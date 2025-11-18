ఈ "స్నాక్" తయారీకి చుక్క నూనె అక్కర్లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ, టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : November 18, 2025 at 11:04 AM IST
No Oil Snack Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఏ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా డీప్ ఫ్రై, షాలో ఫ్రై అంటూ కాస్త అయిన నూనె అవసరం పడుతుంది. ఆయిల్లో వేయించినప్పుడే స్నాక్స్ కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. కానీ, ఆయిల్ ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే, ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎక్కువ మంది నూనె లేని వంటకాలపై ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వారికోసమే చుక్క నూనె అక్కర్లేకుండా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బ్రెడ్ స్నాక్స్". రవ్వ స్టఫింగ్తో రెడీ అయ్యే ఇవి ఆయిల్లో వేయించకున్నా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఈ జీరో ఆయిల్ టేస్టీ బ్రెడ్ స్నాక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు - బ్రెడ్ స్లైసులు
- అర కప్పు - ఉప్మారవ్వ
- ముప్పావు కప్పు - పెరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- ఒక టేబుల్ స్పూన్ - సన్నగా తరిగిన బీన్స్
- ఒక టేబుల్ స్పూన్ - టమాటా గుజ్జు
- ఒక టేబుల్ స్పూన్ - సన్నని క్యారెట్ తురుము
- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు - తురిమిన కీరదోస
- రెండు చెంచాలు - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
- ఒక స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- కొద్దిగా - నెయ్యి
- అర స్పూన్ - నూరిన పుదీనా
తయారీ విధానం :
- ఈ జీరో ఆయిల్ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయను సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము, బీన్స్ తరుగు, టమాటా గుజ్జును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, కీరదోసను చెక్కు తీసి రెండు టేబుల్స్పూన్ల పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసులను చాకుతో పొడుగ్గా మూడు లేదా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రవ్వ, పెరుగు, కొన్ని నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, బీన్స్ తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కీరదోస తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అర చెంచా నూరిన పుదీనా పేస్ట్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ధనియాలపొడి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అయితే, రవ్వ మిశ్రమం కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా లేదా మరీ జారుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి రెండు మూడు చుక్కల నెయ్యి రాసుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను వేసి అదంతా వాటికి మంచిగా పట్టేలా డిప్ చేసి కుంచెతో తీసి వేడెక్కిన పెనం మీద వేయాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మూత తీసి తిరగేసి క్లోజ్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బ్రెడ్ స్నాక్స్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
