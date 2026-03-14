టైమ్ సేవింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ "రెసిపీ" - సమ్మర్లో ఆరోగ్యంతో పాటు మంచి రుచినిస్తుంది!
- సజ్జపిండితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - పిండి పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : March 14, 2026 at 3:09 PM IST
No Fermentation Dosa Recipe : ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టపడే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి "దోశ". వీటిని రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అయితే, నార్మల్గా దోశలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ముందు రోజు పిండిని సిద్ధం చేసుకుని, పులియబెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్ టేకింగ్తో కూడుకున్న పని. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మార్నింగ్ ఆఫీస్లకు వెళ్లేవారికి దోశ పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకునేంత టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో పిండిని పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక టైమ్ సేవింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సజ్జపిండితో టేస్టీ " అట్లు". ఇవి సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రోజూ ఒకే రకమైన టిఫెన్లు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఈ అట్లు మంచి టేస్ట్నిస్తాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ టేస్టీ అట్లు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- సజ్జపిండి - నాలుగు కప్పులు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- సన్నని క్యాప్సికం తరుగు - అర కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- క్యారెట్ తరుగు - అర కప్పు
- నూనె - కొద్దిగా (దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ హెల్దీ టిఫెన్ తయారీ కోసం ముందుగా చిన్న రోలు లేదా మిక్సీ జార్లో మిరియాలను తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యాప్సికం తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో సజ్జపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, శనగపిండి, గోధుమపిండి, సన్నని కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో పుల్లని పెరుగు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని క్యాప్సికం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలపొడి, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం తరుగు, క్యారెట్ తురుము ఇలా అన్నీ వేసుకుని విస్కర్తో ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు (ఒకటిన్నర లీటర్ల వరకు) కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మరికొన్ని నీళ్లు వేసుకుని అట్టుకు కావాల్సిన విధంగా కాస్త పలుచగా కలుపుకోవాలి.
- పుల్లని పెరుగు ఉంటేనే అట్లు మంచి టేస్టీగా, పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఒకవేళ పెరుగు లేనట్లయితే కాస్త వంటసోడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- సజ్జపిండి మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని కాస్త నూనె వేసి రుద్ది వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక ఒక పెద్ద గరిటెడు పిండిని వేసి అట్టులా పాన్ మొత్తం వచ్చేలా అనుకోవాలి.
- అట్టు కాలుతున్నప్పుడు అంచుల వెంబడి కొద్దిగా నూనె వేసి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కాలనివ్వాలి.
- అట్టు మంచిగా కాలి అంచులు ఎర్రగా మారాక అట్లకాడతో నెమ్మదిగా రెండో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "సజ్జపిండి అట్లు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
