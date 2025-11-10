ETV Bharat / offbeat

ఓట్స్​, పెసరపప్పుతో కమ్మని "బన్  దోశలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారు!

- ఓట్స్​, పెసరపప్పుతో ఎప్పుడూ పొంగల్​ మాత్రమే కాదు - ఇలా బన్​ దోశలు చేసుకోండి!

Oats Bun Dosa Recipe
Oats Bun Dosa Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Oats Bun Dosa Recipe: బన్​ దోశలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. సాఫ్ట్​గా, ఫ్లప్పీగా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి లేనప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్​ రవ్వతో అప్పటికప్పుడు బన్​ దోశలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా కాకుండా ఓట్స్​, పెసరపప్పు కాంబినేషన్​లో ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఓట్స్​ బన్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Oats Bun Dosa Recipe
ఓట్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఓట్స్​ - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
Oats Bun Dosa Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ బౌల్​లోకి ఓట్స్​ తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత నీళ్లు పోసి ఈ పప్పును అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అరగంట తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి నానిన ఓట్స్​ను నీటితో సహా వేసుకోవాలి. మరోవైపు పెసరపప్పులోని నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Oats Bun Dosa Recipe
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • మెత్తగా రుబ్బుకున్న ఓట్స్​, పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం సన్నగా తరిగిన క్యారెట్​ తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, జీలకర్ర వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది బన్​ దోశలకు సరిపడేలా ఉండాలి. అందుకోసం అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Oats Bun Dosa Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి బన్​ దోశలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా ఉండే చిన్న కడాయిని పెట్టి ఓ స్పూన్​ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగినప్పుడు ఓ గరిటెడు పిండి వేసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • బన్​ దోశ ఓవైపు పర్ఫెక్ట్​గా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి మరో నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే బన్​ దోశలుగా పోసుకుని పల్లీ చట్నీతో కలిపి తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్​ బన్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Oats Bun Dosa Recipe
ఓట్స్​ బన్​ దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఓట్స్​, పెసరపప్పును సమాన భాగాలుగా కొలిచి తీసుకోవాలి. మీకు ఎక్కువ మొత్తంలో కావాలనుకుంటే పదార్థాలను యాడ్​ చేసి తీసుకోవచ్చు.
  • క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా ఉల్లిపాయ, కీరాదోస, క్యాబేజీ వంటి ఇతర కూరగాయలను కూడా సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
  • కేవలం సిమ్​ టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే పైన కలర్​ మారుతుంది కానీ లోపల పిండి ఉడకదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

OATS BUN DOSA RECIPE
TASTY AND SOFT BUN DOSA WITH OATS
OATS BUN DOSA MAKING
ఓట్స్​తో బన్​ దోశలు
OATS BUN DOSA RECIPE

