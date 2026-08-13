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"చర్లపల్లి టు కొట్టాయం" - మలయాళీల 'ఓనం' పండుగకు ప్రత్యేక రైళ్లు!

ఓనం పండుగ రద్దీ - చర్లపల్లి టు కొట్టాయం స్పెషల్ రైళ్లు ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే

onam_fest_special_trains
onam_fest_special_trains (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 4:57 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:18 PM IST

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Onam fest Special Trains : కేరళలో ఓనం పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రైళ్లు సికింద్రాబాద్ (చర్లపల్లి) స్టేషన్​లో బయల్దేరి కొట్టాయం వరకు నడవనున్నాయి. ఇవి కాజీపేట, విజయవాడ మీదుగా కాకుండా నల్లగొండ, గుంటూరు మీదుగా ప్రయాణించనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్ల తేదీలు, హాల్ట్ స్టేషన్లు ఇవే.

  1. ట్రైన్ నంబర్ : 07197 చర్లపల్లి - కొట్టాయం ప్రతి ఆదివారం (ఆగస్టు 16, 23, 30 తేదీల్లో)
  2. ట్రైన్ నంబర్ : 07198 కొట్టాయం - చర్లపల్లి ప్రతి సోమవారం (ఆగస్టు 17, 24, 31 తేదీల్లో)

చర్లపల్లి - కొట్టాయం రైలు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 7.25గంటలకు బయల్దేరుతుంది. తిరిగి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12.25గంటలకు కొట్టాయం చేరుకుంటుంది.

కొట్టాయం - చర్లపల్లి రైలు ప్రతి సోమవారం 4.45గంటలకు బయల్దేరుతుంది. తిరిగి రెండో రోజు అర్ధరాత్రి 12.30గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.

ఈ స్పెషల్ రైళ్లు తెలంగాణలో నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ఏపీలోని గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట జంక్షన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. తమిళనాడులోని కాట్పాడి, జోలార్‌పేట, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పోదనూర్, పాలక్కాడ్ మీదుగా కేరళలోని త్రిసూర్, అలువ, ఎర్నాకుళం టౌన్ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక రైలులో 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి.

ఇదిలా ఉండగా తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో ఉన్న వేలంకన్ని చర్చి ఉత్సవాలు పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. వాటి వివరాల కోసం ఇక్కడ ఇచ్చిన లింక్ క్లిక్ చేయండి

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తెలంగాణలో బోనాలు, ఏపీలో సంక్రాంతి, తమిళనాడులో పొంగల్ పండుగల మాదిరిగా కేరళలో మలయాళీలు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకొనే పండుగ ఓనం. ఆగస్టు - సెప్టెంబర్ (చింగమ్) మధ్యలో నూతన సంవత్సర ఆరంభానికి సూచికగా కేరళీయులు జరుపుకొనే ఈ పండుగ రోజున మహాబలి చక్రవర్తి తన ప్రజలను చూడటానికి ఈ రోజున వస్తాడని వారు నమ్ముతారు. 10 రోజుల ఈ పెద్ద పండుగను పురస్కరించుకుని ఇళ్లు, వాకిళ్లను పువ్వులతో ముస్తాబు చేస్తారు. రకరకాల వంటకాలతో 'ఓనసద్య' (ప్రసాదం) తయారు చేసుకుని విందు ఆరగిస్తారు. పండుగ సందర్భంగా వల్లాం కళి (పడవ పోటీలు), పులికళి (పులి వేషధారణ నృత్యాలు) నిర్వహిస్తారు.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:18 PM IST

TAGGED:

ONAM FEST SPECIAL TRAINS
ONAM FEST 2026
CHARLAPALLI TO KOTTAYAM
ఓనం పండుగ
ONAM SPECIAL TRAINS

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