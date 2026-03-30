స్టవ్ వెలిగించకుండానే టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - గ్యాస్ కొరత వేళ టిఫెన్స్లోకి సూపర్ ఛాయిస్!
ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఇడ్లీలు" - మంటతో పని లేకుండా సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 30, 2026 at 8:15 PM IST
No Gas Idli Recipe : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో "ఇడ్లీలు" ఒకటి. అయితే, నార్మల్గా ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవాలంటే ముందురోజే పప్పు నానబెట్టి, గ్రైండ్ చేసి రవ్వ కలిపి పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్ టేకింగ్తో కూడుకున్న పని. అందుకు ప్రత్యాయ్నాయంగా నేడు మార్కెట్లోకి ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీ పొడులు వచ్చాయి. ఆ పొడిలో కొన్ని నీళ్లు కలిపి చేసుకుంటే సరి. నిమిషాల్లోనే ఇడ్లీలు రెడీ అవుతాయి. అయితే, పప్పురుబ్బి చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇన్స్టంట్ పొడితో ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవాలన్నా కచ్చితంగా స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో పిండిని ఉంచి ఆవిరి మీద ఉడికించాల్సిందే.
కానీ, మీకు తెలుసా? స్టవ్ వెలిగించకుండానే అప్పటిప్పుడు రుచికరమైన "ఇడ్లీలు" తయారు చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం వంటగ్యాస్ కొరత నెలకొన్న వేళ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇది సూపర్ ఛాయిస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. తక్కువ పదార్థాలతో కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే మంచి టేస్టీగా ఈ ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నో ఆయిల్, నో బాయిల్ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - అటుకులు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- నాలుగు కప్పులు - కొబ్బరిపాలు
- ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - సన్నని క్యారెట్ తురుము
- నాలుగు చెంచాలు - బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కొబ్బరిపాలు రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మొదటగా పచ్చికొబ్బరి చిప్పలపై గోధుమ రంగులో ఉండే పొట్టు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని జల్లెడలో పోసి వడకట్టాలి. ఇలా వడకట్టిన కొబ్బరిపాలు నాలుగు కప్పులు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, మరో మిక్సీ గిన్నెలో అటుకులను వేసి రవ్వలాగా గ్రైండ్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చీలను మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న అటుకుల రవ్వ, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, సన్నని క్యారెట్ తురుము, జీలకర్ర పొడి, సన్నగా తరుక్కున్న బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కొబ్బరి పాలను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. దాంతో ఇడ్లీ పిండి రెడీ అవుతుంది!
- అనంతరం ఒక కాటన్ క్లాత్ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా పిండి ఇడ్లీ ప్లేట్స్పైన సెట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు వేసుకునే విధానంలానే రవ్వ మిశ్రమాన్ని గరిటెడు చొప్పున వేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్ని ప్లేట్స్లోకి పిండిని నింపిన తర్వాత వాటిని ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే పిండి గట్టిపడి ఇడ్లీలు తయారవుతాయి.
- అప్పుడు వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పైన సన్నని క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, బాదం, జీడిపప్పు పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నిప్పు, నూనె లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీలు మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక ఈ ఇడ్లీలను కారప్పొడి లేదా పల్లీ చట్నీ దేనితో తిన్నా భలే రుచిగా ఉంటాయి. మరి, వంటగ్యాస్ కొరత వేళ నచ్చితే మీరూ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
టిప్స్ :
- కొబ్బరి పాలను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రానివాళ్లు మార్కెట్ నుంచి కొని తెచ్చుకుని కూడా ఈ ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవచ్చు.
- ఈ రెసిపీకి మందపాటి అటుకులు అయితే ఇడ్లీల టేస్ట్ బాగుంటుంది.
వేసవిలో అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "చింతపండు రసం" చేసుకోండి!
జీడిపప్పులతో ఇలా "మామిడికాయ కర్రీ" వండండి - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!