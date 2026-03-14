ETV Bharat / offbeat

టైమ్ సేవింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ "రెసిపీ" - సమ్మర్​లో ఆరోగ్యంతో పాటు మంచి రుచినిస్తుంది!

- సజ్జపిండితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - పిండి పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

No Fermentation Dosa Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

No Fermentation Dosa Recipe : ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి "దోశ". వీటిని రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా దోశలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ముందు రోజు పిండిని సిద్ధం చేసుకుని, పులియబెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్ టేకింగ్​తో కూడుకున్న పని. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మార్నింగ్ ఆఫీస్​లకు వెళ్లేవారికి దోశ పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకునేంత టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో పిండిని పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక టైమ్ సేవింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సజ్జపిండితో టేస్టీ " అట్లు". ఇవి సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రోజూ ఒకే రకమైన టిఫెన్లు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఈ అట్లు మంచి టేస్ట్​నిస్తాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అట్లు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dosa Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • సజ్జపిండి - నాలుగు కప్పులు
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • సన్నని క్యాప్సికం తరుగు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యారెట్ తరుగు - అర కప్పు
  • నూనె - కొద్దిగా (దోశపై వేసుకోవడానికి)

సాయంకాలం వేళ అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ హెల్దీ టిఫెన్ తయారీ కోసం ముందుగా చిన్న రోలు లేదా మిక్సీ జార్​లో మిరియాలను తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యాప్సికం తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో సజ్జపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, శనగపిండి, గోధుమపిండి, సన్నని కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో పుల్లని పెరుగు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని క్యాప్సికం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలపొడి, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం తరుగు, క్యారెట్ తురుము ఇలా అన్నీ వేసుకుని విస్కర్​తో ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు (ఒకటిన్నర లీటర్ల వరకు) కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మరికొన్ని నీళ్లు వేసుకుని అట్టుకు కావాల్సిన విధంగా కాస్త పలుచగా కలుపుకోవాలి.
  • పుల్లని పెరుగు ఉంటేనే అట్లు మంచి టేస్టీగా, పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. ఒకవేళ పెరుగు లేనట్లయితే కాస్త వంటసోడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • సజ్జపిండి మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని కాస్త నూనె వేసి రుద్ది వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక ఒక పెద్ద గరిటెడు పిండిని వేసి అట్టులా పాన్ మొత్తం వచ్చేలా అనుకోవాలి.
  • అట్టు కాలుతున్నప్పుడు అంచుల వెంబడి కొద్దిగా నూనె వేసి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కాలనివ్వాలి.
  • అట్టు మంచిగా కాలి అంచులు ఎర్రగా మారాక అట్లకాడతో నెమ్మదిగా రెండో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "సజ్జపిండి అట్లు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
సమ్మర్ స్పెషల్ : పెరుగుతో సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా!

ఒంటికి చలువ చేసే "బీరకాయ కర్రీ" - పెరుగు పోసి ఇలా వండారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

TAGGED:

EASY AND HEALTHY DOSA RECIPE
SUMMER SPECIAL RECIPES
INSTANT BREAKFAST RECIPES
సజ్జపిండితో టేస్టీ దోశలు
NO FERMENTATION DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.