దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే ఎక్కువగా జుట్టు రాలుతోందట - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
షాంపూలు మార్చడం కాదు - బట్టతలకు అసలు సమస్య అదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:38 PM IST
Baldness : బట్టతల యువతకి పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది. 29 ఏళ్లకే బట్టతల సమస్య కనిపిస్తుండగా ఓ సంస్థ జరిపిన సర్వేలో దక్షిణాదిలోనే ఎక్కువగా ఉందని తేలింది. అందులోనూ తమిళనాడు తర్వాతి స్థానాల్లో తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు నిలిచాయి. అయితే, చాలా మంది అనుకుంటున్నట్లుగా ఇది షాంపూలు మార్చడంతో సమసిపోదని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
యువతలో కేశాల ముప్పు తీవ్రమవుతోందని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. యుక్త వయసులోనే బట్టతల బాధితులు పెరుగుతున్నారని, మారుతున్న జీవనశైలే అతిపెద్ద శత్రువుగా మారుతోందని పేర్కొంటున్నాయి. వెంట్రుకలు రాలిపోతుంటే మాడు(స్కాల్ప్) సమస్యగా, షాంపూలూ లేదా నూనెలు మారితే సరిపోతుందని చాలామంది భావిస్తున్నారని తెలిపింది. ఉరుకుల పరుగులు జీవితం, మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, మందగించిన జీవక్రియ(మెటబాలిజం) జుట్టు రాలిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలని తాజా అధ్యయనం స్పష్టం చేస్తోంది.
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బట్టతల సమస్యపై ప్రముఖ కేశ సంరక్షణ సంస్థ దేశ వ్యాప్తంగా దాదాపు 5.61 లక్షల మంది పురుషులపై చేసిన అధ్యయనంలో ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. దక్షిణాది పురుషుల్లోనే సమస్య తీవ్రంగా ఉందని, ఉత్తరాదితో పోలిస్తే తమిళనాడు, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో పురుషుల జుట్టు ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా ఉందని వెల్లడైంది. దీనికి ప్రత్యేక కారణం ఏమీ చెప్పలేకున్నా, బాధితుల్లో అంతర్గత అనారోగ్య సమస్యలు అందుకు దారి తీస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. జుట్టు కోల్పోతున్న పురుషుల సగటు వయస్సు 29 ఏళ్లు కాగా, నిపుణులను సంప్రదించే సమయానికి 55.2 శాతం మందిలో సమస్య తీవ్రత పెరుగుతోందట.
దెబ్బతీస్తున్న జీవనశైలి
చిన్న వయస్సులోనే జట్టు రాలిపోవడానికి 'జీవనశైలి' ప్రధాన కారణమని, శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లోపించి అంతర్గత ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు దాని ప్రభావం ముందుగా జుట్టుపైనే కనిపిస్తుందని నిపుణులు తెలిపారు. నిరంతర ఒత్తిడి కారణంగా కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరిగి, జుట్టు ఎదుగుదల క్రమాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోందని వెల్లడించింది. మానసిక ఒత్తిడి ఎదుర్కొనే వారిలో జాతీయ సగటు 54.6 శాతం కాగా, తమిళనాడు 64.3 శాతం, తెలంగాణ 63.6 శాతం, కర్ణాటక 61.3 శాతంగా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
సెల్ఫోన్ల వాడకం పెరగడం, స్క్రీనింగ్ సమయం పెరగడం, ఇళ్లలోకి ఓటీటీలు రావడంతో నిద్రపై తీవ్ర ప్రభావం పడి శరీరంలో జుత్తు కణాల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ నిలిచిపోతుంది. నిద్రలేమి సమస్య సైతం జాతీయ సగటు 29.5 శాతం కాగా, తమిళనాడులో 42.3 శాతం, తెలంగాణలో 36.7 శాతం, కర్ణాటక 33.4 శాతంగా నమోదైంది.
షాంపూలు మార్చడం పరిష్కారం కాదు
జుట్టుకు సరైన పోషకాలు అందకపోవడం వల్ల సమస్య మరింతగా పెరుగుతోంది. కేవలం నూనె, షాంపులు మార్చడంతో ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదని, ఆరోగ్యాన్ని చక్కదిద్దడమే ఏకైక మార్గమని నిపుణులు చెప్తున్నారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలని, కంటి నిండా నిద్రించాలను సూచిస్తున్నారు. ఆహారంలో గుడ్లు, చేపలు, చికెన్, ఆకు కూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, తృణ ధాన్యాలు తీసుకోవాలని, దీంతో యుక్త వయస్సు నుంచే ఈ సమస్యకు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చునని వివరిస్తున్నారు.
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