ETV Bharat / offbeat

టైం లేనపుడు ఓట్స్​తో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

సూపర్​ టేస్టీ గుంత పొంగనాలు - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Oats Paniyaram
Oats Paniyaram (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Oats Ponganalu Recipe in Telugu : గుంత పొంగనాలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తక్కువ నూనెతో రుచికరంగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని వివిధ రకరకాల పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. అయితే వీటి కోసం ఒకరోజు ముందే పప్పు నానబెట్టి, రాత్రి రుబ్బి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అంత సమయం ఉండదు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఇన్​స్టంట్​గా తయారయ్యే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే ఓట్స్ పొంగనాలు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా వీటి కోసం సోడా, పెరుగు వంటివి ఉపయోగించాల్సిన పనిలేదు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఓట్స్​తో పొంగనాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

అద్దిరిపోయే "వంకాయ కారం పులుసు" - కమ్మగా, కారంగా టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది!

Oats Paniyaram
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్​ - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాబేజీ తరుగు - పావు కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Oats Paniyaram
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక క్యారెట్​, కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీని తరిగి ఉంచాలి.
  • అలాగే ఓ గిన్నెలో కప్పు ఓట్స్​, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన ఓట్స్​ను నీళ్లతో సహా మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Oats Paniyaram
ఓట్స్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్ పిండి, తరిగి ఉంచిన ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ తరుగు, పావు కప్పు క్యాబేజీ తరుగు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని పొంగనాల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ స్టేజ్​లో పిండి ఏమైనా లూజ్​ అనిపిస్తే కొద్దిగా బియ్యప్పిండి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Oats Paniyaram
క్యాబేజీ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంతపొంగనాల పాత్ర పెట్టాలి. ఇది హీట్​ ఎక్కిన తర్వాత గుంతలలో నెయ్యి వేసి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేయాలి.
  • అనంతరం పాత్రపై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పొంగనాలను ఉడికించాలి. పొంగనాలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత స్పూన్​తో రెండో వైపుకు తిప్పి మరికొద్దిసేపు కాల్చుకోవాలి.
Oats Paniyaram
క్యారెట్ (Getty Images)
  • పొంగనాలు రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని ఇలానే చేసి నచ్చిన చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్​ గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

నోటి కొత్త రుచినిచ్చే "మిరియాల కోడిగుడ్డు కూర" - ఎగ్ కర్రీ సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

తోటకూరతో కర్రీలే కాదు ఇలా "చెక్కలు" చేసుకోండి - ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!

TAGGED:

ఓట్స్​ గుంత పొంగనాలు తయారీ విధానం
OATS KUZHI PANIYARAM PREPARE
OATS PANIYARAM PROCESS IN TELUGU
OATS PONGANALU MAKING
OATS GUNTA PONGANALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.