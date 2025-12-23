బెండకాయలు పెంకపై కాల్చి ఇలా చట్నీ చేయండి - ఈ రోటి పచ్చడి ట్రై చేశారా?
ఇంకా ఇంకా కావాలనిపించే బెండకాయ రెసిపీ - తింటే "ఆహా" అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 3:44 PM IST
BENDAKAYA ROTI PACHADI IN TELUGU : బెండకాయ ఫ్రై ఎంత బాగుంటుందో పచ్చిమిర్చి కారం వేసి చేసే బెండకాయ రోటి పచ్చడి కూడా అంతే బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అద్దిరిపోతుంది. ఇపుడు చేసే బెండకాయ పచ్చడి చాలా అరుదు అనే చెప్పాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేశారంటే ఎంతో రుచికరమైన చట్నీ మీరు ఆస్వాదించినట్టే!
చింతపండు లేకుండా "స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ" - సెమీ గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - పావు కేజీ
- వేరుశనగ గుండ్లు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- టమోటా - 1
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఉప్పు - తగినంత
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తాలింపులోకి
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బెండకాయలు శుభ్రం చేసుకుని ఇంచు ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మందపాటి చపాతీ పెనం స్టవ్ పై పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి బెండకాయ ముక్కలను దోరగా వేయించాలి. స్మోకీ ఫ్లేవర్ కోసం ముక్కలు కాస్త నల్లబడితే చాలు! అలాగని మంట ఎక్కువ కాకుండా సన్నటి మంటపై నిదానంగా వేపితే ఇంకా బాగుంటుంది. బెండకాయలు రంగు మారుతున్నపుడు గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ అదే పెంకపై వేరుశనగలు వేపి, అవి వేగగానే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. అవి కూడా రంగు మారాక మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా నూనె వేయకుండానే కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత అవి కూడా మరో కప్పులోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు రోట్లోకి ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, వేరుశనగగుండ్లు వేసుకుని మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని దంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు కూడా వేసుకుని దంచుకోవాలి.మీకు ఇష్టం ఉంటే మిక్సీలో కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. రోట్లో రుబ్బుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని దంచుకోవాలి. ఇవన్నీ కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. బాగా దంచుకున్న ఈ పచ్చడిలోకి తాలింపు కలుపుకోవడమే.
- తాలింపు కోసం కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అవి వేగగానే ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి చివరలో కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకుంటే చాలు. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపును పచ్చడిలో కలుపుకుని వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే అమృతంలా ఉంటుంది.
స్పైసీ "ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా ట్రై చేస్తే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ టేస్ట్ ఇంట్లోనే!
ఓట్స్తో అద్దిరిపోయే "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లకు పర్ఫెక్ట్!