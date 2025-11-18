ETV Bharat / offbeat

ఈ "స్నాక్" తయారీకి చుక్క నూనె అక్కర్లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ, టేస్ట్ అదుర్స్!

బ్రెడ్​తో నోరూరించే 'స్నాక్' రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

No Oil Snack Recipe
No Oil Snack Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 11:04 AM IST

3 Min Read
No Oil Snack Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో ఏ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా డీప్ ఫ్రై, షాలో ఫ్రై అంటూ కాస్త అయిన నూనె అవసరం పడుతుంది. ఆయిల్​లో వేయించినప్పుడే స్నాక్స్ కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. కానీ, ఆయిల్ ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే, ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎక్కువ మంది నూనె లేని వంటకాలపై ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వారికోసమే చుక్క నూనె అక్కర్లేకుండా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బ్రెడ్ స్నాక్స్". రవ్వ స్టఫింగ్​తో రెడీ అయ్యే ఇవి ఆయిల్​లో వేయించకున్నా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఈ జీరో ఆయిల్ టేస్టీ బ్రెడ్‌ స్నాక్స్‌ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

No Oil Snack Recipe
బ్రెడ్ స్లైసులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు - బ్రెడ్​ స్లైసులు
  • అర కప్పు - ఉప్మారవ్వ
  • ముప్పావు కప్పు - పెరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • ఒక టేబుల్ ​స్పూన్ - సన్నగా తరిగిన బీన్స్
  • ఒక టేబుల్​ స్పూన్ - టమాటా గుజ్జు
  • ఒక టేబుల్ స్పూన్ - సన్నని క్యారెట్ తురుము
  • రెండు టేబుల్ ​స్పూన్లు - తురిమిన కీరదోస
  • రెండు చెంచాలు - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
  • ఒక స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • కొద్దిగా - నెయ్యి
  • అర స్పూన్ - నూరిన పుదీనా

No Oil Snack Recipe
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ జీరో ఆయిల్ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయను సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము, బీన్స్ తరుగు, టమాటా గుజ్జును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, కీరదోసను చెక్కు తీసి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసులను చాకుతో పొడుగ్గా మూడు లేదా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
No Oil Snack Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో రవ్వ, పెరుగు, కొన్ని నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, బీన్స్ తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కీరదోస తురుము వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అర చెంచా నూరిన పుదీనా పేస్ట్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ధనియాలపొడి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అయితే, రవ్వ మిశ్రమం కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా లేదా మరీ జారుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
No Oil Snack Recipe
క్యారెట్ తురుము (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి రెండు మూడు చుక్కల నెయ్యి రాసుకోవాలి.
  • తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను వేసి అదంతా వాటికి మంచిగా పట్టేలా డిప్ చేసి కుంచెతో తీసి వేడెక్కిన పెనం మీద వేయాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మూత తీసి తిరగేసి క్లోజ్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బ్రెడ్‌ స్నాక్స్‌" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!

