ETV Bharat / offbeat

చిక్కని గ్రేవితో కమ్మని "పనీర్ కర్రీ" - కార్తికం వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే నిమిషాల్లో రెడీ!

ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండానే అద్దిరిపోయే 'పనీర్ మసాలా' - ఇలా చేశారంటే రెస్టారెంట్ టేస్ట్ పక్కా!

No Onion No Garlic Paneer Curry
No Onion No Garlic Paneer Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

No Onion No Garlic Paneer Curry : పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలలో పనీర్​ది ప్రత్యేక స్థానం. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దానితో చేసిన వంటలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ పనీర్ మసాలా కర్రీ, పాలక్ పనీర్, షాహీ పనీర్ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, ప్రస్తుతం కార్తిక మాసం నడుస్తుండడంతో చాలా మంది ఉల్లి, వెల్లుల్లికి దూరంగా ఉంటారు. అందుకే, మీకోసం అవి వేయకుండానే చాలా టేస్టీగా చేసుకునే ఒక "పనీర్ కర్రీ" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇది అన్నం నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. రెస్టారెంట్​ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ నోరూరించే పనీర్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

No Onion No Garlic Paneer Curry
పనీర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ - 100 గ్రాములు
  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - అరటీస్పూన్
  • కసూరి మేతి - అరచెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
No Onion No Garlic Paneer Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

టమాటా మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - మూడు
  • యాలకులు - రెండు
  • జీడిపప్పులు - 10
  • అల్లం - చిన్నముక్క

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే "టమాటా చారు" - టేస్ట్ అదుర్స్! - కార్తికం వేళ సూపర్ ఆప్షన్!

No Onion No Garlic Paneer Curry
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పనీర్ కర్రీ తయారీకి ముందుగా తాజా పనీర్​ను తీసుకుని చాకుతో క్యూబ్స్​లా మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెండు మీడియం సైజ్ టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటా మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జీడిపప్పులు, చిన్న అల్లం ముక్క వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
No Onion No Garlic Paneer Curry
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కొద్దిగా కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలు వేసి అవి లైట్ గోల్డెన్ షేడ్​ వచ్చే వరకు వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అంటే, ఉప్పు, కారాలు పనీర్ ముక్కలు మంచిగా పట్టేలా వేయించాలి.
  • తర్వాత అదే నూనెలో జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.

కార్తికం స్పెషల్: జిగురు లేకుండా కమ్మని "బెండకాయ ఫ్రై" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు!

No Onion No Garlic Paneer Curry
జీడిపప్పు పలుకులు (Getty Images)
  • అవి వేగాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మసాలా పేస్ట్​ మిశ్రమాన్ని వేసి అందులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్​ను సిమ్​లో ఉంచి అందులో చిటికెడు పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి వేసి ​ఒక నిమిషం మసాలాలను కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఇక్కడ గ్రేవీ చిక్కగా కావాలనుకునేవారు వాటర్ క్వాంటిటీని కాస్త తగ్గించి తీసుకోవాలి.
No Onion No Garlic Paneer Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • గ్రేవీ లైట్​గా దగ్గరపడి తుకతుక ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ టైమ్​లో వేయించి పక్కనుంచిన పనీర్ ముక్కలు వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా బాగా కలిపి మూత పెట్టాలి.
  • ఆపై లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కసూరి మేతి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా గరంమసాలా వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండానే రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "పనీర్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

వండుతుంటేనే నోరూరిపోయే "గోంగూర పనీర్ కర్రీ" - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అనాల్సిందే!

TAGGED:

PANEER MASALA CURRY
KARTHIKA MASAM SPECIAL PANEER CURRY
PANEER CURRY WITHOUT ONION GARLIC
ఉల్లి వెల్లుల్లి లేని పనీర్ కర్రీ
NO ONION NO GARLIC PANEER CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.