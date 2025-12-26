ఐదు నిమిషాల్లోనే సూపర్ "టిఫెన్" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
- టేస్టీ టేస్టీగా "వెజ్ ఆమ్లెట్ అట్టు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : December 26, 2025 at 4:42 PM IST
Instant Breakfast Recipe in Telugu : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మంది ఇన్స్టంట్ ఫుడ్కు బాగా అలవాటు పడిపోయారు. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్ నుంచి ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ వరకు ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా, తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసిపీల వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "ఆమ్లెట్ అట్టు". నార్మల్గా ఆమ్లెట్ అనగానే మనందరికీ ఎగ్స్తో ప్రిపేర్ చేసుకునేదే ముందుగా గుర్తొస్తుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? ఈ ఆమ్లెట్ అట్టు తయారీకి కోడిగుడ్లు అవసరం లేదు.
ఎగ్ లేకుండానే క్విక్ అండ్ ఈజీగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. కేవలం ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో ఈ రెసిపీ రెడీ అవుతుంది. టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది. డైలీ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, బోండా వంటివి తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇలా వెరైటీగా ఆమ్లెట్ అట్టు చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మిమ్మల్ని వావ్ సూపర్ అని అభినందించకమానరు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. పిల్లలకూ ఇది చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా అద్దిరిపోయే ఆమ్లెట్ అట్టును ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- మైదా పిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు(చిన్నవి)
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - కొద్దిగా(ఆమ్లెట్ కాల్చుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, మైదా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కారం వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ చిక్కగా, పలుచగా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో ఆమ్లెట్కు కావాల్సినవిధంగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కొద్దిగా అంచులు ఉండే పాన్ పట్టుకుని రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అది కాస్త వేడయ్యాక పిండిని మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పాన్ హ్యాండిల్ పట్టుకుని ఆమ్లెట్లా స్ప్రెడ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- అట్టు వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకుని అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని అట్లుగా వేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఆమ్లెట్ అట్టు" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రొటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఈ వెజ్ ఆమ్లెట్ అట్టును ట్రై చేయండి.
- మంచి రుచితో ఫ్లఫీ ఫ్లపీగా, సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వెజ్ ఆమ్లెట్ అట్లను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
