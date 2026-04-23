ఓట్స్తో "మసాలా గుంత పొంగనాలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి - పావుగంటలో రెడీ!
- పిల్లలు మెచ్చే హెల్దీ 'బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : April 23, 2026 at 7:55 PM IST
Oats Masala Appe: తక్కువ నూనెతో రుచికరంగా చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో గుంత పొంగనాలు ఒకటి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండటంతో పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే పొంగనాలను కూడా చాలా మంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకుంటుంటారు. కాగా ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో చేసుకుంటే అంతగా తినాలనిపించవు. పైగా పిల్లలకు కూడా ఒక పట్టాన నచ్చవు. కాబట్టి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేలా మీకోసం అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఓట్స్ మసాలా గుంత పొంగనాలు. అతి తక్కువ సమయంలో సూపర్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఓట్స్ మసాలా గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఓట్స్ - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఓట్స్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. ఓట్స్ కాస్త హీట్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లార్చిన ఓట్స్ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఉప్పు, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని సుమారు పావు గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఓట్స్ మిశ్రమం నానినాక అందులోకి క్యారెట్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, క్యాప్సికం, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి అనేది పొంగనాలు వేసుకునేందుకు అనువుగా ఉంటే సరిపోతుంది.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
- సరిపడా వేసుకున్నాక మూత ఉంచి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఓ వైపు కుక్ చేసుకోవాలి.
- పొంగనాలు ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని పొంగనాలుగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే ఓట్స్ మసాలా గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
