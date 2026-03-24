గ్యాస్ అవసరం లేని "శ్రీరామనవమి నైవేద్యాలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

మంటతో పని లేని "ప్రసాదం" రెసిపీలు - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Published : March 24, 2026 at 3:48 PM IST

Ram Navami 2026 Prasadam Recipes : రాములోరి పండగకు సమయం ఆసన్నమైంది. దేశవ్యాప్తంగా మార్చి 27న శ్రీరామనవమి వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా జరిపేందుకు రామ భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీరామచంద్రమూర్తిని పూజించడమే కాకుండా వివిధ రకాల ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ ప్రభావం వంటింటిపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్యాస్ కొరత, పెరుగుతున్న ధరలు సామాన్యులను ఒకింత ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. అందుకే, మీకోసం శ్రీరామనవమి వేళ వంటగ్యాస్​తో అవసరం లేకుండా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే కొన్ని "నైవేద్యం రెసిపీలు" తీసుకొచ్చాం. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, మంట లేకున్నా టేస్టీగా చేసుకునే ఆ ప్రసాదం రెసిపీలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

చలిమిడి నైవేద్యం :

  • ఒక కప్పు - బియ్యం
  • పావు కప్పు - బెల్లం తురుము
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పావుటీస్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • చిటికెడు - ఉప్పు
  • పావుటీస్పూన్ - శొంఠిపొడి(ఆప్షనల్)
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కొబ్బరి తురుము(ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :

  • గ్యాస్​తో పని లేని ఈ ప్రసాదం తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు నాలుగైదు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • బియ్యం మంచిగా నానిన తర్వాత మరోసారి కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి ఓ కాటన్​ క్లాత్​ మీద ఫ్యాన్​ గాలికి తడి పోయేంత వరకు ఆరబెట్టాలి.
  • అవి ఆరేలోపు బెల్లం తురుము, యాలకులపొడి, కొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • బియ్యం ఆరిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి తీసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని జల్లించుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం తురుము, యాలకులపొడి, పచ్చికొబ్బరి తురుము, నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • బెల్లం తరుము పిండిలో పూర్తిగా కలిసిపోయేలా చేత్తో నలుపుతూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి పిండి ముద్దగా అయ్యేంతవరకు కలపాలి.
  • ఒకవేళ చలిమిడి ముద్ద ఏమైనా జారుడుగా అనిపిస్తే మరికొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్​ చేసి కలుపుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన ముద్దను ప్లేట్​లోకి తీసుకుని స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి.
  • అంతే, గ్యాస్​ అవసరం లేకుండానే రామయ్యకు ఇష్టమైన "చలిమిడి ప్రసాదం" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!

పానకం :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు(75 గ్రాములు)
  • యాలకులపొడి - పావు చెంచా
  • శొంఠిపొడి - పావు చెంచా
  • మిరియాలపొడి - అరచెంచా
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • పచ్చకర్పూరం - అర చిటికెడు
  • నిమ్మరసం - ఒక టీస్పూన్
  • తులసి ఆకులు - పది నుంచి పన్నెండు
  • వాటర్ - రెండు కప్పులు(300ఎంఎల్)
తయారీ విధానం :

  • టెంపుల్​ స్టైల్ పానకం తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము వేసి వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో యాలకులపొడి, శొంఠి పొడి, ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పచ్చకర్పూరాన్ని చేతితో నలిపి వేసుకొని బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకు బాగా కలపాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మరో గిన్నె​లోకి వడకట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో శుభ్రంగా కడిగిన లేత తులసి ఆకులు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్లాసులో పోసి దేవునికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే చాలు. అంతే, టెంపుల్​ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బెల్లం పానకం" రెడీ అవుతుంది!
  • దేవునికి సమర్పించిన తర్వాత గ్లాసులలో పోసుకుని కావాలనుకుంటే రెండు మూడు ఐస్​ముక్కలు వేసుకుని తాగేయండి.
వడపప్పు :

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
  • మూడు చెంచాలు - కొబ్బరి తురుము
  • కొన్ని - సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు
  • చెంచా - నిమ్మరసం
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :

  • ఈ ప్రసాదం తయారీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్​లో తగినన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని అందులో పెసరపప్పును వేసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అరగంట తర్వాత నీళ్లు వడకట్టి నానిన పెసరపప్పును ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కొబ్బరి తురుము, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకొని అన్ని కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, టేస్టీ టేస్టీగా "వడపప్పు ప్రసాదం" రెడీ అవుతుంది! ఇలా కాకుండా నేరుగా నానబెట్టుకున్న పప్పును వడకట్టి అందులో బెల్లం తురుము వేసి కలుపుకున్నా సరిపోతుంది. ఇలా ఒకటే పప్పుతో స్వీట్​గా, కాస్త స్పైసీగా రెండు విధాలుగా చేసుకోవచ్చు.

