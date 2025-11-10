ఓట్స్, పెసరపప్పుతో కమ్మని "బన్ దోశలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారు!
- ఓట్స్, పెసరపప్పుతో ఎప్పుడూ పొంగల్ మాత్రమే కాదు - ఇలా బన్ దోశలు చేసుకోండి!
Published : November 10, 2025 at 3:33 PM IST
Oats Bun Dosa Recipe: బన్ దోశలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. సాఫ్ట్గా, ఫ్లప్పీగా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి లేనప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ రవ్వతో అప్పటికప్పుడు బన్ దోశలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా కాకుండా ఓట్స్, పెసరపప్పు కాంబినేషన్లో ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఓట్స్ బన్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఓట్స్ - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
తయారీ విధానం:
- ఓ బౌల్లోకి ఓట్స్ తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత నీళ్లు పోసి ఈ పప్పును అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత మిక్సీజార్లోకి నానిన ఓట్స్ను నీటితో సహా వేసుకోవాలి. మరోవైపు పెసరపప్పులోని నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మెత్తగా రుబ్బుకున్న ఓట్స్, పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం సన్నగా తరిగిన క్యారెట్ తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, జీలకర్ర వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది బన్ దోశలకు సరిపడేలా ఉండాలి. అందుకోసం అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి బన్ దోశలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా ఉండే చిన్న కడాయిని పెట్టి ఓ స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగినప్పుడు ఓ గరిటెడు పిండి వేసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- బన్ దోశ ఓవైపు పర్ఫెక్ట్గా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి మరో నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే బన్ దోశలుగా పోసుకుని పల్లీ చట్నీతో కలిపి తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్ బన్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఓట్స్, పెసరపప్పును సమాన భాగాలుగా కొలిచి తీసుకోవాలి. మీకు ఎక్కువ మొత్తంలో కావాలనుకుంటే పదార్థాలను యాడ్ చేసి తీసుకోవచ్చు.
- క్యారెట్ మాత్రమే కాకుండా ఉల్లిపాయ, కీరాదోస, క్యాబేజీ వంటి ఇతర కూరగాయలను కూడా సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
- కేవలం సిమ్ టూ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే పైన కలర్ మారుతుంది కానీ లోపల పిండి ఉడకదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
