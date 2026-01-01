నువ్వులతో సూపర్ టేస్టీ "బొబ్బట్లు" - తక్కువ పదార్థాలతోనే సింపుల్గా రెడీ!
- సీజనల్ స్పెషల్ నోరూరించే 'నువ్వుల బొబ్బట్లు' - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : January 1, 2026 at 12:08 PM IST
Nuvvula Bobbatlu Recipe in Telugu : పండగ వచ్చిందంటే తెలుగు లోగిళ్లలో బొబ్బట్లు కాలుతుంటాయి. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి వంటి ఫెస్టివల్స్ టైమ్లో ప్రతి ఇంటా తప్పకుండా బొబ్బట్లు ఉండాల్సిందే. లోపల స్టఫింగ్తో సాఫ్ట్గా తయారయ్యే వీటిని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే అబ్బో.. అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. అయితే.. సాధారణంగా పెసరప్పు, శనగ పప్పు స్టఫింగ్తో వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. ఈ సారి నువ్వులతో ఇలా ట్రై చేయండి. మామూలు బొబ్బట్ల కంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇంకా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నువ్వుల బొబ్బట్లను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తెల్ల నువ్వులు - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- మైదా - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - ఆరేడు టీస్పూన్లు
- యాలకులు - నాలుగు
- బెల్లం తురుము - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తెల్ల నువ్వులను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- అవి దోరగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారే వరకు కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఈలోపు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, మైదా పిండి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ మైదా పిండి వద్దనుకుంటే మొత్తం గోధుమపిండినే తీసుకుని వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- తర్వాత ఆ పిండి మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలాగా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- ఆ విధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ మరోసారి పిండిని బాగా కలపాలి. తర్వాత దానిపై మూతపెట్టి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన నువ్వులు, యాలకులు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- నెక్స్ట్ గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో బెల్లం తురమును వేసి మధ్యమధ్యలో ఆపి కలుపుతూ మరోసారి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే 'నువ్వుల-బెల్లం' స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు పది నిమిషాల పాటు నానిన పిండి ముద్దను తీసుకుని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ పిండి ముద్దలో నుంచి చిన్న నిమ్మకాయంత పిండి తీసుకుని పొడి పిండిలో అద్ది చిన్న సైజ్ పూరీలా వత్తుకోవాలి.
- ఆపై వత్తుకున్న ఆ పూరీని చేతిలోకి తీసుకుని దాని మధ్యలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న నువ్వుల స్టఫింగ్ను రెండు మూడు టీస్పూన్లు వేసుకుని అంచులను చక్కగా సీల్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని చేతితో మందపాటి అప్పంలా వత్తుకుని రెండు వైపులా పొడి పిండి అద్ది సీల్ చేసిన భాగం చపాతీ పీట వైపు ఉండేలా ఉంచి వీలైనంత పలుచగా స్టఫింగ్ బయటకు రాకుండా చపాతీ కర్రతో నెమ్మదిగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- అదే ప్రాసెస్లో పిండి మొత్తాన్ని బొబ్బట్లుగా చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బొబ్బట్టును నెమ్మదిగా వేసి అర నిమిషంపాటు కాల్చుకున్నాక రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి కాల్చుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కాస్త నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ మరోసారి రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ కాల్చుకోవాలి.
- అంతే, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసి సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "నువ్వుల బొబ్బట్లు" సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో వీటిని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వులతోపాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
