ఒంగోలు ఫేమస్ "గంగాళం ఉప్మా" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే ఉప్మా రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:46 AM IST

Ongole Gangalam Upma : ఇండ్లలో ఉప్మా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే ఈసారి రొటీన్​కు భిన్నంగా ఒంగోలు ఫేమస్ గంగాళం ఉప్మాను ట్రై చేయండి. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే వద్దన్నవారే మళ్లీమళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. దీనిని చాలా సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా గంగాళం ఉప్మా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 10
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • మినపప్పు - అర టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టీ స్పూన్
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం తరుగు - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ, కొద్దిగా కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పది జీడిపప్పు పలుకులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం తరుగు వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఆరు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కప్పు బొంబాయి రవ్వనూ కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం నెయ్యి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఒంగోలు స్పెషల్​ గంగాళం ఉప్మా రెడీ అయినట్లే!
  • దీనిని హోటల్స్​లో గంగాళంలో చేస్తుంటారు. అందుకే దీనికి ఈ పేరు వచ్చింది.

