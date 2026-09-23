వైరల్గా "నోస్టాల్జియా ట్రెండ్" - ఈ పాత అలవాట్లకు జీవం పోస్తోన్న 'జెన్ జీ'!
-కంప్యూటర్లు, మొబైల్ స్క్రీన్లతో కాలం గడపటంతో డిజిటల్ ఒత్తిడి, మానసిక అలసటతో జెన్ జీ ఇబ్బందులు - ఈ సమస్యలు తగ్గించుకునేందుకు నోస్టాల్జియా ట్రెండ్స్ వైపు మొగ్గు!
Published : September 23, 2026 at 4:39 PM IST
Nostalgia Trend: జెన్ జీ రూటే సెపరేట్. టెక్నాలజీ కాలంలో పుట్టి, పెరిగిన వారి ఆలోచనలు, అలవాట్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇక చదువు, కెరీర్, రిలేషన్స్, చివరికి షాపింగ్ వరకు ప్రతి దాన్ని టెక్నాలజీ బేస్ చేసుకునే డీల్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇదంతా నాణేనికి ఒకవైపు. రెండో వైపు చూసుకుంటే రోజంతా కంప్యూటర్లు, మొబైల్ స్క్రీన్లతో కాలం గడపటంతో డిజిటల్ ఒత్తిడి, మానసిక అలసటతో అల్లాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గతించిపోయాయనుకున్న అలవాట్లు, కోరికలకు నేటి తరం జీవం పోస్తోంది. మనశ్శాంతి, క్రియేటివీటీ కోసం నోస్టాల్జియా రీ ట్రెండ్స్ వైపు మొగ్గుచూపుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ట్రెండ్కు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ ట్రెండ్ అర్థం ఏంటి?: గతంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్ను మళ్లీ సరికొత్త రూపంలో నేటితరం ట్రెండ్గా మార్చడాన్నే నోస్టాల్జియా ట్రెండ్ (Nostalgia Trend) అంటున్నారు నిపుణులు. బిజీ లైఫ్, డిజిటల్ ఒత్తిడి నుంచి కాసేపు దూరంగా ఉండి డిజిటల్ డీటాక్స్ కావడానికి తమ చిన్ననాటి మధుర జ్ఞాపకాలను, పాతకాలపు వస్తువులను మళ్లీ ఇష్టపడుతుంటారంటున్నారు. చేతిరాత, సిరా, కాగితం, వింటేజ్ స్టైల్ దీనికి చక్కని ఉదాహరణలుగా చెబుతున్నారు. సింపిల్గా చెప్పాలంటే, పాత జ్ఞాపకాలను ఆధునిక హంగులతో సరికొత్త ఫ్యాషన్గా మార్చుకోవడమే ఈ నోస్టాల్జియా ట్రెండ్ అర్థమంటున్నారు.
పుస్తక పఠన క్లబ్ల పునరుజ్జీవం: సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం స్క్రోల్ చేసే అలవాటు స్థానంలో మళ్లీ పుస్తకాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవడం పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో వారాంతాల్లో పార్కులు, కేఫ్లలో సమావేశమయ్యే సైలెంట్ రీడింగ్ క్లబ్లు విశేష ఆదరణ పొందుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఎటువంటి ఫోన్ల ఆటంకం లేకుండా అందరూ ఒకచోట చేరి పుస్తకాలు చదువుకోవడం ఒక కొత్త లైఫ్స్టైల్ సింబల్గా మారిందంటున్నారు.
ఫౌంటెయిన్ పెన్నులు, కాలిగ్రఫీ: డిజిటల్ కీబోర్డులపై వేగంగా టైప్ చేయడం కంటే వింటేజ్ ఫౌంటెయిన్ పెన్నులతో నెమ్మదిగా రాయడంలో ఉన్న హాయిని యువత కనుగొంటోంది. పాతకాలపు పార్కర్, పెలికన్, షేఫర్, భారత్కు చెందిన వింటేజ్ పెన్నుల సేకరణ ఒక రాయల్ హాబీగా రూపాంతరం చెందిందని.. దానికి తోడు అందమైన చేతిరాత కళ కాలిగ్రఫీ నేర్చుకోవడం, కాగితంపై ఇంక్ ఆరే దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించడం సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ట్రెండ్గా మారిందంటున్నారు.
చేతిరాత జర్నలింగ్: మొబైల్ నోట్స్ యాప్ల కంటే డైరీల్లో చేతితో రాసే బుల్లెట్ జర్నలింగ్ వైపు నేటితరం ఆకర్షితులవుతోందని చెబుతున్నారు. రోజువారీ పనులు, ఆలోచనలు, జీవిత లక్ష్యాలను చేతితో రాయడం వల్ల మైండ్ రిలాక్స్ అవ్వడమే కాకుండా సృజనాత్మకత పెరుగుతోందని భావిస్తున్నారంటున్నారు.
"టెక్నాలజీ ఇచ్చే వేగాన్ని అనుభవిస్తూనే, హృదయానికి ప్రశాంతతనిచ్చే పాతకాలపు అలవాట్లను గౌరవించడం నేటి యువత పరిణితికి నిదర్శనంగా మారింది. ఇది ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది" - డాక్టర్ ఉమాజ్యోతి, గుంటూరు జీజీహెచ్ మానసిక వైద్య విభాగాధిపతి
చెవులతో చదివే సరికొత్త రీడింగ్ అలవాటు: ఒకవైపు రెట్రో హాబీలు పుంజుకుంటుంటే, మరోవైపు ఆధునిక కాలపు బిజీ షెడ్యూల్కు అనుగుణంగా ఆడియో సంస్కృతి శరవేగంగా విస్తరిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పుస్తకాన్ని పట్టుకుని నిశ్శబ్ధంగా ఒకచోట కూర్చుని చదివేంత సమయం లేని వారికి ఆడియో బుక్స్, పాడ్ కాస్ట్లు ఒక విప్లవాత్మక ప్రత్యామ్నాయంగా మారాయంటున్నారు.
ప్రయాణ సమయానికి కొత్త అర్థం: ఉద్యోగాలకు వెళ్లేటప్పుడు ట్రాఫిక్లో గడిపే సమయాన్ని, లేదా సుదీర్ఘ ప్రయాణాలను వృథా చేయకుండా ఆడియో బుక్స్ వినడం జెన్ జీకి అలవాటుగా మారిందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల వేస్ట్ అనుకున్న సమయం కాస్తా నాలెడ్జ్ బిల్డింగ్ టైమ్గా మారుతోందంటున్నారు.
మల్టీ టాస్కింగ్ సౌకర్యం: ఇంట్లో వంట చేయడం, గది శుభ్రం చేయడం, జిమ్లో వర్కవుట్స్ లేదా ఈవెనింగ్ వాక్ చేస్తూ కనుపాపలకు విశ్రాంతినిచ్చి, ఇయర్ఫోన్స్ ద్వారా పుస్తకాలను ఆస్వాదిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
పాడ్కాస్ట్ల జోరు: కేవలం పుస్తకాలే కాకుండా విజ్ఞానం, వ్యాపారం, సైకాలజీ, చరిత్ర, వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఫాంటసీ కథలతో కూడిన పాడ్కాస్ట్లు నేడు లక్షలాది మందికి నిత్య భాగస్వామిగా మారాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాయిస్ ఆర్టిస్టుల ఉచ్ఛారణ, నేపథ్య సంగీతం, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పఠనానుభవాన్ని మరొక స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.
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