను అగ్గరకి వచ్చేలా క్లోజ్ చేయాలి.
  • ఆపై దాన్ని కచోరీ షేప్ వచ్చేలా వత్తుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ఆనియన్ స్టఫింగ్​తో కచోరీల్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ మీడియంగా కాగిన తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న కచోరీలను వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Onion Kachori Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆవిధంగానే అన్నింటినీ వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే "ఆనియన్ కచోరీలు" రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని వేయించిన పచ్చిమిర్చి, టమాటా సాస్​తో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి ఇలా ఆనియన్ కచోరీ ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

