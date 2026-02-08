ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఓట్స్ కిచిడీ" - తయారీ సింపుల్! - రుచి అద్భుతం!
- ఓట్స్తో నిమిషాల్లోనే కమ్మని రెసిపీ - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 8, 2026 at 9:43 AM IST
Oats Khichdi Recipe in Telugu : నేటి రోజుల్లో చాలా మంది హెల్త్ బెనిఫిట్స్, బరువు నియంత్రణ కోసం డైలీ డైట్లో ఓట్స్ను భాగం చేసుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగానే కొందరు పాలలో వేసుకుని తినడం చేస్తుంటే, మరికొందరు ఉదయం టిఫెన్గా ఓట్స్తో రకరకాల టిఫెన్స్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది ఓట్స్తో ఉప్మా, దోశ, ఇడ్లీ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే మరో సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది.
అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఓట్స్ కిచిడీ". ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలతో పాటు పెద్దలకూ ఈ కిచిడీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. పైగా, దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్, వంటరాని వాళ్లూ చాలా సులభంగా ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఓట్స్ కిచిడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఓట్స్ - రెండు కప్పులు
- నూనె - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- బీన్స్ తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని క్యారెట్ తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- క్యాప్సికం ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు - కొన్ని
- పచ్చి బఠాణీ - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- సన్నని టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- మ్యాగీ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్ తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొన్ని చిన్న చిన్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో ఓట్స్ వేసి సన్నని మంటపై లైట్గా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో ఒక టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి నూనెలో కొంచెం వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు వేసుకుని ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్ తరుగు, క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, పచ్చి బఠాణీ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వెజిటబుల్స్ను కొంచెం సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- అవి మగ్గిన తర్వాత సన్నని టమాటా ముక్కలు, పసుపు, కారం, మిరియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు సాఫ్ట్గా మారే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- వెజిటబుల్స్ అన్నీ మంచిగా మగ్గాక అందులో ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కలిపి ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమాన్ని మరగనివ్వాలి.
- ఎసరు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఓట్స్ను వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి నిదానంగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఓట్స్ ఉడికి కన్సిస్టెన్సీ కాస్త పలుచగా ఉన్నప్పుడే కాస్త మ్యాగీ మసాలా లేదా గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక దింపే ముందు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఓట్స్ కిచిడీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపరేషన్కు తగినంత టైమ్ లేనప్పుడు సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు ఇలా ఓట్స్ కిచిడీ చేసుకోండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తినేస్తారు.
