స్టవ్ వెలిగించకుండానే టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - గ్యాస్ కొరత వేళ టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ ఛాయిస్!

ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఇడ్లీలు" - మంటతో పని లేకుండా సింపుల్​గా రెడీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 8:15 PM IST

No Gas Idli Recipe : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలలో "ఇడ్లీలు" ఒకటి. అయితే, నార్మల్​గా ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవాలంటే ముందురోజే పప్పు నానబెట్టి, గ్రైండ్​ చేసి రవ్వ కలిపి పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్ టేకింగ్​తో కూడుకున్న పని. అందుకు ప్రత్యాయ్నాయంగా నేడు మార్కెట్లోకి ఇన్​స్టంట్​ ఇడ్లీ పొడులు వచ్చాయి. ఆ పొడిలో కొన్ని నీళ్లు కలిపి చేసుకుంటే సరి. నిమిషాల్లోనే ఇడ్లీలు రెడీ అవుతాయి. అయితే, పప్పురుబ్బి చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇన్​స్టంట్ పొడితో​ ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవాలన్నా కచ్చితంగా స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో పిండిని ఉంచి ఆవిరి మీద ఉడికించాల్సిందే.

కానీ, మీకు తెలుసా? స్టవ్ వెలిగించకుండానే అప్పటిప్పుడు రుచికరమైన "ఇడ్లీలు" తయారు చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం వంటగ్యాస్ కొరత నెలకొన్న వేళ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇది సూపర్ ఛాయిస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. తక్కువ పదార్థాలతో కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే మంచి టేస్టీగా ఈ ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నో ఆయిల్​, నో బాయిల్​ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - అటుకులు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • నాలుగు కప్పులు - కొబ్బరిపాలు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని క్యారెట్ తురుము
  • నాలుగు చెంచాలు - బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ!

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కొబ్బరిపాలు రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మొదటగా పచ్చికొబ్బరి చిప్పలపై గోధుమ రంగులో ఉండే పొట్టు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని జల్లెడలో పోసి వడకట్టాలి. ఇలా వడకట్టిన కొబ్బరిపాలు నాలుగు కప్పులు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో మిక్సీ గిన్నెలో అటుకులను వేసి రవ్వలాగా గ్రైండ్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చీలను మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న అటుకుల రవ్వ, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, సన్నని క్యారెట్​ తురుము, జీలకర్ర పొడి, సన్నగా తరుక్కున్న బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కొబ్బరి పాలను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. దాంతో ఇడ్లీ పిండి రెడీ అవుతుంది!
  • అనంతరం ఒక కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా పిండి ఇడ్లీ ప్లేట్స్​పైన సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు వేసుకునే విధానంలానే రవ్వ మిశ్రమాన్ని గరిటెడు చొప్పున వేసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్ని ప్లేట్స్​లోకి పిండిని నింపిన తర్వాత వాటిని ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే పిండి గట్టిపడి ఇడ్లీలు తయారవుతాయి.​
  • అప్పుడు వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పైన సన్నని క్యారెట్ తురుము​, కొత్తిమీర తరుగు, బాదం, జీడిపప్పు పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నిప్పు, నూనె లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీలు మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక ఈ ఇడ్లీలను కారప్పొడి లేదా పల్లీ చట్నీ దేనితో తిన్నా భలే రుచిగా ఉంటాయి. మరి, వంటగ్యాస్ కొరత వేళ నచ్చితే మీరూ మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.

టిప్స్ :

  • కొబ్బరి పాలను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రానివాళ్లు మార్కెట్​ నుంచి కొని తెచ్చుకుని కూడా ఈ ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీకి మందపాటి అటుకులు అయితే ఇడ్లీల టేస్ట్ బాగుంటుంది.

వేసవిలో అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "చింతపండు రసం" చేసుకోండి!

జీడిపప్పులతో ఇలా "మామిడికాయ కర్రీ" వండండి - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

