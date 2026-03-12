కమ్మని "నువ్వుల కారం పొడి" - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!
మీరు ఎప్పుడూ తినని కారం పొడి - రుచి అంతకు మించి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 12:18 PM IST
Nuvvula Karam Podi : నువ్వులను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో నువ్వుల కారం పొడి ఒకటి. అయితే దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ పద్ధతిలో చేస్తారు. అయితే ఈసారి కాస్త రోటిన్కి భిన్నంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇది చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని వేసి తిన్నారంటే రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్! మరి నోరూరించే నువ్వుల కారం పొడి ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వులు - ముప్పావు కప్పు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - కొంచెం
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. పల్లీలు వేగాక ముప్పావు కప్పు నువ్వులు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, పది ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ధనియాలుఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆపైన నువ్వులపల్లీల మిశ్రమం యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే నువ్వుల కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఆ తర్వాత ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక ఇది టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది!
- మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
