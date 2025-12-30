ETV Bharat / offbeat

ఓట్స్​తో సూపర్ టేస్టీ "ఆమ్లెట్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

- రెగ్యులర్ ఆమ్లెట్​ను మించిన టేస్ట్ - టిఫెన్​, స్నాక్​లోకి బెస్ట్​ ఛాయిస్!

Oats Omelette Recipe
Oats Omelette Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Oats Omelette Recipe in Telugu : ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా డైలీ డైట్​లో ఏదో ఒక రూపంలో 'ఓట్స్​' తీసుకుంటున్నారు. కొందరు పాలలో వేసుకుని తింటుంటే, మరికొందరు ఉదయం టిఫెన్​గా ఓట్స్​తో ఉప్మా, ఇడ్లీ, దోశ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఓట్స్​తో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "మసాలా ఓట్స్ ఆమ్లెట్".

ఎప్పుడూ గుడ్డుతో ఒకే రకమైన ఆమ్లెట్ తిని బోర్ కొట్టిన వారు ఓసారి కొత్తగా ఇలా 'ఓట్స్ ఆమ్లెట్' ట్రై చేయండి. సూపర్ సాఫ్ట్, టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మసాలా స్టఫింగ్​తో కమ్మగా ఉండే ఈ రెసిపీని మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో పాటు ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఓట్స్​లో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలుంటాయి. కాబట్టి, గుడ్డు కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ ఆమ్లెట్ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఓట్స్​తో ఈ టేస్టీ టేస్టీ మసాలా ఆమ్లెట్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Oats Omelette Recipe
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కప్పు - ఓట్స్
  • నాలుగు - గుడ్లు
  • అర కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • నాలుగు చెంచాలు - పాలు
  • అర కప్పు - సన్నని టమాటా తరుగు
  • అర కప్పు - క్యాప్సికం తరుగు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
  • రెండు చెంచాలు - మిరియాలపొడి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • అర చెంచా - గరంమసాలా
  • రెండు చెంచాలు - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె

చూస్తేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ 65" - 31st దావత్​కి అద్దిరిపోయే స్నాక్!

Oats Omelette Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే ఈ మసాలా ఆమ్లెట్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో ఓట్స్​ను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ముందుగానే అర కప్పు చొప్పున సన్నని ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యాప్సికం తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. రెండు టేబుల్స్​స్పూన్లంత కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Oats Omelette Recipe
పాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఓట్స్​పొడి, ధనియాలపొడి, కారం, మిరియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, చిల్లీఫ్లేక్స్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మసాలాలన్నీ ఓట్స్​పొడిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత మరో మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గుడ్లు సొన, పాలు పోసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా బాగా గిలకొట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం గిలక్కొట్టిన ఎగ్ మిశ్రమంలో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్ మసాలా మిశ్రమం, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా తరుగు, సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు, సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
Oats Omelette Recipe
ఎగ్స్ (Getty Images)
  • ఆపై అవన్నీ గుడ్డు మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా గరిటెతో కలియతిప్పుతూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె ఆప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని ఓ గరిటెడు పోసి లైట్​గా ఆమ్లెట్​లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాసేపు కాలనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
Oats Omelette Recipe
మిరియాలపొడి (Getty Images)
  • రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఆమ్లెట్స్​లా పోసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, వావ్ అనిపించేలా కమ్మని "మసాలా ఓట్స్ ఆమ్లెట్" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ ఆమ్లెట్ కాకుండా ఓసారి వెరైటీ అండ్ టేస్టీ ఆమ్లెట్ వేసి ఇయ్యండి. పిల్లలైతే వద్దనకుండా రెండు మూడు తృప్తిగా తినేస్తారు.
Oats Omelette Recipe
ఓట్స్ మసాలా ఆమ్లెట్ (Eenadu)

నోరూరించే "పనీర్ మంచూరియా" - టేస్ట్​ సూపర్! - ఇంట్లోనే ఈజీ​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

ఆలూతో కర్రీ, బజ్జీలు కాదు - ఇలా "పకోడీలు" చేసుకోండి! - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

TAGGED:

MASALA OMELETTE WITH OATS
HOW TO MAKE OATS OMELETTE
INSTANT SNACK RECIPES
మసాలా ఓట్స్ ఆమ్లెట్ తయారీ
OATS OMELETTE RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.