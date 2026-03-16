కూరగాయలు లేకుండా "ఉల్లిపాయ పచ్చడి" ట్రై చేయండి! - గ్యాస్ కూడా పొదుపు చేసుకోవచ్చు!

Published : March 16, 2026 at 2:35 PM IST

Ullipaya Pachadi Recipe in Telugu : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో కూరగాయలేమీ ఉండవు. అలాంటప్పుడు వంట ఎలా చేయాలని గృహిణులు మదనపడుతుంటారు. ఇకపై టెన్షన్ పడుకుండా అలాంటప్పుడు ఉల్లిపాయలతో ఇలా పచ్చడి చేశారంటే రుచి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిని కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్! కేవలం భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్​లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. బిగినర్స్​తో పాటు బ్యాచిలర్స్​ కూడా దీనిని సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే ఉల్లిపాయ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కాకరకాయ వేపుడు నచ్చట్లేదా? - ఇలా చేశారంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిమిశ్రమం వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉల్లిపాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు, పూరీ, చపాతీ, ఇడ్లీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుంటే ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీక ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సరికొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.

నయా స్టైల్ "ఆమ్లెట్ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

ఉపవాసం వేళ ఎంతో మేలు చేసే "తల్బినా" - పంచదార లేకుండా బార్లీతో కమ్మని జావ!

