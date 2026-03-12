ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "నువ్వుల కారం పొడి" - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!

మీరు ఎప్పుడూ తినని కారం పొడి - రుచి అంతకు మించి!

Nuvvula Karam Podi
Nuvvula Karam Podi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuvvula Karam Podi : నువ్వులను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో నువ్వుల కారం పొడి ఒకటి. అయితే దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ పద్ధతిలో చేస్తారు. అయితే ఈసారి కాస్త రోటిన్​కి భిన్నంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇది చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని వేసి తిన్నారంటే రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​! మరి నోరూరించే నువ్వుల కారం పొడి ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

సబ్జా గింజలు, కర్బూజతో "సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్" - టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

Nuvvula Karam Podi
నువ్వులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వులు - ముప్పావు కప్పు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
Nuvvula Karam Podi
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. పల్లీలు వేగాక ముప్పావు కప్పు నువ్వులు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, పది ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
Nuvvula Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ధనియాలుఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆపైన నువ్వులపల్లీల మిశ్రమం యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే నువ్వుల కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Nuvvula Karam Podi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక ఇది టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా సెట్ అవుతుంది!
Nuvvula Karam Podi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

ఘుమఘుమలాడే "బోటి దప్ఫళం" - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు!

నెల్లూరు స్పెషల్ "మినపప్పు పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

TAGGED:

SESAME SEEDS PODI PROCESS
నువ్వుల కారం పొడి తయారీ విధానం
ELLU PODI MAKING IN TELUGU
SESAME SEEDS SPICE POWDER PREPARE
NUVVULA KARAM PODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.