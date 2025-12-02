"పచ్చి రొయ్యలు బెండకాయ పులుసు - పుల్లపుల్లగా, కారంగా కమ్మగా ఉంటుంది!
Royyalu Bendakaya Pulusu : చేపల పులుసు, కర్రీల్లోకి బెండకాయ ముక్కలు ఎంతో రుచినిస్తాయి. గోదారోళ్లు, నెల్లూరు ప్రాంత వాసులు బెండకాయ ముక్కలు, మామిడికాయ ముక్కలు వేసి చేపల కర్రీ చేస్తుంటారు. సరిగ్గా అదే తరహాలో రొయ్యల కూర ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పచ్చి రొయ్యలు, బెండకాయ ముక్కల పులుసు టేస్ట్ ఎంతో నోరూరిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - 750 గ్రాములు
- ఉప్పు - తగినంత
- పుసుపు - పావు స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 కాయ
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- బెండకాయలు - పావు కేజీ
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లిపాయలు - 8
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- టమోటా - 1
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- బెండకాయ ముక్కలు - పావు కేజీ
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 750 గ్రాముల రొయ్యలు శుభ్రం చేయించి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉప్పు, పుసుపు, నిమ్మరసం వేసి మరో సారి ఇంట్లో క్లీన్ చేసుకోవాలి. రెండు, మూడు సార్లు నీళ్లు పోసుకుని కడిగితే శుభ్రమైపోయి నీచువాసన తగ్గిపోతుంది.
- ఇపుడు ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని 10 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా పావు కిలో బెండకాయలను కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లోకి నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాలి. మెంతులు వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి పాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ వేపుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత టమోటా సన్నగా కట్ చేసుకుని ముక్కలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకుని మ్యారినేట్ చేసుకున్న రొయ్యలు వేసుకుని కలుపుతూ వేయించాలి. నీళ్లు మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇపుడు కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న చింతపండును రసం తీసుకుని పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలిపి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో సారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి.
