బెండకాయతో ఎపుడైనా ఇలా చేశారా? - జిగురు లేకుండా రైస్, చపాతీల్లోకి కమ్మగా తినేస్తారు!

బెండకాయ, పెరుగుతో ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంకాస్త ఎక్కువే తినేస్తారు!

bendakaya_curry_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 4:45 PM IST

Bendakaya Curry Recipe in Telugu : బెండకాయ కర్రీ అంటే ముందుగా జిగురు గుర్తొస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇష్టపడరు. దీంతో నూనె ఎక్కువగా పోసి ఫ్రై చేసి పెడుతుంటారు. వేసవిలో వేపుళ్లు ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. అందుకే ఎక్కువ నూనె వాడకుండా తక్కువ నూనెతో బెండకాయ కర్రీ జిగురు లేకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. బెండకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉంటాయి. ఎపుడైనా ఇలా చేశారంటే ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా తినేస్తారు. రైస్, చపాతీల్లోకి కూడా టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

bendakaya_curry_recipe
bendakaya_curry_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - పావు కిలో
  • ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • అల్లం - 1 ఇంచు
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 6
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
bendakaya_curry_recipe
bendakaya_curry_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • పావు కిలో బెండకాయలు నీళ్లలో శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఓ ఉల్లిపాయ సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. 10 నుంచి 12 పచ్చిమిర్చి మిక్సీలోకి వేసుకుని అల్లం, వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. కట్ చేసిన బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు మరి కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని కలపాలి.
bendakaya_curry_recipe
bendakaya_curry_recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించి ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి. అన్నీ వేగాక పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు కప్పు పెరుగు ఉండలు లేకుండా బాగా బీట్ చేసుకుని కర్రీలో కలపాలి. మరిగే సమయంలో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
bendakaya_curry_recipe
bendakaya_curry_recipe (Getty images)
  • మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాలు బాగా ఉడికించాలి. మరో రెండు, మూడు నిమిషాలకు కర్రీ దగ్గపడిన తర్వాత కొత్తిమీర, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి. అంతే! ఇలా చేశారంటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.

