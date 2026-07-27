2500 మంది పిల్లల్ని మింగేయబోతుండగా - ఈమె ఏం చేసిందో తెలుసా?
- గగుర్పొడిచే చరిత్రగా నిలిచిపోయిన ఒక నర్సు సాహసం! - యుద్ధ పిపాసులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన "ఐరీనా సెండ్లర్" త్యాగం!
Published : July 27, 2026 at 10:48 AM IST
Nurse Irena Sendler : బాలలే మనవజాతి భవిష్యత్తు. అలాంటి వారిని అంతుపట్టని రోగాలు, నిత్య అనారోగ్యాలు, పోషకాహార లేమి వంటివి పొట్టన పెట్టుకుంటున్నాయి. ఇవి చాలదన్నట్టు అహంకారమో, అవసరమో తెలియకుండా సాగుతున్న యుద్ధాలు, ఏ పాపమూ తెలియని అమాయకుల ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి. అందులో అభంశుభం తెలియని చిన్నారులు ఉండడమే అత్యంత విచారకరం. గాజాలో గడిచిన రెండేళ్లలో 20 వేలమందికి పైగా చిన్నారులు ప్రాణాలు వదిలారని అంచనా. "ది లాన్సెట్" నివేదిక ప్రకారం 1995-2015 మధ్య వరల్డ్ వైడ్గా చనిపోయిన 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారుల సంఖ్య దాదాపు 1 కోటి!
ఇలాంటి ఓ యుద్ధం అప్పటికే వేలాది మంది పిల్లలను మింగేసింది. మరింత మందిని తినేయడానికి చూస్తోంది. అలాంటి సమయంలో తన ప్రాణాలను కూడా లెక్కచేయకుండా ఓ మహిళ చేసిన సాహసం ప్రపంచ చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది. ఆమె పేరు "ఐరీనా సెండ్లర్". యుద్ధోన్మాదంతో రగిలిపోతున్న సమాజం తప్పకుండా ఆమె చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిందే.
అవి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం భీకరంగా సాగుతున్న రోజులు. హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలోని నాజీలు యూదులపై దాడులు తీవ్రంగా దాడి చేయడం మొదలు పెట్టారు. వీరిని బంధించడానికి ప్రత్యేకంగా ఘెట్టోలు ఏర్పాటు చేసేవారు. ఒక నిర్దిష్ట ప్రజా సమూహాన్ని బంధించే ప్రాంతాన్ని ఘెట్టో అంటారు. అలా, పోలండ్లోని వార్సా నగరంలో ఏకంగా 4 లక్షల మంది యూదులను బంధించారు. అక్కడ వారికి సరైన ఆహారం అందేది కాదు. వైద్య సేవలు కూడా సరిగా లభించేవి కాదు. శత్రువుల తదుపరి తరం ఉండకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో గ్యాస్ ఛాంబర్లలో నిత్యం వందలాది పసిపిల్లలను పడేసేవారు. నర్సుగా సేవలు అందిస్తున్న ఐరీనా సెండ్లర్ ఈ దారుణాలను చూసి తట్టుకోలేకపోయారు. ఎలాగైనా పిల్లల్ని కాపాడాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఘెట్టాలో అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా చూస్తానంటూ స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకొని, ఆ ప్రదేశంలో అడుగుపెట్టారు. ఆ వెంటనే రహస్యంగా తన ఆపరేషన్ అమలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఘెట్టోలో బందీలుగా ఉన్నవారి పిల్లలను అక్కడి నుంచి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తరలించి, సురక్షిత ప్రదేశాలకు చేర్చడమే ఆమె చేపట్టిన ఆపరేషన్.
ఎప్పుడు ప్రాణాలు తీస్తారో తెలియని పరిస్థితుల్లో, ముక్కూ ముఖం తెలియని ఆమెకు తమ పిల్లలను ఇవ్వడానికి మొదట తల్లిదండ్రులు అంగీకరించలేదు. కానీ, ఇక్కడే ఉంటే పిల్లల్ని బతకనివ్వరని చెప్పి, చివరకు ఒప్పించారు. వాళ్లు ఒప్పుకున్నారు సరే, మరి, నాజీ సైన్యం కంటపడకుండా వారిని అక్కడ్నుంచి బయటకు తరలించేది ఎలా? ఇందుకోసం ఆమె ఎంచుకున్న మార్గం తలుచుకుంటే దేహం రోమాంచితమవుతుంది.
ఆమె నర్సు కాబట్టి, అంబులెన్సుల్లో పిల్లలను అక్కడి నుంచి తరలించాలని భావించింది. కానీ, లోనికి వస్తున్నప్పుడు, బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు అంబులెన్సులను సైన్యం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుంది. మరి ఎలా? అప్పుడే తీవ్రమైన ఉపాయం ఆలోచించారు. పిల్లలను అట్టపెట్టెల్లో పడుకోబెట్టి, వాటిని అంబులెన్సుల్లోని సీట్లకింద పెట్టి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది ఐరీనా.
కానీ, పిల్లలు ఆ పెట్టెల్లో ఎలా పడుకుంటారు? ఎంత సేపు పడుకుంటారు. అసలు అందులో పెట్టగానే ఏడుపు మొదలు పెడతారు. ఆ శబ్దం చాలు, ప్లాన్ బయట పడడానికి, ఐరీనా ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి! ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా భయానక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పిల్లలు ఏడవకుండా, అసలు కదలకుండా పడుకునేందుకు వారికి నిద్రమాత్రలు ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసింది. మత్తు మందు అనేది ఒకదశ వరకే, ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా ప్రాణాలు కోల్పోతారు. పైగా అందరికీ ఒకే తీరుగా ఆ మందు పడకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ, తన వైద్య విధానంతో పిల్లలకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి, అట్టపెట్టెల్లో పడుకోబెట్టి, వాటిని అంబులెన్సులో, శవాలు తీసుకెళ్లే పెట్టెల్లో, బొగ్గు సంచుల ద్వారా, రహస్య సొరంగాల ద్వారా తరలించడం మొదలు పెట్టారు.
ఇలా వేరే ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లిన యూదు పిల్లలకు క్రిస్టియన్ పేర్లు పెట్టి, అనాథ శరణాలయాల్లో చేర్పించారు. కాన్వెంట్లలో చేర్పించారు. ప్రస్తుతానికి ఇలా వారిని అజ్ఞాతవాసంలో ఉంచి, యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాలనేది ఆమె ఆలోచన. ఇలా ఏకంగా 2,500 మంది పిల్లలకు పైగా రహస్యంగా తరలించారు. వీరందరి వివరాలు పక్కాగా ఉండేందుకు సన్నటి పేపరు మీద చిన్నారుల అసలు పేరు, కొత్త పేరు, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో ఆ అడ్రస్, ఇవన్నీ రాసి ఒక చిన్న గాజుసీసాలో పెట్టి, వాటిని ఒక ప్రాంతంలో భూమిలో పాతిపెట్టారు.
రహస్యం ఎన్నిరోజులు దాగుతుంది? ఐరీనా ఆపరేషన్ను నాజీ సైన్యం పసిగట్టింది. అలా 1943లో ఆమెను అరెస్టు చేశారు. ఇప్పటి వరకు తరలించిన పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్పాలంటూ ఆమెను చిత్రహింసలు పెట్టారు. దారుణంగా హింసించారు. చేతులు, కాళ్లు విరిచేశారు. అయినా ఆమె నోరు విప్పలేదు. దీంతో ఐరీనాకు మరణశిక్ష విధించాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న జెగోటా సంస్థ (రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో నాజీల నరమేధం నుండి యూదులను రక్షించడానికి ఏర్పడిన సంస్థ) ఉరిశిక్ష అమలు కాకుండా ఉండేందుకు, నాజీ అధికారికి లంచం ఇచ్చి, ఐరీనాను తప్పించింది.
కొంత కాలం తర్వాత యుద్ధం ముగిసింది. ఐరీనా దాచిన పిల్లంతా భద్రంగా ఉన్నారు. కానీ ఘెట్టాల్లో ఉన్న వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఏకంగా 90శాతం మంది నాజీల చేతిలో బలైపోయారు. ఆ తర్వాత కాలంలో పోలండ్లో కమ్యూనిస్టు సర్కారు ఏర్పడింది. కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత 1999లో అమెరికా స్టూడెంట్స్ నిర్వహించిన పరిశోధనలో ఐరీనా మహా త్యాగం వెలుగుచూసింది. 2007లో ఐరీనా నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ అయ్యారు. 2008 మే 12వ తేదీన ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. తుదిశ్వాస వరకూ ఆమెను వేధించిన బాధ ఒక్కటే.. "మరికొంత మంది పిల్లలను కాపాడలేకపోయాను"అని.
"యుద్ధం శాంతి కోసం" అంటారు చాలా మంది. కానీ మెజారిటీ సందర్భాల్లో అది ఎప్పటికీ ఆరని రావణకాష్టంగానే మిగిలిపోతుంది. వేలాది, లక్షలాది మందిని బలిగొంటూనే ఉంటుంది. దారుణంగా రేపటి తరాన్ని మింగేస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే, యుద్ధపిపాసులకు ఐరీనా త్యాగం ఒక స్పూర్తి కావాలని శాంతికాముకులు ఆశిస్తుంటారు!