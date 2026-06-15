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బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు - త్రిమూర్తులకూ ఇష్టమైన జ్యేష్ఠం!

- నిజజ్యేష్ఠ మాసంలో త్రిమూర్తుల అనుగ్రహం - ఏరువాక పౌర్ణమి ప్రాధాన్యం ఏంటో తెలుసా?

Nija Jyeshta masam
Nija Jyeshta masam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 1:53 PM IST

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Nija Jyeshta masam : ప్రతీ మాసం ఒక్కో భగవంతుడికి ప్రీతికరంగా ఉంటుంది. అయితే జ్యేష్ఠ మాసం మాత్రం బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు ముగ్గురికీ ఎంతో ఇష్టమైనది. తెలుగు సంవత్సరంలో వచ్చే మూడో నెలను జ్యేష్ఠ మాసం అంటారు. పౌర్ణమి తిథినాడు చంద్రుడు జ్యేష్ఠా నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఈ జ్యేష్ఠమాసం అంటారు. అయితే, ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది "నిజజ్యేష్ఠం". చాంద్రమానం ప్రకారం సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారకపోతే.. "అధిక మాసం" ఏర్పడుతుంది. అయితే, ఈ ఏడాది జ్యేష్ఠం రెండుసార్లు వచ్చింది. అధిక మాసం, నిజ మాసంగా వచ్చింది. అందువల్ల ఈ మాసాన్ని "నిజజ్యేష్ఠ"గా పరిగణిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన మాసంలో వచ్చే ప్రతి తిథికీ ఎంతో విశిష్టత ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక చింతనకు, దానధర్మాలకు ఇది చాలా అనుమైన సమయంగా చెబుతున్నారు. మరి, ఈ మాసంలో ఎలాంటి పూజా కార్యక్రమాలు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

త్రిమూర్తుల అనుగ్రహం కోసం పూజా విధానాలు :

ఈ నిజజ్యేష్ఠ మాసంలో సృష్టి, స్థితి, లయ కారులైన త్రిమూర్తులను పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో గోధుమపిండితో బ్రహ్మదేవుడి ప్రతిమను తయారు చేసి, నెల రోజులపాటు పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. దీనివల్ల సృష్టికర్త కరుణిస్తాడని భక్తుల నమ్మకం. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామాలను పఠిస్తే సకల అభీష్టాలూ నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. ఇక జ్యేష్ఠ బహుళ చతుర్దశి రోజున శివుడికి బిల్వదళాలతో పూజ చేస్తే అనుగ్రహం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విధంగా త్రిమూర్తులనూ పూజించే ఈ మాసం ఎంతో విశిష్టమైనదని పండితులు చెబుతున్నారు.

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దశపాపహర దశమి : ఈ మాసంలో వచ్చే దశపాపహర దశమి రోజున గంగానదిలో, ఏదైనా పుణ్యనదిలో స్నానమాచరిస్తే పదిరకాల పాపాలు తొలగిపోతాయట. తద్వారా జీవితంలో అన్నీ శుభాలే కలుగుతాయని విశ్వాసం.

నిర్జల ఏకాదశి : ఈ రోజున నీళ్లు కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాస వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అందువల్లే దీన్ని "నిర్జల ఏకాదశి" అని పిలుస్తారు. ఈ ఒక్క ఏకాదశి వ్రతాన్ని నిష్ఠతో ఆచరిస్తే, ఏడాది పొడవునా వచ్చే పన్నెండు ఏకాదశుల ఫలితం లభిస్తుందని నమ్మకం.

ఏరువాక పౌర్ణమి : ఈ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి, వ్యవసాయానికి విడదీయరాని బంధం ఉంది. తొలకరి జల్లులు కురిసే ఈ సమయంలో రైతులు "ఏరువాక పౌర్ణమి" ఎంతో వేడుకగా నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున రైతులు తమ ఆవులు, ఎద్దులను శుభ్రంగా కడిగి, అందంగా అలంకరించి పూజలు చేస్తారు. భూమిపూజ చేసి, ఉత్సాహంగా తొలి దుక్కి దున్ని వ్యవసాయ పనులను ప్రారంభిస్తారు.

ఈ మాసంలో చేసే దానాలకు రెట్టింపు ఫలితం ఉంటుందట. ముఖ్యంగా పౌర్ణమి రోజున తిలాదానం (నువ్వులు) చేయడం వల్ల 'అశ్వమేథ యాగం' చేసినంత పుణ్యం దక్కుతుందట.

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