కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్ "శివ ప్రసాదం" - ఇలా నైవేద్యం పెట్టి "ఉపవాస దీక్ష" విరమించండి!
అప్పటికప్పుడు చేసుకుని కమ్మని ప్రసాదం - ఈ ప్రసాదం శివుడికి ఎంతో ఇష్టమట
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 10:46 AM IST
Shiva Prasadam : కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చేసింది. ఈ నెల 5వ తారీఖున భక్తులు ఉపవాసంతో పాటు దీపాలు అలంకరిస్తుంటారు. ఉపవాస దీక్ష తీసుకునే భక్తులు మహాశివుడికి పంచామృతాభిషేకంతో పాటు జలాభిషేకం చేస్తుంటారు. అయితే, పూజలో భాగంగా పరమశివుడికి ఇష్టమైన ఇలాంటి ప్రసాదం చేసి నైవేద్యంగా పెట్టడంతో ఉపవాస దీక్ష విరమణ సందర్భంగా ఈ కమ్మని ప్రసాదం ఆరగించండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఎర్ర గోధుమ - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 15
- కిస్మిస్ - 20
- గుమ్మడి గింజలు - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- పంచదార - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 కప్పు ఎర్ర గోధుమ రవ్వ 10 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఇందులో నెయ్యి, నూనె ఏమీ వేయకుండానే బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. గోధుమ రవ్వ వేగిన తర్వాత పక్కకు తీసుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే డ్రై ఫ్రూట్స్ దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో 4 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. గోధుమ రవ్వ 1 కప్పు తీసుకున్నాం కాబట్టి నాలుగింతలు నీళ్లు పోసుకోవాలి. గోధుమ రవ్వ గ్లాసుతో తీసుకుంటే 4 గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇపుడు అందులో చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఒక పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించి ఒక పొంగు రాగానే ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న గోధుమ రవ్వ వేసి కలపాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టుకుని సన్నటి మంటపై 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు పంచదార కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- మీకు పంచదార ఇష్టం లేకుంటే పూర్తిగా బెల్లం, లేదా పూర్తిగా పంచదార వేసుకుని కలపాలి. ఇలా కాకుండా ముందుగా 1 గ్లాసు నీళ్లు తగ్గించుకుని అందులో బెల్లం, పంచదార కరిగించుకుని ఈ సమయంలో రవ్వలో కలిపితే సరిపోతుంది. బెల్లంలో వచ్చే వ్యర్థాలను జల్లెడ పట్టి పోసుకోవచ్చు. నేరుగా బెల్లం తురుము వేయడం వల్ల అప్పుడప్పుడూ కొన్ని వ్యర్థాలు అందులో అలాగే ఉండిపోయే చాన్స్ ఉంది. బెల్లం, పంచదార కరిగించుకున్న వేడి వేడి నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని యాలకుల పొడి, చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్, 3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకొంటే చాలా బాగుంటుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ ప్రసాదాన్ని కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మహాశివుడికి సమర్పించి ఉపవాస దీక్ష విరమించవచ్చు.
