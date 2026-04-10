కోడిగుడ్డు నువ్వుల కారం - అద్దిరిపోయే రుచితో - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి

Published : April 10, 2026 at 11:11 AM IST

Nuvvulu kodi guddu : కోడిగుడ్డుతో చేసే వంటకాల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. కానీ నువ్వుల పొడి కాంబినేషన్‌తో ఎప్పుడైనా వేపుడు తయారు చేశారా? ఇది అన్నంలోకి సైడ్ డిష్‌గా లేదా స్నాక్‌లా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నువ్వుల వల్ల వచ్చే కమ్మదనం, వెల్లుల్లి ఘాటు కలిస్తే ఆ రుచే వేరు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు:

  • కోడిగుడ్లు - 6 (ఉడికించినవి)
  • ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు (సన్నని ముక్కలు)
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • ఎండు మిర్చి - 10 (కారం తగ్గట్టు)
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - వేపుడుకు సరిపడా

తయారీ విధానం:
ముందుగా కోడిగుడ్లను ఉడికించి, పొట్టు తీసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్‌లో ఈ గుడ్లను వేసుకుని, వాటిపై తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కొద్దిగా కారం చల్లి, గుడ్లన్నింటికీ సమానంగా పట్టేలా మెల్లగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ గుడ్లకు అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న గాట్లు పెడితే మసాలా లోపలి వరకు వెళ్తుంది.

ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఒక మూకుడు పెట్టి, అందులో ముందుగా ధనియాలు వేసి వేయించాలి. అవి కొద్దిగా వేగాక జీలకర్ర, 10 ఎండు మిర్చి వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. చివరగా పావు కప్పు నువ్వులు వేయాలి. నువ్వులు త్వరగా వేగుతాయి కాబట్టి చివర్లో వేయాలి. నువ్వులు చిటపటలాడుతూ మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. వీటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ వంటకానికి మనం తయారుచేసే ఈ నువ్వుల పొడి అసలైన రుచినిస్తుంది.

ఇప్పుడు మరో కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు త్వరగా వేగడానికి కొద్దిగా ఉప్పు వేయండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు రంగు మారిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.

ఇప్పుడు మనం ముందుగా మసాలా పట్టించిన కోడిగుడ్లను ఇందులో వేసి, మంటను సిమ్‌లో ఉంచి వేయించాలి. గుడ్లు అన్ని వైపులా ఎర్రగా అయ్యే వరకు వేయించి, ఆ తర్వాత మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.

ఈ లోపు మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న నువ్వుల మసాలాను గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చక్కటి పొడిగా తయారు చేసుకోవాలి. ఆ పొడిని గుడ్లపై చల్లాలి. ఈ పొడి గుడ్లకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా మెల్లగా కలుపుకోవాలి. మసాలా పచ్చి వాసన పోయి మంచి రంగు వచ్చే వరకు మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టౌ ఆఫ్ చేయాలి.

అంతే.. ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన నువ్వుల గుడ్డు వేపుడు సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని వేడివేడి అన్నం లేదా పప్పు చారుతో తింటే అద్దిరిపోతుంది.

