ఓట్స్​తో "మసాలా గుంత పొంగనాలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - పావుగంటలో రెడీ!

- పిల్లలు మెచ్చే హెల్దీ 'బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Oats Masala Appe
Oats Masala Appe (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 7:55 PM IST

Oats Masala Appe: తక్కువ నూనెతో రుచికరంగా చేసుకునే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీలలో గుంత పొంగనాలు ఒకటి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండటంతో పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే పొంగనాలను కూడా చాలా మంది డిఫరెంట్​ డిఫరెంట్​గా చేసుకుంటుంటారు. కాగా ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో చేసుకుంటే అంతగా తినాలనిపించవు. పైగా పిల్లలకు కూడా ఒక పట్టాన నచ్చవు. కాబట్టి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేలా మీకోసం అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఓట్స్​ మసాలా గుంత పొంగనాలు. అతి తక్కువ సమయంలో సూపర్​ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఓట్స్​ మసాలా గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఓట్స్​ - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఓట్స్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి. ఓట్స్​ కాస్త హీట్​ అయ్యాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లార్చిన ఓట్స్​ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఉప్పు, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని సుమారు పావు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఓట్స్​ మిశ్రమం నానినాక అందులోకి క్యారెట్​, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, క్యాప్సికం, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి అనేది పొంగనాలు వేసుకునేందుకు అనువుగా ఉంటే సరిపోతుంది.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
  • సరిపడా వేసుకున్నాక మూత ఉంచి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఓ వైపు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పొంగనాలు ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని పొంగనాలుగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే ఓట్స్​ మసాలా గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
అసలైన "ఆవకాయ బిర్యానీ" - ఘుమఘుమలకే నోట్లో నీళ్లు ఊరిపోతాయ్!

క్రిస్పీ క్రిస్పీ "టమాటా రవ్వ దోశ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్​ టేస్ట్​!

