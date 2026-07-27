ఈ ట్రైన్ స్పీడ్ గంటలకు 9కిలోమీటర్లు - దేశంలోనే అత్యంత నెమ్మదిగా వెళ్లే రైలు ఇదే!
45కిలో మీటర్ల ప్రయాణానికి 5గంటలు - ఇంకా నెమ్మదిగా వెళ్తే బాగుండు అనుకునే ప్రయాణికులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:45 PM IST
Nilgiri Mountain Railway : తూర్పుకనుమల్లోని విశాఖపట్నం - అరకు రైలు మార్గం పొడవు దాదాపు 120 కిలోమీటర్లు కాగా, ప్రయాణ సమయం 4గంటలు. ఈ మార్గంలో మొత్తం 58 సొరంగాలు, 84 వంతెనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం ఆసాంతం ఎత్తైన కొండలు, కనుచూపు మేర పచ్చదనం, మూల మలుపులతో ఎంతో ఆహ్లాదంగా సాగుతుంది.
సరిగ్గా ఇదే విధంగా పశ్చిమ కనుమల్లో సాగే మరో ప్రయాణం మరింత కిక్ ఇస్తుంది. తమిళనాడులోని మెట్టుపాళ్యం - ఊటీ స్టేషన్ల మధ్య కేవలం 46 కి.మీ. దూరం ఉంటుంది. ఈ రెండు స్టేషన్ల మధ్య నడిచే రైలు గమ్యం చేరడానికి ఏకంగా 5 గంటల సమయం తీసుకుంటుంది. రైలంటే వేగంగా వెళ్లాలని కోరుకునే వారు సైతం ఇక్కడ ఇంకా స్లోగా వెళ్తే బాగుండు అనుకుంటుంటారు. ఈ స్లో ట్రైన్ ఎక్కితే వచ్చే మజానే వేరు.
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వేగాన్ని మించిన కిక్
వందేభారత్ రైళ్లకు మించిన వేగంతో పరుగులు తీసే బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎప్పుడొస్తుందా? అని చాలా మంది ఎదురుచూస్తున్న సమయమిది. కానీ, ఈ నీలగిరి రైలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతూ, నత్తనడకన ప్రయాణించినా, ఇంకాస్త నెమ్మదిగా వెళ్తే బాగుండు అనుకుంటుంటారు ప్రయాణికులు. పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షించే ఈ రైలు (The Slowest Train In India) వేగం గంటకు 9 కి.మీ. మాత్రమే. అయినప్పటికీ ఇందులో ప్రయాణించడానికి పెద్ద ఎత్తున ఆసక్తి చూపుతుంటారు.
'దిల్ సే' సినిమాలో ‘ఛయ్య ఛయ్య అనే పాట మీకు గుర్తుందా? ఓ బృందం రైలులోని ఓపెన్ బోగీపై డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు కదా! ఆ రైలు ఇదే. పేరు నీలగిరి మౌంటెన్ రైల్వే (Nilgiri Mountain Railway). తమిళనాడులోని మెట్టుపాళ్యం - ఊటీ స్టేషన్ల మధ్య నడిచే ఈ రైలుకు దేశంలోనే అత్యంత నెమ్మదిగా ప్రయాణించే ట్రైన్గా పేరుంది. రెండు స్టేషన్ల మధ్య కేవలం 46 కి.మీ. దూరం కాగా, సగటున గంటకు 9కి.మీ. లెక్కన 5 గంటల సమయం పడుతుంది.
అయినప్పటికీ పర్యాటకులు ఎంతో ముచ్చట పడే ఈ రైలు ప్రయాణం ఆసాంతం ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడుతుంది. దట్టమైన అడవులు, పొగమంచు కప్పుకొన్న కొండలు, చీకటి సొరంగాలు, కనువిందు చేసే తేయాకు తోటలు మధ్య వెళ్లే ఈ రైలు ప్రకృతి ప్రేమికులకు మరచిపోలేని అనుభవాలను అందిస్తుంది. అన్నింటికీ మించి వింటేజ్ బోగీలతో నడిచే ఈ రైలులో ప్రయాణించడం ఓ సరికొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తుందని పర్యాటకులు పేర్కొంటున్నారు.
ఎందుకు అంత నెమ్మదిగా వెళ్తుందంటే!
నీలగిరి పర్వతాల్లోని ఎత్తైన, కొండ ప్రాంతాల మీదుగా, మార్గ మధ్యంలో మలుపులు, ఎత్తుపల్లాలు ఎక్కువగా ఉండటం, అనేక సొరంగాలు, వంతెనలపై ప్రయాణించడం వల్ల రైలు చాలా తక్కువ వేగంతో నడుస్తుంది. ఇలా నెమ్మదిగా వెళ్లడం వల్లే ప్రయాణికులు అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను మరింతగా ఆస్వాదిస్తుంటారు. వర్షాకాలంలో జూన్-అక్టోబరు మధ్య ఈ రైలు ప్రయాణం మరింత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందట.
ఈ మార్గంలో ఏమేం ఉన్నాయంటే!
- సొరంగాలు - 16
- మలుపులు 200కు పైగా
- సుమారు 250 వంతెనలు
యునెస్కో గుర్తింపు
నీలగిరి మౌంటెన్ రైలు మార్గాన్ని 1900 దశాబ్దంలో నిర్మించారు. ఈ మార్గం అద్భుతమైన ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యానికి, చారిత్రక ఘన వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. హెరిటేజ్ జాబితాలో భాగంగా యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది. ప్రకృతిని ఆస్వాదించడానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే స్లో ట్రావెలర్స్(Slow Journey)కు ఇది హాట్స్పాట్గా మారగా, విదేశీ పర్యాటకులు సైతం ఈ రైలు ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించడానికి తరలివస్తుంటారు.
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