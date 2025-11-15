నోరూరించే "వెజిటేబుల్ సేమియా ఉప్మా" - ఈ టిప్స్తో పొడిపొడిగా - రుచి వేరే లెవల్!
- ఈ పద్ధతిలో సేమియా ఉప్మా చేస్తే ఎన్నిసార్లైనా ఇష్టంగా తినేస్తారు! - సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : November 15, 2025 at 3:47 PM IST
Non Sticky Semiya Upma: సేమియా ఉప్మాను మెజార్టీ పీపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా చేసుకుంటుంటారు. టేస్ట్ బాగుండటంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే టేస్ట్ సంగతి పక్కన పెడితే ఈ రెసిపీ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ మెత్తగా అయ్యి ముద్దగా ఉంటుంది. ఎన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ పాటించినా ఫలితం ఉండదు. దీంతో సేమియా ఉప్మా తినాలనిపించినా పెద్దగా చేయడానికి ఇష్టపడరు. అయితే ఇకపై అటువంటి టెన్షన్ లేకుండా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. పైగా పలు కూరగాయ ముక్కలు వేయడం వల్ల అటు హెల్త్కు కూడా మంచిది. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. పొడిపొడిగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని వెజిటేబుల్ సేమియా ఉప్మా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సేమియా - 1 కప్పు
- నూనె- 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్రన- అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- అల్లం తరుగు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 4
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ ఉప్మా కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్ను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి కట్ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి సేమియా వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- సేమియా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినప్పుడు తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే పాన్లో నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఇంగువ, పల్లీలు వేసి వేయించాలి.
- పల్లీలు కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- పల్లీ, కాజు పర్ఫెక్ట్గా వేగినప్పుడు పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి.
- అందులోకి ఉల్లిపాయ వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు మగ్గించాలి. ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత క్యారెట్, క్యాప్సికం, బీన్స్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత కప్పున్నర నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు వేయించిన సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- సేమియా ఉడకడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో 10 నిమిషాలపాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- సేమియా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత మూత తీసి నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా, పొడిపొడిలాడే వెజిటేబుల్ ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సేమియాను వేయించడం వల్ల ఉప్మా పొడిపొడిగా ఉండటంతోపాటు రుచి మరింత బాగుంటుంది. అయితే సేమియాను మరీ మాడేలా కాకుండా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయిస్తే సరి. మీకు పర్ఫెక్ట్గా వేయించడం రాదంటే మార్కెట్లో రోస్టెడ్ సేమియా దొరుకుతుంది. దానిని ఉపయోగిస్తే సరి.
- కూరగాయ ముక్కలను కనీసం నూనెలో ఓ 10 నిమిషాల సేపైనా మగ్గించాలి. అప్పుడు రుచి బాగుంటుంది. కప్పు సేమియాకు కప్పున్నర వాటర్ సరిపోతాయి. కాబట్టి మీరు ఏ కప్పుతో సేమియా తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు తీసుకోవాలి.
