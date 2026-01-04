పుల్లగా, కారంగా "నిమ్మకాయ పప్పు చారు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
-నిమ్మకాయతో పచ్చడి, పులిహోర మాత్రమే కాదు - కమ్మని పప్పుచారు కూడా చేసుకోవచ్చు!
Published : January 4, 2026 at 3:40 PM IST
Nimmakaya Pappucharu Recipe: కూరలు, పచ్చళ్లు ఎన్ని ఉన్నా చారుతో ఓ ముద్ద తింటేనే అసలు మజా. అందుకే చాలా మంది కూరలతో పాటు పప్పు చారు వంటివి తప్పక చేస్తుంటారు. అయితే పప్పుచారును ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా నిమ్మకాయ కాంబినేషన్లో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ చారు పోసుకుని తింటే టేస్ట్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని నిమ్మకాయ పప్పుచారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కందిపప్పు - 1 కప్పు
- టమాటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ - 1
తయారీ విధానం:
- టమాటాను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కందిపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- పప్పులోకి టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నూనె వేసి కలిపి మూడు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి మరో మూడు కప్పుల నీరు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మీడియం టూ హైఫ్లేమ్లో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పుచారు మరిగిలోపు తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. అనంతరం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును మరుగుతున్న పప్పుచారులో వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నిమ్మకాయ పప్పు చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కందిపప్పు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం వాటర్ తీసుకోవాలి.
- ఇందులో సెపరేట్ కారం వేయట్లేదు కాబట్టి.. పచ్చిమిర్చినే మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఈ పప్పుచారులో కేవలం టమాటా మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్, సొరకాయ వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
