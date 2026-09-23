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వైరల్​గా "నోస్టాల్జియా ట్రెండ్"​ - ఈ పాత అలవాట్లకు జీవం పోస్తోన్న 'జెన్​ జీ'!

-కంప్యూటర్లు, మొబైల్​ స్క్రీన్​లతో కాలం గడపటంతో డిజిటల్​ ఒత్తిడి, మానసిక అలసటతో జెన్​ జీ ఇబ్బందులు - ఈ సమస్యలు తగ్గించుకునేందుకు నోస్టాల్జియా ట్రెండ్స్​ వైపు మొగ్గు!

Nostalgia Trend
Nostalgia Trend (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 4:39 PM IST

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Nostalgia Trend: జెన్​ జీ రూటే సెపరేట్​. టెక్నాలజీ కాలంలో పుట్టి, పెరిగిన వారి ఆలోచనలు, అలవాట్లు డిఫరెంట్​గా ఉంటాయి. ఇక చదువు, కెరీర్, రిలేషన్స్, చివరికి షాపింగ్ వరకు ప్రతి దాన్ని టెక్నాలజీ బేస్​ చేసుకునే డీల్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇదంతా నాణేనికి ఒకవైపు. రెండో వైపు చూసుకుంటే రోజంతా కంప్యూటర్లు, మొబైల్​ స్క్రీన్​లతో కాలం గడపటంతో డిజిటల్​ ఒత్తిడి, మానసిక అలసటతో అల్లాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గతించిపోయాయనుకున్న అలవాట్లు, కోరికలకు నేటి తరం జీవం పోస్తోంది. మనశ్శాంతి, క్రియేటివీటీ కోసం నోస్టాల్జియా రీ ట్రెండ్స్​ వైపు మొగ్గుచూపుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ట్రెండ్​కు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ ట్రెండ్​ అర్థం ఏంటి?: గతంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఫ్యాషన్, లైఫ్​స్టైల్​ను మళ్లీ సరికొత్త రూపంలో నేటితరం ట్రెండ్‌గా మార్చడాన్నే నోస్టాల్జియా ట్రెండ్ (Nostalgia Trend) అంటున్నారు నిపుణులు. బిజీ లైఫ్, డిజిటల్ ఒత్తిడి నుంచి కాసేపు దూరంగా ఉండి డిజిటల్​ డీటాక్స్​ కావడానికి తమ చిన్ననాటి మధుర జ్ఞాపకాలను, పాతకాలపు వస్తువులను మళ్లీ ఇష్టపడుతుంటారంటున్నారు. చేతిరాత, సిరా, కాగితం, వింటేజ్​ స్టైల్​ దీనికి చక్కని ఉదాహరణలుగా చెబుతున్నారు. సింపిల్​గా చెప్పాలంటే, పాత జ్ఞాపకాలను ఆధునిక హంగులతో సరికొత్త ఫ్యాషన్‌గా మార్చుకోవడమే ఈ నోస్టాల్జియా ట్రెండ్ అర్థమంటున్నారు.

పుస్తక పఠన క్లబ్​ల పునరుజ్జీవం: సోషల్​ మీడియాలో నిరంతరం స్క్రోల్​ చేసే అలవాటు స్థానంలో మళ్లీ పుస్తకాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవడం పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. హైదరాబాద్​, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో వారాంతాల్లో పార్కులు, కేఫ్​లలో సమావేశమయ్యే సైలెంట్​ రీడింగ్​ క్లబ్​లు విశేష ఆదరణ పొందుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఎటువంటి ఫోన్ల ఆటంకం లేకుండా అందరూ ఒకచోట చేరి పుస్తకాలు చదువుకోవడం ఒక కొత్త లైఫ్​స్టైల్​ సింబల్​గా మారిందంటున్నారు.

ఫౌంటెయిన్​ పెన్నులు, కాలిగ్రఫీ: డిజిటల్​ కీబోర్డులపై వేగంగా టైప్​ చేయడం కంటే వింటేజ్​ ఫౌంటెయిన్​ పెన్నులతో నెమ్మదిగా రాయడంలో ఉన్న హాయిని యువత కనుగొంటోంది. పాతకాలపు పార్కర్​, పెలికన్​, షేఫర్​, భారత్​కు చెందిన వింటేజ్​ పెన్నుల సేకరణ ఒక రాయల్​ హాబీగా రూపాంతరం చెందిందని.. దానికి తోడు అందమైన చేతిరాత కళ కాలిగ్రఫీ నేర్చుకోవడం, కాగితంపై ఇంక్​ ఆరే దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించడం సోషల్​ మీడియాలో కూడా పెద్ద ట్రెండ్​గా మారిందంటున్నారు.

చేతిరాత జర్నలింగ్​: మొబైల్​ నోట్స్​ యాప్​ల కంటే డైరీల్లో చేతితో రాసే బుల్లెట్​ జర్నలింగ్​ వైపు నేటితరం ఆకర్షితులవుతోందని చెబుతున్నారు. రోజువారీ పనులు, ఆలోచనలు, జీవిత లక్ష్యాలను చేతితో రాయడం వల్ల మైండ్​ రిలాక్స్​ అవ్వడమే కాకుండా సృజనాత్మకత పెరుగుతోందని భావిస్తున్నారంటున్నారు.

"టెక్నాలజీ ఇచ్చే వేగాన్ని అనుభవిస్తూనే, హృదయానికి ప్రశాంతతనిచ్చే పాతకాలపు అలవాట్లను గౌరవించడం నేటి యువత పరిణితికి నిదర్శనంగా మారింది. ఇది ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది" - డాక్టర్​ ఉమాజ్యోతి, గుంటూరు జీజీహెచ్​ మానసిక వైద్య విభాగాధిపతి

చెవులతో చదివే సరికొత్త రీడింగ్​ అలవాటు: ఒకవైపు రెట్రో హాబీలు పుంజుకుంటుంటే, మరోవైపు ఆధునిక కాలపు బిజీ షెడ్యూల్​కు అనుగుణంగా ఆడియో సంస్కృతి శరవేగంగా విస్తరిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పుస్తకాన్ని పట్టుకుని నిశ్శబ్ధంగా ఒకచోట కూర్చుని చదివేంత సమయం లేని వారికి ఆడియో బుక్స్, పాడ్​ కాస్ట్​లు ఒక విప్లవాత్మక ప్రత్యామ్నాయంగా మారాయంటున్నారు.

ప్రయాణ సమయానికి కొత్త అర్థం: ఉద్యోగాలకు వెళ్లేటప్పుడు ట్రాఫిక్​లో గడిపే సమయాన్ని, లేదా సుదీర్ఘ ప్రయాణాలను వృథా చేయకుండా ఆడియో బుక్స్​ వినడం జెన్​ జీకి అలవాటుగా మారిందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల వేస్ట్​ అనుకున్న సమయం కాస్తా నాలెడ్జ్​ బిల్డింగ్​ టైమ్​గా మారుతోందంటున్నారు.

మల్టీ టాస్కింగ్​ సౌకర్యం: ఇంట్లో వంట చేయడం, గది శుభ్రం చేయడం, జిమ్​లో వర్కవుట్స్​ లేదా ఈవెనింగ్​ వాక్​ చేస్తూ కనుపాపలకు విశ్రాంతినిచ్చి, ఇయర్​ఫోన్స్​ ద్వారా పుస్తకాలను ఆస్వాదిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.

పాడ్​కాస్ట్​ల జోరు: కేవలం పుస్తకాలే కాకుండా విజ్ఞానం, వ్యాపారం, సైకాలజీ, చరిత్ర, వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఫాంటసీ కథలతో కూడిన పాడ్​కాస్ట్​లు నేడు లక్షలాది మందికి నిత్య భాగస్వామిగా మారాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాయిస్​ ఆర్టిస్టుల ఉచ్ఛారణ, నేపథ్య సంగీతం, సౌండ్​ ఎఫెక్ట్స్​ పఠనానుభవాన్ని మరొక స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.

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