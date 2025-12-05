ETV Bharat / offbeat

"ఓట్స్​ ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

రోజూ తినే టిఫిన్ బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా ఓట్స్​తో ఊతప్పం ట్రై చేయండి!

Oats Uttapam
Oats Uttapam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Oats Uttapam Recipe in Telugu : ఉదయాన్నే ఊతప్పం అంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని చూడగానే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది.​ ఎందుకంటే ఉల్లి, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు. అందుకే చూడ్డానికి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పాటు సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి ఉందంటే చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఓట్స్​తో ఊతప్పం చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. పప్పులు నానబెట్టకుండానే నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Oats Uttapam
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్ - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
Oats Uttapam
పెరుగు (Getty Images)
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Oats Uttapam
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో ఒక కప్పు ఓట్స్, ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో ఒక కప్పు పెరుగు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Oats Uttapam
జీలకర్ర (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల తర్వాత చిటికెడు వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలపాలి.
Oats Uttapam
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పిండిని గరిటెతో ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఉల్లిక్యారెట్ పచ్చిమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • అంతే ఓట్స్​తో కమ్మని ఊతప్పం రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం ఊతప్పంను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ టిఫిన్​గా మారుతుంది!

