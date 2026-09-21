వస్తువులతో ఇల్లు మొత్తం చిందరవందరగా ఉందా? - "వన్ ఇన్ వన్ అవుట్"తో సమస్య సాల్వ్!
-అవసరమైన, అనవసరమైన వస్తువులతో గందరగోళంగా ఇల్లు - అయితే ఇంటిని నీట్గా సర్దుకునేందుకు జపనీయలు పాటించే అద్భుతమైన చిట్కా చెబుతోన్న నిపుణులు!
Published : September 21, 2026 at 5:23 PM IST
One In One Out Japan Technique: ఇంట్లోని వార్డ్రోబ్ నిండా దుస్తులుంటాయి. కానీ కట్టుకోవడానికి ఏవీ నచ్చవు. వంటగది నిండా పాత్రలుంటాయి. కానీ అందులో వాడేవి కొన్ని మాత్రమే. షోకేస్లో దుమ్ము పట్టిన బొమ్మలు, ఎప్పుడో కొన్న పాత సామాన్లు.. ఇలా "ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడకపోదు" అంటూ రకరకాల వస్తువులను ముందుగానే కొని పెడుతుంటారు. ఫలితంగా ఇల్లు మొత్తం వస్తువులతో నిండిపోతుంది. పైపెచ్చు చూడటానికి కాస్త ఇబ్బందిగానూ ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇల్లు సర్దడం మరింత కష్టం. అయితే ఇలాంటి సమస్యకు జపాన్ వాళ్లు పాటించే ఓ సూత్రం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అదే 'వన్ ఇన్ వన్ అవుట్'. అసలు ఈ సూత్రం ఏంటి? ఇంటి విషయంలో ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వన్ ఇన్ వన్ అవుట్ సూత్రం అర్థం: మీ ఇంట్లోకి ఏదైనా ఒక కొత్త వస్తువు వస్తే.. దానికి బదులు అదే విభాగానికి చెందిన ఒక పాత వస్తువు ఇంటి నుంచి బయటకి వెళ్లిపోవడాన్నే వన్ ఇన్ వన్ అవుట్గా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఒక కొత్త చీర కొంటే బీరువాలోని పాత చీరను పడేయడం, వంట కోసం కొత్త నాన్స్టిక్ పాన్ కొంటే పాతదైపోయిన, వాడని ఓ పాత్రను వంటగదిలో నుంచి తీసి పక్కన పెట్టడం, పిల్లల కోసం బొమ్మను తెస్తే, వారు ఆడుకోకుండా పక్కన పడేసిన పాత బొమ్మను ఎవరికైనా ఇచ్చేయడం ఈ కోవకు చెందుతాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ సూత్రం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి:
- అనవసరమైన వస్తువులు తగ్గిపోవడం వల్ల ఇల్లు విశాలంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా గాలి, వెలుతురు చక్కగా వస్తాయంటున్నారు.
- ఆన్లైన్ సేల్స్ చూడగానే ఏదో ఒకటి కొనేసే అలవాటు ఉన్నవారికి ఇది బ్రేక్ వేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఏదైనా కొత్తది కొనాలనుకున్నప్పుడు, పాత వాటిలో దేనిని వదిలించుకోవాలి అనే ఆలోచన వస్తుందని, ఫలితంగా అనవసరమైన కొనుగోళ్లు సగానికి సగం తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు.
- ఇంట్లో వస్తువులు తక్కువగా ఉంటే పండగలు, శుభకార్యాలప్పుడు సర్డడానికి, తుడవడానికి పట్టే సమయం చాలా వరకు కలిసి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- చుట్టూ వస్తువులు ఎంత గందరగోళంగా ఉంటే, బుర్ర కూడా అంత ఒత్తిడికి గురవుతుందని మనస్తత్వ శాస్త్రం చెబుతోందని పేర్కొంటున్నారు. ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలి:
- ఇల్లంతా ఒకే రోజు మార్చేయాలని అనుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ ఓ విభాగాన్ని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మొదటి రోజు షూస్ స్టాండ్ లేదా వంటగదిలోని షెల్ఫ్లా నుంచి ప్రారంభించాలంటున్నారు.
- కొన్నేళ్లుగా వాడకుండా దాచిన వస్తువులపై తెలియన మమకారం ఉంటుంది. కానీ గత ఆరు నెలలుగా ఒక వస్తువును వాడలేదంటే.. భవిష్యత్తులోనూ దాన్ని వాడే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉందని గురించాలంటున్నారు.
- ఇల్లు నీట్గా ఉండాలనుకుంటే పాత వస్తువులను పారేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. బాగా ఉన్న దుస్తులు, పాత్రలు, పుస్తకాలను అవసరమున్న పేదలకు లేదా అనాథ శరణాలయాలకు దానం చేస్తే వృథా కాలేదన్న సంతృప్తి లభిస్తుందంటున్నారు. అంతేకాదు ఇల్లు సర్దిన తృప్తితో పాటు, ఒకరికి సహాయం చేశామనే సంతోషం కూడా దక్కుతుందని చెబుతున్నారు.
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