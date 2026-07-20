రాత్రిళ్లూ భగ్గుమంటున్న నగరాలు - ఉపరితలంపై 'హీట్ డోమ్' కారణమా?
నగరాల్లో రాత్రిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు - వాతావరణం ఎందుకు చల్లబడటం లేదంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:56 PM IST
Heat Dome Effect : వర్షాకాలంలోనూ ఎండలు భగ్గుమంటున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇంచుమించు 36డిగ్రీలకుపైనే నమోదవుతుండగా రాత్రిళ్లు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల వరకూ రికార్డవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడిస్తోంది. ఫలితంగా వేడి గాలి, నిద్ర లేమి సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. వేసవిలో మిట్టమధ్యాహ్నం తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రత మనకు అలవాటే అయినా, రాత్రిళ్లు సైతం అదే పరిస్థితి నెలకొనడానికి 'హీట్ డోమ్' కారణమని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తున్నారు.
హీట్ డోమ్ అంటే భూమి ఉపరితలంలో ఏర్పడే కంటికి కనిపించని వాతావరణం. ఇది వేడిని బంధించి ఉంచడం వల్ల రాత్రి వేళల్లోనూ వాతావరణం వేడిగా అనిపిస్తోంది.
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భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఫలితంగా ఏర్పడే వాతావరణ పీడనంలోని తీవ్రమైన మార్పుల వల్ల హీట్ డోమ్ ఏర్పడుతుంది. పగటిపూట అక్కడ చిక్కుకున్న వేడి గాలి సహజంగా వ్యాకోచించి, సంవహనం ద్వారా పైకి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సంవహనం అనేది ఉష్ణం ద్రవ లేదా వాయు రూపంలో బదిలీ అయ్యే ప్రక్రియ అని మనకు తెలుసు. కానీ హీట్ డోమ్లో ఈ ప్రక్రియకు అవకాశం ఉండదు. ఫలితంగా అధిక పీడన వ్యవస్థ ఒక మూతలా పనిచేసి, పైకి లేస్తున్న వేడి గాలిని తిరిగి భూమి ఉపరితలం వైపునకు పంపిస్తుంది.
పీడనంలో చిక్కిన గాలి భూమి పైకి వస్తూ మరింత వేడిని విడుదల చేయడానికి సంకోచిస్తుంది. ఈ సంకోచం గాలి అణువులను మరింత దగ్గరగా చేర్చి అప్పటికే అధికంగా ఉన్న ఉష్ణోగ్రతను మరింత పెంచుతుంది.
సాధారణ వాతావరణంలో మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు లేదా భూమిపై ఉన్న ఏ ఇతర ప్రదేశమైనా అక్కడ సేకరించిన వేడిని తిరిగి ఉపరితలంలోకి వెదజల్లుతుంది. దీనివల్ల, పగటి సమయంతో పోలిస్తే రాత్రి వేళల్లో భూమి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సహజంగా తగ్గుతుంది. కానీ, హీట్ డోమ్ కింద సాయంత్రం కూడా వేడి గాలి ఉంటుంది. అది కిందకు దిగి వేడిని కలిగిస్తుంది.
నగరాలు అధిక వేడి ఎందుకంటే!
నగరాల్లో రాత్రిపూట వేడి గాలులు రావడానికి నిపుణులు అనేక కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా తారు, కాంక్రీట్, ఉక్కుతో నిర్మించిన భవనాలు. ఈ పదార్థాలు థర్మల్ ఇటుకల్లా పనిచేస్తుంటాయి. మట్టితో చేసిన గుడిసెల కంటే ఇవి పగటిపూట చాలా ఎక్కువ వేడిని గ్రహిస్తాయి. తీరప్రాంత లేదా నదీ పరివాహక నగరాల్లో అధిక గాలి పీడనం వేడితో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న తేమతో కలిసిపోతుంది.
గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఫలితంగా మన వాతావరణంలో నిరంతరం ఇటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయనే వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి. ముఖ్యంగా హీట్ డోమ్ వంటి అరుదైన సహజ దృగ్విషయాలు వేసవిలో మరిత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
మొక్కలు పెంచడం, పచ్చదనాన్ని విస్తరించడమే హీట్ డోమ్ సమస్య పరిష్కారానికి ఏకైక విరుగుడుగా శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
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