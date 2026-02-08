ETV Bharat / offbeat

ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఓట్స్ కిచిడీ" - తయారీ సింపుల్​! - రుచి అద్భుతం!

- ఓట్స్​తో నిమిషాల్లోనే కమ్మని రెసిపీ - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Oats Khichdi Recipe
Oats Khichdi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 9:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Oats Khichdi Recipe in Telugu : నేటి రోజుల్లో చాలా మంది హెల్త్ బెనిఫిట్స్, బరువు నియంత్రణ కోసం డైలీ డైట్​లో ఓట్స్​ను భాగం చేసుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగానే కొందరు పాలలో వేసుకుని తినడం చేస్తుంటే, మరికొందరు ఉదయం టిఫెన్​గా ఓట్స్​తో రకరకాల టిఫెన్స్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది ఓట్స్​తో ఉప్మా, దోశ, ఇడ్లీ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే మరో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది.

అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఓట్స్ కిచిడీ". ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలతో పాటు పెద్దలకూ ఈ కిచిడీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. పైగా, దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్, వంటరాని వాళ్లూ చాలా సులభంగా ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఓట్స్ కిచిడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Oats Khichdi Recipe
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్ - రెండు కప్పులు
  • నూనె - ఒక టేబుల్​ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • బీన్స్ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని క్యారెట్ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యాప్సికం ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు - కొన్ని
  • పచ్చి బఠాణీ - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సన్నని టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • మ్యాగీ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు

టేస్టీ, హెల్దీ "రాగి రొట్టెలు" - నిమిషాల్లోనే ఇలా చేసుకోండి!

Oats Khichdi Recipe
క్యారెట్ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్ తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొన్ని చిన్న చిన్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో ఓట్స్​ వేసి సన్నని మంటపై లైట్​గా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
Oats Khichdi Recipe
పచ్చి బఠాణీ (Getty Images)
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి నూనెలో కొంచెం వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు వేసుకుని ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్ తరుగు, క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, పచ్చి బఠాణీ వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వెజిటబుల్స్​ను కొంచెం సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
Oats Khichdi Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అవి మగ్గిన తర్వాత సన్నని టమాటా ముక్కలు, పసుపు, కారం, మిరియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • వెజిటబుల్స్ అన్నీ మంచిగా మగ్గాక అందులో ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కలిపి ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమాన్ని మరగనివ్వాలి.
  • ఎసరు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఓట్స్​ను వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నిదానంగా ఉడికించుకోవాలి.
Oats Khichdi Recipe
బీన్స్ (Getty Images)
  • ఓట్స్ ఉడికి కన్సిస్టెన్సీ కాస్త పలుచగా ఉన్నప్పుడే కాస్త మ్యాగీ మసాలా లేదా గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక దింపే ముందు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఓట్స్ కిచిడీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ ప్రిపరేషన్​కు తగినంత టైమ్ లేనప్పుడు సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు ఇలా ఓట్స్ కిచిడీ చేసుకోండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తినేస్తారు.
Oats Khichdi Recipe
మిరియాల పొడి (Getty Images)

కొత్త పద్ధతిలో కమ్మని "కాకరకాయ కర్రీ" - చేదుకు చోటే లేదు! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​!

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "కొర్రల ఇడ్లీలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

TAGGED:

MASALA OATS RECIPE
OATS KHICHDI PREPARATION
BEST HEALTHY BREAKFAST RECIPE
OATS KHICHDI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.