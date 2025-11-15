Bihar Election Results 2025

నోరూరించే "వెజిటేబుల్​ సేమియా ఉప్మా" - ఈ టిప్స్​తో పొడిపొడిగా - రుచి వేరే లెవల్​!

- ఈ పద్ధతిలో సేమియా ఉప్మా చేస్తే ఎన్నిసార్లైనా ఇష్టంగా తినేస్తారు! - సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Non Sticky Semiya Upma
Non Sticky Semiya Upma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 3:47 PM IST

Non Sticky Semiya Upma
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సేమియా - 1 కప్పు
  • నూనె- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్రన- అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • అల్లం తరుగు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
  • క్యారెట్​ - 1
  • బీన్స్​ - 4
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Non Sticky Semiya Upma
పోపు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ ఉప్మా కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్​ను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి కట్​ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి సేమియా వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • సేమియా గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినప్పుడు తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
Non Sticky Semiya Upma
పల్లీలు - జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అదే పాన్​లో నూనె పోసి హీట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఇంగువ, పల్లీలు వేసి వేయించాలి.
  • పల్లీలు కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి.
  • పల్లీ, కాజు పర్ఫెక్ట్​గా వేగినప్పుడు పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం పాటు మగ్గించాలి.
  • అందులోకి ఉల్లిపాయ వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు మగ్గించాలి. ఆనియన్స్​ మగ్గిన తర్వాత క్యారెట్​, క్యాప్సికం, బీన్స్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
Non Sticky Semiya Upma
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • కూరగాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత కప్పున్నర నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు వేయించిన సేమియా వేసి ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
  • సేమియా ఉడకడం స్టార్ట్​ అయిన తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్​లో 10 నిమిషాలపాటు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • సేమియా పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయిన తర్వాత మూత తీసి నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా, పొడిపొడిలాడే వెజిటేబుల్​ ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Non Sticky Semiya Upma
క్యారెట్​ - బీన్స్​ - క్యాప్సికం (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • సేమియాను వేయించడం వల్ల ఉప్మా పొడిపొడిగా ఉండటంతోపాటు రుచి మరింత బాగుంటుంది. అయితే సేమియాను మరీ మాడేలా కాకుండా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయిస్తే సరి. మీకు పర్ఫెక్ట్​గా వేయించడం రాదంటే మార్కెట్లో రోస్టెడ్​ సేమియా దొరుకుతుంది. దానిని ఉపయోగిస్తే సరి.
  • కూరగాయ ముక్కలను కనీసం నూనెలో ఓ 10 నిమిషాల సేపైనా మగ్గించాలి. అప్పుడు రుచి బాగుంటుంది. కప్పు సేమియాకు కప్పున్నర వాటర్​ సరిపోతాయి. కాబట్టి మీరు ఏ కప్పుతో సేమియా తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు తీసుకోవాలి.
Non Sticky Semiya Upma
సేమియా ఉప్మా (ETV Bharat)

