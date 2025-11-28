ETV Bharat / offbeat

ఆరోగ్యానికి డబుల్ బూస్ట్ ఇచ్చే "చేపల కూర" - చుక్క నూనె లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- చుక్క నూనె లేకుండానే చక్కని "చేపల పులుసు" - నీచు వాసన ఉండదు, రుచి అద్భుతం!

No Oil Fish Curry Recipe
No Oil Fish Curry Recipe (Eenadu)
No Oil Fish Curry Recipe : వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు ముందునుంచే ఈ ఆదివారం ఏం వండుదాం? అని ప్లాన్స్ వేస్తుంటారు చాలా మంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్​తో రకరకాల వెరైటీలు చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అలాగే, కొందరు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చేపలతో ఫ్రై, పులుసు వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇలా ఏ నాన్​వెజ్ రెసిపీ చేసుకున్నా అందులోకి కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలోనే నూనె పడుతుంది.

అందుకే, మీ అందరి కోసం చుక్క నూనె వేయకుండానే చేసుకునే అద్దిరిపోయే "చేపల కూర"ను తీసుకొచ్చాం! ఇది ఒక్క చుక్క ఆయిల్ వేయకుండా వండినా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్​గా ఉంటుంది. నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీ పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది! పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్​. నార్మల్​గానే చేపలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఇక నూనె వేయకుండా చేయడంతో మరింత మేలు చేస్తాయి. మరి, ఆరోగ్యానికి ఇలా డబుల్ బూస్ట్ ఇచ్చే ఆయిల్ లెస్ చేపల కూరను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

No Oil Fish Curry Recipe
No Oil Fish Curry Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకిలో - చేప ముక్కలు
  • అర కప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • అర కప్పు - టమాటా ముక్కలు
  • ఒక కప్పు - చింతపండు రసం
  • అర కప్పు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
  • ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం ముక్కలు
  • రెండు చెంచాలు - కారం(తగినంత)
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • పావు చెంచా - పసుపు

No Oil Fish Curry Recipe
No Oil Fish Curry Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • చుక్క నూనె లేకుండానే కమ్మగా రెడీ చేసుకునే ఈ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినంత చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు మీకు నచ్చిన రకం చేప ముక్కలను అరకిలో తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ పోయేలా జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
No Oil Fish Curry Recipe
No Oil Fish Curry Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము, అల్లం తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో రసం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి బౌల్ తీసుకుని అందులో కడిగి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, నిలువుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని అందులో పోసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
No Oil Fish Curry Recipe
No Oil Fish Curry Recipe (Getty Images)
  • తర్వాత చేపల ముక్కల మిశ్రమం ఉన్న గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • అది ఉడుకు పట్టేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చికొబ్బరి తురుము, అల్లం తరుగు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • చేపల కూర మిశ్రమం వేడెక్కి ఉడుకుతున్న క్రమంలో అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని వడబోయాలి.
  • తర్వాత ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా ముక్కలు చెదరకుండా నెమ్మదిగా కలిపి మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
No Oil Fish Curry Recipe
No Oil Fish Curry Recipe (Getty Images)
  • చేప ముక్కలు చక్కగా ఉడికి మంచి సువానన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే ఘుమఘుమలాడే "చేపల కూర" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఈ కూరను ఇదే ప్రాసెస్​లో మట్టి పాత్రలో చేసుకుంటే ఆ రుచి మరింత బాగుంటుంది. మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా నూనె లేకుండా చేపల కూర ట్రై చేయండి!

