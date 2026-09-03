ETV Bharat / offbeat

దివ్యాంగుల వైద్య ఖర్చులకు కేంద్రం 'సూపర్ స్కీమ్' - ఏడాదికి రూ.లక్ష వరకు బీమా కవరేజీ!

దివ్యాంగుల ఆరోగ్యానికి బాసటగా 'నిరామయ బీమా స్కీమ్' - అర్హతలు, ప్రీమియం, దరఖాస్తు వివరాలిలా!

Niramaya Health Insurance Scheme
నిరామయ ఆరోగ్య బీమా పథకం (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Niramaya Health Insurance Scheme : అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందేందుకు చాలా కుటుంబాలు వైద్య ఖర్చులకు ఇబ్బందులు పడుతుంటాయి. దివ్యాంగుల విషయంలో ఈ ఖర్చులు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి వారికి ఆర్ధికంగా భరోసా కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సూపర్ స్కీమ్​ను తీసుకొచ్చింది. అదే, 'నిరామయ ఆరోగ్య బీమా' పథకం. ఈ స్కీమ్ ద్వారా అర్హులైన వారు వైద్య చికిత్సలకు ఏడాదికి రూ.లక్ష వరకు బీమా కవరేజీ పొందవచ్చు. మరి, ఈ పథకానికి అర్హులెవరు? ఎంత ప్రీమియం చెల్లించాలి? అవసరమైన పత్రాలేంటి? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

తక్కువ ఖర్చుతో దివ్యాంగులకు వైద్య సేవలందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'నిరామయ ఆరోగ్య బీమా' ఈ స్కీమ్​ను తీసుకొచ్చింది. కేంద్ర సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని 'ది నేషనల్ ట్రస్ట్' సంస్థ దీన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకంతో కొన్ని కేటగిరీల వైకల్యాలు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి భరోసా కల్పిస్తోంది. దీని కింద వైకల్యాల కారణంగా అనారోగ్యానికి గురయ్యేవారి వైద్య చికిత్సలకు ఏడాది రూ.లక్ష బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది. బీమాకు ముందు ఎలాంటి వైద్య పరీక్షలు అవసరం లేదు. అర్హులైన వారు ది నేషనల్ ట్రస్ట్ అధికారిక పోర్టల్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

అర్హతలు ఇవే :

  • ఆటిజం, మస్తిష్క పక్షవాతం(సెరిబ్రల్‌ పాల్సీ), బుద్ధిమాంద్యం, మానసిక లోపంతో పాటు బహుళ వైకల్యం ఉన్న వారంతా ఈ బీమా పథకం కింద లబ్ది పొందడానికి అర్హులు.
  • 75 శాతం వికలాంగత్వం ఉన్నవారు ఈ స్కీమ్​కు దరఖాస్తు చేయవచ్చు. అర్హత ఉన్న అందరికీ ఒకే రకమైన ప్రీమియం వర్తిస్తుంది.
  • దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న వారు ఈ పథకం కింద ఏడాదికి రూ.250 ప్రీమియంగా చెల్లించాలి.
  • ఒకవేళ మీ కుటుంబ ఆదాయం నెలకు రూ.15,000 ఉంటే వారు ఏడాదికి రూ.550 ప్రీమియంగా చెల్లించాలి.

'వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌' చేస్తున్నారా? - ఇంటిని ఇలా మార్చుకుంటే రోజంతా ఫుల్ యాక్టివ్​​​!

అవసరమైన పత్రాలు :

యూడీఐడీ కార్డుతో పాటు దివ్యాంగ ధ్రువపత్రం, రేషన్ కార్డు, ఆధార్‌ కార్డు, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, బ్యాంకు అకౌంట్​కు సంబంధించిన నకలు పొందుపరచాలి.

వైద్య ఖర్చులకు ఉపయోగం :

  • దివ్యాంగుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు నిరామయ బీమా పథకం చేయూతనిస్తుంది. దీని ద్వారా ఓపీడీ చికిత్స, మందులు, పాథాలజీ, రోగనిర్థారణ పరీక్షలు, సాధారణ వైద్య పరీక్షలు, దంత సంరక్షణ, శస్త్రచికిత్స, కొనసాగుతున్న చికిత్సకు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ పద్ధతిలో చెల్లింపులు పొందవచ్చు.
  • ఈ పథకం కింద దేశంలోని అన్ని ప్రముఖ నెట్‌వర్క్‌ ఆసుపత్రుల్లో శస్త్రచికిత్సలు, వైద్యసేవలు పొందటానికి అవకాశం కల్పించారు.
  • వైద్య ఖర్చుల వ్యయాన్ని నేషనల్‌ ట్రస్టు ద్వారా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు.
  • ఏడాదికోసారి ఈ పథకాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

  • నేషనల్‌ ట్రస్టులో నమోదైన స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా, నిరామయ అధికార పోర్టల్‌లో ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే దివ్యాంగులు మొదటగా నిరామయ పోర్టల్​లోకి వెళ్లి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అప్లికేషన్ టైమ్​లో ఏవైనా సమస్యలు తలెత్తితే భవిత కేంద్రాల్లోని ఐఈఆర్టీలను సంప్రదించవచ్చు.
  • ఈ పథకానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం, అర్హతలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్​ను https:///www.myscheme.gov.inలో చూడొచ్చు.

ఆహార, పానీయాలకు ఇకపై 'ఇజ్రాయిల్ తరహా ప్యాకింగ్' - క్వాలిటీ సూచిస్తూ హెచ్చరిక లేబుళ్లు!

పెళ్లి చూపుల్లోనే ఈ విషయాలు మాట్లాడుకుంటే బెటర్ - 'ప్రీనప్' అగ్రిమెంట్ తెలుసా?

TAGGED:

INSURANCE SCHEME FOR THE DISABLED
HOW TO APPLY NIRAMAYA SCHEME
NIRAMAYA SCHEME BENEFITS
నిరామయ ఆరోగ్య బీమా పథకం
NIRAMAYA HEALTH INSURANCE SCHEME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.