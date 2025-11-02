చుక్క నూనె లేకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- జీరో ఆయిల్ పకోడీని ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 2, 2025 at 11:52 AM IST
No Oil Pakoda Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే స్నాక్ రెసిపీలలో 'పకోడీ' ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. సాయంత్రాలప్పుడు, వాతావరణం కూల్గా ఉన్న సమయాల్లో వేడి వేడిగా కరకరలాడే పకోడీ తింటుంటే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఉల్లిపాయ, ఆలూ, పాలకూర, చికెన్ పకోడీ అంటూ రకరకాల వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు.
అయితే, నార్మల్గా ఏ రకమైన పకోడీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా కడాయిలో ముప్పావు వంతు నూనె పోసి వేయించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే అవి మంచిగా వేగి క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. కానీ, మీకు తెలుసా? "చుక్క నూనె" లేకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! అలాగని, రుచిలో ఏమాత్రం తేడా కూడా రాదు. పైగా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ జీరో ఆయిల్ పకోడీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - శనగపిండి
- ముప్పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - పెరుగు
- పావు కప్పు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక స్పూన్ - అల్లం మిర్చి పేస్ట్
- ఒక చెంచా - కారం(తగినంత)
- పావు స్పూన్ - పసుపు
- అర స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఆలూ తురుము - అర కప్పు
- ఉప్మారవ్వ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే ఈ ఆయిల్ లెస్ పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, పచ్చి బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి సన్నగా తురుముకోవాలి. కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం మిర్చి పేస్ట్ను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, ఉప్మారవ్వ, కొన్ని నీళ్లు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని బంగాళదుంప తురుము, ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం మిర్చి పేస్ట్, పసుపు, జీలకర్ర, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, పెరుగు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది నూనెలో వేయించే పకోడీకి కావాల్సిన దానికంటే మరింత గట్టిగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆవిధంగా పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో ఉండలు కట్టకుండా కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత ఉంచి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద నాన్స్టిక్ ప్యాన్ ఉంచి అందులో కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని పకోడీల్లా వేసి ఒక నిమిషం పాటు కాలనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కాలనిచ్చి ఆపై మూత తీసి గరిటెతో పకోడీని రెండో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
- అన్ని వైపులా సరిగ్గా కాలిందనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాక మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తినండి. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే సూపర్ టేస్టీ "పకోడీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
