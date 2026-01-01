పాలు, పంచదార కాంబోలో "మగ్జీ లడ్డూలు" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
ఒడిశా స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 5:18 PM IST
Magji Laddu Making : స్వీట్ రెసిపీల్లో లడ్డూలకు ప్రత్యేక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది! ఇవి వేటితో చేసినా దానికి ఉండే క్రేజ్ అలాంటిది మరి. చాలా మంది మోతీచూర్ లడ్డూ, బూందీ లడ్డూ, నువ్వుల లడ్డూ, రవ్వ లడ్డూ వంటివి చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పాలతో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవే ఒడిశా స్పెషల్ మగ్జీ లడ్డూలు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ బిగినర్స్ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
అలాగే వీటి తయారీకి ఎక్కువ ఇంగ్రీడియట్స్ కూడా అవసరం లేదు. కేవలం నాలుగంటే నాలుగు పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఒకటికి రెండు అడిగి మరి తింటారు! అంతేకాక ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ లేదా బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న పార్టీల్లో ఇలా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీటేస్టీ మగ్జీ లడ్డూల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 1 లీటర్
- వెనిగర్ - 3 టీ స్పూన్లు
- పంచదార - అర కప్పు
- యాలకులపొడి - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో లీటర్ పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలుపుతూ మరిగించాలి.
- పాలు దాదాపు అర లీటర్ అయ్యాక మూడు టీ స్పూన్ల వెనిగర్ వేసి కలపాలి. ఇలా పాలు పూర్తిగా విరిగేలా చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మరో గిన్నె తీసుకొని దానిపై జాలి ఆపై క్లాత్ వేసి పాలను వడగట్టాలి. ఇప్పుడు వచ్చిన పాలపదార్థంలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరోసారి వడగట్టి అర గంట పాటు వదిలేయాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత పాలపదార్థాన్ని ప్లేట్లో వేసి ఐదు నిమిషాలపాటు చేతులతో గట్టిగా చపాతీ ముద్దలా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇది ఎంత ఉందో కప్పుతో కొలవాలి.
- ఒక వేళ పాలపదార్థం కప్పు ఉంటే అరకప్పు పంచదార వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- చివరన చిటికెడు యాలకులపొడి వేసి మిశ్రమం పొడిపొడిగా అయ్యేంతవరకూ వేడిచేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చేతితో నొక్కుతూ లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- అంతే ఒడిశా స్పెషల్ నోరూరించే మగ్జీ లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు! లీటరుపాలకు ఏడెనిమిది మగ్జీ లడ్డూల వరకూ తయారవుతాయి!
