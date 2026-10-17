ఎవరెస్ట్ కంటే ఎత్తైన 'ఒలింపస్ మాన్స్' - 22కిలోమీటర్ల ఎత్తు, 600కిలోమీటర్ల వెడల్పు!
సౌర వ్యవస్థలోనే అతిపెద్ద అగ్ని పర్వతం - అంగారక గ్రహంపై గుర్తించిన శాస్త్రజ్ఞులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:18 PM IST
Olympus Mons : సౌర వ్యవస్థలోని 8 గ్రహాలు భిన్న భౌగోళిక స్వరూపం, వాతావరణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కేవలం భూమిపైనే మహాసముద్రాలు, గాలి, అడవులు, నదులు ఉన్నాయి. 15 లక్షలకు పైగా జీవజాతులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి. శాస్త్రవేత్తలు సౌర వ్యవస్థ అంతటా అద్భుతమైన భూరూపాలను కనుగొన్నారు. శుక్రుడు విష వాయువులతో నిండి ఉండగా, అక్కడి గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 460°C కంటే ఎక్కువే. బృహస్పతి దాదాపు 90శాతం హైడ్రోజన్తో తయారు కాగా, శని మంచు వలయాలకు ప్రసిద్ధి. భూమిపై ఉన్నట్లుగానే కొన్ని గ్రహాలపై భారీ పర్వతాలు, లోతైన లోయలు, అగ్నిపర్వతాలు, మంచు, లావాతో గడ్డకట్టిన జలపాతాలున్నాయి. సౌర వ్యవస్థలో అంగారకుడిపై భారీ సహజ అద్భుతం దాగి ఉంది. కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల అతిపెద్ద అగ్నిపర్వతం 'ఒలింపస్ మాన్స్' ఇక్కడే ఉంది.
- ఒలింపస్ మాన్స్ అగ్నిపర్వతం ఎత్తు దాదాపు 22 కిలోమీటర్లు కాగా, వెడల్పు 600 కిలోమీటర్లు. ఇది భూమిపై మౌంట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరం (8.8కిలోమీటర్లు) కంటే సుమారు 2.5 రెట్లు ఎత్తుగా ఉంది.
- లక్షలాది సంవత్సరాలుగా నెమ్మదిగా ప్రవహించిన లావా ప్రవాహాల వల్ల ఒలింపస్ మాన్స్ ఏర్పడింది. చివరి సారిగా దాదాపు 25 మిలియన్ సంవత్సరాల కిందట ఇది విస్ఫోటనం చెందినట్లు శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా నిర్జీవంగా కాకుండా ఇంకా నిద్రాణస్థితిలో ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు.
- అంగారక గ్రహం దాదాపు 95శాతం కార్బన్ డయాక్సైడ్తో నిండి ఉంటుంది. పలుచని వాతావరణం, అతి శీతల ఉష్ణోగ్రతలు, ధూళి తుఫానులు, బలహీనమైన గురుత్వాకర్షణను కలిగి ఉంది.
- అంగారక గ్రహానికి ఫోబోస్, డీమోస్ అనే రెండు ఉపగ్రహాలున్నాయి.
- భూమిలా కాకుండా, అంగారక గ్రహానికి కదిలే టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు లేవు. ఈ కారణంగా ఒలింపస్ మాన్స్ అనేక సంవత్సరాలుగా ఒకే చోట పెద్దదిగా ఏర్పడింది.
- అంగారక గ్రహం సూర్యుని చుట్టూ ఒక పరిభ్రమణం పూర్తి చేయడానికి 687 రోజులు పడుతుంది. గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉండటం వల్ల, లావా మరింత దూరంగా వ్యాపించి ఎత్తైన అగ్నిపర్వతాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది.
ఒలింపస్ మాన్స్కు అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన సూచిక (VEI) 8?
ఒలింపస్ మాన్స్కు అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన సూచిక (VEI) 8 ఉన్నట్లు తెలియదు కానీ, VEI-8 విస్ఫోటనాలు భూమిపై ఉండే సూపర్వోల్కనో వలె అత్యంత విస్ఫోటనాత్మకంగా ఉంటాయి. ఒలింపస్ మాన్స్ ఒక షీల్డ్ అగ్నిపర్వతం, అంటే ఇది నెమ్మదిగా ప్రవహించే లావాను వెదజల్లుతుంది. భూమితో పోలిస్తే అంగారక గ్రహం వాతావరణం విస్ఫోటనాత్మక అగ్నిపర్వత పీడనాన్ని తగ్గించింది.
అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాల వల్ల ఒలింపస్ మాన్స్ ఏర్పడిందా?
ఒలింపస్ మాన్స్ అంతర్భాగంలోని వేడి మాగ్మా పైకి వచ్చి, లక్షలాది సంవత్సరాలుగా పదేపదే విస్ఫోటనం చెందడం వల్ల ఇది ఏర్పడింది. ప్రతి విస్ఫోటనం మరిన్ని లావా పొరలను జోడిస్తూ, నెమ్మదిగా ఈ భారీ అగ్నిపర్వతాన్ని నిర్మించింది.
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