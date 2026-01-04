ETV Bharat / offbeat

పుల్లగా, కారంగా "నిమ్మకాయ పప్పు చారు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

-నిమ్మకాయతో పచ్చడి, పులిహోర మాత్రమే కాదు - కమ్మని పప్పుచారు కూడా చేసుకోవచ్చు!

Nimmakaya Pappucharu Recipe
Nimmakaya Pappucharu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 3:40 PM IST

Nimmakaya Pappucharu Recipe: కూరలు, పచ్చళ్లు ఎన్ని ఉన్నా చారుతో ఓ ముద్ద తింటేనే అసలు మజా. అందుకే చాలా మంది కూరలతో పాటు పప్పు చారు వంటివి తప్పక చేస్తుంటారు. అయితే పప్పుచారును ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా నిమ్మకాయ కాంబినేషన్​లో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ చారు పోసుకుని తింటే టేస్ట్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని నిమ్మకాయ పప్పుచారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Nimmakaya Pappucharu
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కందిపప్పు - 1 కప్పు
  • టమాటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మకాయ - 1
Nimmakaya Pappucharu
నిమ్మకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • టమాటాను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కందిపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Nimmakaya Pappucharu
టమాటాలు (Getty Images)
  • పప్పులోకి టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నూనె వేసి కలిపి మూడు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Nimmakaya Pappucharu
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి మరో మూడు కప్పుల నీరు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మీడియం టూ హైఫ్లేమ్​లో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పుచారు మరిగిలోపు తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Nimmakaya Pappucharu
పోపు (Getty Images)
  • కరిగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. అనంతరం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును మరుగుతున్న పప్పుచారులో వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసుకుని కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నిమ్మకాయ పప్పు చారు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Nimmakaya Pappucharu
నిమ్మకాయ పప్పుచారు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కందిపప్పు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం వాటర్​ తీసుకోవాలి.
  • ఇందులో సెపరేట్​ కారం వేయట్లేదు కాబట్టి.. పచ్చిమిర్చినే మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఈ పప్పుచారులో కేవలం టమాటా మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్​, సొరకాయ వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.

