నోరూరించే "నిమ్మకాయ పప్పుచారు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
పప్పుచారు ఇలా ఇంట్లో ట్రై చేయండి - నోటికి కొత్త రుచిని ఇస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 2:46 PM IST
Nimmakaya Pappucharu Recipe : అన్నంలో చారుతో ఓ ముద్ద తింటేనే అసలు మజా. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ కర్రీలతో పాటు పప్పుచారు, టమోటా చారు వంటివి తప్పక చేస్తుంటారు. అయితే పప్పుచారును ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి నిమ్మకాయ కాంబినేషన్లో ట్రై చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఇది వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా నోరూరించే నిమ్మకాయ పప్పుచారు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 2 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- టమోటాలు - 2
- నిమ్మకాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు టమోటాలు, పది పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్లో రెండు కప్పుల కందిపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటాపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లంముక్క, కొంచెం కరివేపాకు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్లో ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో ఆరు కప్పుల కప్పుల నీళ్లు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- పప్పుచారు మరిగిలోపు తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక నాలుగు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగాక మరుగుతున్న పప్పుచారులో వేసి మిక్స్ చేయాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే నిమ్మకాయ పప్పుచారు మీ ముందుంటుంది!
టిప్స్ :
- కందిపప్పు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం నీళ్లు తీసుకోవాలి.
- ఇందులో కారం వేయడం లేదు. అందుకే పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో కేవలం టమోటా మాత్రమే కాకుండా సొరకాయ, క్యారెట్ వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వాడొచ్చు.
