నయా స్టైల్ "ఆమ్లెట్ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 3:48 PM IST

Egg Omelette Curry : ఎగ్స్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బ్యాచిలర్స్​తో పాటు చాలా మంది చేసుకునే వాటిల్లో ఆమ్లెట్ ఒకటి. మరి దీనితో కర్రీ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి. ఇది మనం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీల కంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - 4
  • ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాలు - 6
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 3
  • దాల్చినచెక్క - 2 అంగుళాలు
  • సోంపు - పావు టీ స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - తగినంత
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • టమోటా ముక్కలు - సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కొబ్బరి పాలు - మూడున్నర కప్పులు
  • సోంపు పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - 3 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమోటాను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రేవీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆరు మిరియాలు, మూడు యాలకులు, మూడు లవంగాలు, రెండు అంగుళాల దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ సోంపు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఐదు దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చాక కొద్దిగా కరివేపాకు, కప్పు టమోటా ముక్కలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గాక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే రెండున్నర కప్పుల కొబ్బరిపాలు పోసి 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ సొంపు పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆపైన కప్పు కొబ్బరి పాలు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
  • మరోవైపు ఆమ్లెట్ కోసం గిన్నెలో నాలుగు కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా తరుగు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, మూడు చిటికెడ్ల మిరియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా బీట్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గుడ్డు మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్​ మాదిరిగా పాన్​పై పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి.
  • ఆమ్లెట్ చక్కగా ఉడికాక రోల్​ మాదిరిగా చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆమ్లెట్​ను ముక్కలుగా కట్ చేసి రెడీ చేసుకున్న గ్రేవీలో వేసి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఆమ్లెట్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

