ఇంట్లో కూరగాయలు లేవా? - సింపుల్గా "వెల్లుల్లి కారం" చేసుకోండి! - టేస్ట్ అద్భుతం!
- అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే 'వెల్లుల్లి కారం' - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : November 12, 2025 at 1:43 PM IST
Garlic Masala Karam Recipe in Telugu : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో సమయానికి కూరగాయలు ఉండవు. బయటకు వెళ్లి తెచ్చుకునేంత టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "వెల్లుల్లి మసాలా కారం". ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. చిక్కని గ్రేవీతో ఘుమఘుమలాడే ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది.
అలాగే, దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే కేవలం పదే పది నిమిషాల్లో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా, ప్రస్తుతం వింటర్ సీజన్ మొదలవ్వడంతో వెల్లుల్లితో చేసుకునే ఈ కారం.. జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. మరి, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే ఈ ఇన్స్టంట్ మసాలా కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వెల్లుల్లిగడ్డలు - రెండు
- పెరుగు - అర కప్పు
- నెయ్యి లేదా నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - మూడు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
'ప్రియాంక చోప్రా' ఇష్టంగా తినే "ఉల్లిపాయ పచ్చడి"! - మీరూ ఓసారి రుచి చూడండి!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మసాలా కారం తయారీ కోసం ముందుగా వెల్లుల్లిగడ్డలను పాయలుగా విడదీసుకోవాలి. ఆపై వాటి పొట్టు తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత చిన్న మిక్సీ జార్ లేదా చిన్న రోలు తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని తరకలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నెయ్యి లేదా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అది కూడా మంచిగా వేగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి పేస్ట్ను జత చేసి గరిటెతో కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయ్యాక మంటను సిమ్లోనే ఉంచి పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాలపొడి వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత వెంటనే అందులో అర కప్పు వరకు నీళ్లు పోసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి గరిటెతో బాగా కలుపుతూ కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం నుంచి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి ముందుగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న పెరుగును జత చేసి అదంతా వెల్లుల్లి మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి మిశ్రమం మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్న క్రమంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "వెల్లుల్లి మసాలా కారం" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేనప్పుడు ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. చిక్కని గ్రేవీతో కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
మార్నింగ్ చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలాయా? - ఈవెనింగ్ స్నాక్గా "టిక్కా" చేయండి!
అమ్మమ్మల నాటి "వడ" రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!