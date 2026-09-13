వాహనదారులకు కేంద్రం గుడ్న్యూస్ - పాత 'ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్'తోనే బ్యాంకు మారొచ్చు!
మీ వాహనం 'ఫాస్టాగ్ అకౌంట్' మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? - వన్ట్యాగ్ విధానంతో ఆ పని చాలా ఈజీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 4:50 PM IST
FASTag OneTag Portability : జాతీయ రహదారులపై టోల్ వసూలును సులభతరం చేయడం కోసం కేంద్రం "ఫాస్టాగ్" తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విధానం ద్వారా టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఆటోమేటిక్గా టోల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే, నిన్న మొన్నటి వరకు ఫాస్టాగ్కు అనుసంధానమైన బ్యాంకు మార్చుకోవాలంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉండేది. వాహన విండ్ షీల్డ్పై ఉన్న పాత స్టిక్కర్ను పీకేసి, కొత్తది అంటించాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇకపై అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 'వన్ట్యాగ్' పేరుతో కేంద్రం ఇటీవల ఒక కొత్త పోర్టబిలిటీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ విధానం ద్వారా ప్రస్తుతం వాహనంపై ఉన్న ట్యాగ్తోనే మరో బ్యాంకుకు మారొచ్చు. మరి, ఈ వన్ట్యాగ్ విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది? అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేషనల్ హైవేలు, ఎక్స్ప్రెస్ వేలపై వెళ్లే వాహనాదారులకు ఫాస్టాగ్ పోర్టబిలిటీ విషయంలో తలెత్తుతున్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం మరో కొత్త విధానాన్ని లాంఛ్ చేసింది. ఇటీవల ముంబయిలో జరిగిన గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్ 2026లో 'వన్ట్యాగ్' అనే ఈ కొత్త విధానాన్ని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రారంభించారు. వాహనదారులకు ఫాస్టాగ్ సేవల మార్పులో ఎదురవుతోన్న ఇబ్బందులను తగ్గించడమే ఈ విధానం లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. గతంలో బ్యాంకు మార్చాలంటే పాత ఫాస్టాగ్ అకౌంట్ను మూసివేసి, కొత్త ట్యాగ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేదని పేర్కొన్నారు.
వన్ట్యాగ్ విధానం ద్వారా ప్రస్తుతం వాహనంపై ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్(ట్యాగ్) మార్చకుండానే, బ్యాంకును మార్చుకోవచ్చు. అంటే, వెహికల్పై ఉన్న ట్యాగ్ను తొలగించి కొత్తది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధానం మొబైల్ నంబర్ పోర్టబిలిటీ తరహాలో పనిచేస్తుంది. ప్రస్తుత బ్యాంకు సేవలు నచ్చకపోతే మరో బ్యాంకుకు ఫాస్టాగ్ అకౌంట్ను ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వాహనంపై ఉన్న ట్యాగ్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. రాజ్మార్గ్ యాత్ర యాప్లో ఈ మార్పు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI), ఐసీఐసీఐ (icici), ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ సహా పలు సంస్థలు ఈ విధానంలో భాగమయ్యాయి.
ఇకపై ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా 'ఈవీ చార్జింగ్' - అందుబాటులోకి మొబైల్ ఛార్జర్లు!
ఎలా మార్చుకోవాలంటే?
- ముందుగా ప్లే స్టోర్ నుంచి రాజ్మార్గ్యాత్ర యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి.
- అనంతరం యాప్లో ఫాస్టాగ్/వన్ట్యాగ్ సేవను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న ఫాస్టాగ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. నెక్ట్స్ బ్యాంకు మార్చే (Port FASTag) ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- అనంతరం మీరు మార్చుకోవాలంటున్న కొత్త బ్యాంకును సెలెక్ట్ చేసి, అవసరమైన వివరాలు సబ్మిట్ చేయాలి.
- ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఫాస్టాగ్ కొత్త బ్యాంకుకు పోర్ట్ అవుతుంది. తదనంతరం వెహికల్పై ఉన్న పాత ట్యాగ్నే కొనసాగించవచ్చు. ఇలా ఈజీగా ప్రస్తుత ట్యాగ్ ద్వారానే నచ్చిన కొత్త బ్యాంకుకు మారొచ్చు.
పాత బ్యాలెన్స్ వస్తుందా?
బ్యాంక్ ఛేంజ్ టైమ్లో పాత వాలెట్లో ఉన్న పెండింగ్ ట్రాన్సక్షన్స్, అకౌంట్ క్లోజర్, మిగిలి ఉన్న బ్యాలెన్స్ను రీఫండ్ చేసే బాధ్యతను మునుపటి బ్యాంకే చూసుకుంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే కొత్త బ్యాంక్ సదరు ఫాస్టాగ్ సేవలను స్వీకరిస్తుంది. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఎలాంటి అదనపు టెక్నాలజీ మార్పులు లేకుండానే ఈ ట్రాన్సిషన్ వేగంగా జరుగుతుందని తెలిపింది నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఎన్పీసీఐ.
నో డీపీ, నో స్టేటస్! - వాట్సాప్ వాడే తీరు మీరెలాంటివారో చెప్పేస్తుంది!
"ఫ్రీ వైఫై" కనెక్ట్ అవుతున్నారా? - స్క్రీన్పై ఏం టైప్ చేస్తున్నారో కూడా చూసేయొచ్చు!