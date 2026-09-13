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వాహనదారులకు కేంద్రం గుడ్​న్యూస్ - పాత 'ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్​'తోనే బ్యాంకు మారొచ్చు!

మీ వాహనం 'ఫాస్టాగ్ అకౌంట్' మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? - వన్​ట్యాగ్​ విధానంతో ఆ పని చాలా ఈజీ!

FASTag OneTag
ఫాస్టాగ్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 4:50 PM IST

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FASTag OneTag Portability : జాతీయ రహదారులపై టోల్ వసూలును సులభతరం చేయడం కోసం కేంద్రం "ఫాస్టాగ్" తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విధానం ద్వారా టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఆటోమేటిక్​గా టోల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే, నిన్న మొన్నటి వరకు ఫాస్టాగ్​కు అనుసంధానమైన బ్యాంకు మార్చుకోవాలంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉండేది. వాహన విండ్​ షీల్డ్​పై ఉన్న పాత స్టిక్కర్​ను పీకేసి, కొత్తది అంటించాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇకపై అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 'వన్​ట్యాగ్' పేరుతో కేంద్రం ఇటీవల ఒక కొత్త పోర్టబిలిటీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ విధానం ద్వారా ప్రస్తుతం వాహనంపై ఉన్న ట్యాగ్​తోనే మరో బ్యాంకుకు మారొచ్చు. మరి, ఈ వన్​ట్యాగ్ విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది? అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నేషనల్ హైవేలు, ఎక్స్​ప్రెస్​ వేలపై వెళ్లే వాహనాదారులకు ఫాస్టాగ్ పోర్టబిలిటీ విషయంలో తలెత్తుతున్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం మరో కొత్త విధానాన్ని లాంఛ్ చేసింది. ఇటీవల ముంబయిలో జరిగిన గ్లోబల్‌ ఫిన్‌టెక్‌ ఫెస్ట్‌ 2026లో 'వన్​ట్యాగ్' అనే ఈ కొత్త విధానాన్ని కేంద్ర మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ ప్రారంభించారు. వాహనదారులకు ఫాస్టాగ్‌ సేవల మార్పులో ఎదురవుతోన్న ఇబ్బందులను తగ్గించడమే ఈ విధానం లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. గతంలో బ్యాంకు మార్చాలంటే పాత ఫాస్టాగ్‌ అకౌంట్​ను మూసివేసి, కొత్త ట్యాగ్‌ తీసుకోవాల్సి వచ్చేదని పేర్కొన్నారు.

వన్‌ట్యాగ్‌ విధానం ద్వారా ప్రస్తుతం వాహనంపై ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్(ట్యాగ్) మార్చకుండానే, బ్యాంకును మార్చుకోవచ్చు. అంటే, వెహికల్​పై ఉన్న ట్యాగ్​ను తొలగించి కొత్తది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధానం మొబైల్‌ నంబర్‌ పోర్టబిలిటీ తరహాలో పనిచేస్తుంది. ప్రస్తుత బ్యాంకు సేవలు నచ్చకపోతే మరో బ్యాంకుకు ఫాస్టాగ్‌ అకౌంట్​ను ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వాహనంపై ఉన్న ట్యాగ్‌ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్ర యాప్‌లో ఈ మార్పు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే స్టేట్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI), ఐసీఐసీఐ (icici), ఎయిర్‌టెల్‌ పేమెంట్స్‌ బ్యాంక్‌ సహా పలు సంస్థలు ఈ విధానంలో భాగమయ్యాయి.

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ఎలా మార్చుకోవాలంటే?

  • ముందుగా ప్లే స్టోర్ నుంచి రాజ్‌మార్గ్‌యాత్ర యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని లాగిన్‌ అవ్వాలి.
  • అనంతరం యాప్‌లో ఫాస్టాగ్/వన్‌ట్యాగ్‌ సేవను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న ఫాస్టాగ్‌ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. నెక్ట్స్ బ్యాంకు మార్చే (Port FASTag) ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.
  • అనంతరం మీరు మార్చుకోవాలంటున్న కొత్త బ్యాంకును సెలెక్ట్ చేసి, అవసరమైన వివరాలు సబ్మిట్ చేయాలి.
  • ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఫాస్టాగ్‌ కొత్త బ్యాంకుకు పోర్ట్‌ అవుతుంది. తదనంతరం వెహికల్​పై ఉన్న పాత ట్యాగ్‌నే కొనసాగించవచ్చు. ఇలా ఈజీగా ప్రస్తుత ట్యాగ్​ ద్వారానే నచ్చిన కొత్త బ్యాంకుకు మారొచ్చు.

పాత బ్యాలెన్స్ వస్తుందా?

బ్యాంక్ ఛేంజ్ టైమ్​లో పాత వాలెట్‌లో ఉన్న పెండింగ్ ట్రాన్సక్షన్స్, అకౌంట్ క్లోజర్, మిగిలి ఉన్న బ్యాలెన్స్‌ను రీఫండ్ చేసే బాధ్యతను మునుపటి బ్యాంకే చూసుకుంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే కొత్త బ్యాంక్ సదరు ఫాస్టాగ్ సేవలను స్వీకరిస్తుంది. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఎలాంటి అదనపు టెక్నాలజీ మార్పులు లేకుండానే ఈ ట్రాన్సిషన్ వేగంగా జరుగుతుందని తెలిపింది నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఎన్‌పీసీఐ.

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వన్​ట్యాగ్ పోర్టబిలిటీ విధానం
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