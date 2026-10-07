'నో స్కాన్, నో పిన్' - జస్ట్ స్మార్ట్ వాచ్ ట్యాప్ చేస్తే చాలు పేమెంట్ కంప్లీట్!
జేబులో పర్సు, కార్డులు లేకపోయినా పర్వాలేదు - ఫోన్ లేదా వాచ్లో NFC ఫీచర్ ఆన్లో ఉంటే చాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:00 PM IST
NFC Tap to Pay Feature : కొన్నిసార్లు సూపర్ మార్కెట్, మాల్స్కు వెళ్లినప్పుడు షాపింగ్ పూర్తయ్యాక బిల్లు చెల్లిద్దామంటే జేబులో పర్సు, ఫోను ఉండవు. హడావుడిలో ఇంటి వద్దే రెండూ మర్చిపోయారు. అలాంటి టైమ్లో బిల్లు చెల్లించడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే, మీరు 'ఎన్ఎఫ్సీ' స్మార్ట్ ఫీచర్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. స్మార్ట్ వాచ్ లేదా మొబైల్లో ఈ చిప్ ఉంటే చాలు. ఇలా ట్యాప్ చేసి అలా వేగంగా చెల్లింపులు చేసేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పర్సులో డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ ఎన్ఎఫ్సీ ఫీచర్? ఇది ఎలా పని చేస్తుంది? ఏవిధంగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎన్ఎఫ్సీ అంటే ఏంటి?
ఎన్ఎఫ్సీ అంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్. పేరులోనే సమాధానం ఉంది. రెండు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అత్యంత దగ్గరగా అంటే సుమారు 4 సెంటీమీటర్ల కంటే తక్కువ దూరంలో ఉంచినప్పుడు, ఒకదానితో మరొకటి సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకునే పరిజ్ఞానమే ఇది. RFID అనే పాత టెక్నాలజీకి ఇది అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్. కార్యాలయాల్లో ఐడీ కార్డులను తలుపు దగ్గర టచ్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది కదా. అదే పరిజ్ఞానం స్మార్ట్ఫోన్లోకి వచ్చేసింది.
ఫోన్, వాచ్లో ఎలా పని చేస్తుందంటే?
కాంటాక్ట్లెస్ చెల్లింపును ప్రారంభించినప్పుడు, దీనిని ప్రాసెస్ చేసేందుకు ఫోన్ లేదా వాచ్ను POS టెర్మినల్ సమీపంలో ఉంచాలి. ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన సమాచారాన్ని ఇలా ఒకదానికొకటి పంపుకొంటాయి. కొన్ని క్షణాల తర్వాత పేమెంట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నగదు, చిప్ కార్డ్ ఉన్న డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీల కంటే ఎన్ఎఫ్సీ చెల్లింపులు చాలా వేగంగా జరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
ఇలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి :
ఎన్ఎఫ్సీ ఫీచర్ను మీ ఫోన్ లేదా వాచ్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే, ముందుగా ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో ఎన్ఎఫ్సీ అండ్ కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అనంతరం డిఫాల్ట్ వ్యాలెట్ యాప్పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో కనిపించే సామ్సంగ్ వ్యాలెట్, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే తదితర వాటిల్లో ఒక దానిని ఎంచుకోవాలి. ఆ వ్యాలెట్లోకి వెళ్లి మన వద్ద ఉన్న డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులను యాడ్ చేయాలి. వేలిముద్ర, పిన్ నంబరుతో ధ్రువీకరించాలి. దీంతో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక చెల్లింపులకు సిద్ధమవుతుంది.
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యాపిల్ పే :
యాపిల్ ఫోన్లలోనూ ఇదే పద్ధతిలో కార్డులను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ఎఫ్సీ ఎప్పుడూ ఆన్లోనే ఉంటుంది. ఐఫోన్లో యాపిల్ వ్యాలెట్ యాప్ను ఓపెన్ చేయాలి. అనంతరం కుడి వైపున కనిపించే ప్లస్ సింబల్ను క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు అన్న ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, 'కంటిన్యూ'పై క్లిక్ చేసి కార్డులను యాడ్ చేసుకుని బ్యాంకు నుంచి ధ్రువీకరణ పూర్తి చేసుకోవాలి. యాపిల్ వాచ్లో కూడా ఇలానే యాడ్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే మన దేశంలో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో యాపిల్ పే అందుబాటులోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులతోనే పనిచేస్తోందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
పూర్తిగా సురక్షితం!
ఈ రకమైన చెల్లింపుల్లో కార్డ్ వివరాలు దుకాణాదారుకు తెలిసిపోతాయేమో అన్న భయం అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఎన్ఎఫ్సీ టోకనైజేషన్ విధానంలో డేటా బదిలీ అవుతుంది. మీరు ఫోన్ టచ్ చేసినప్పుడు కార్డ్ నంబర్ వెళ్లదు. దానికి బదులుగా ఒక డమ్మీ కోడ్ వెళ్తుంది. దీని వల్ల హ్యాకర్లు మీ డేటాను దొంగిలించడం అసాధ్యం. ఫిజికల్ కార్డ్ వాడటం కంటే ఈ రకమైన చెల్లింపులే సురక్షితమని చెబుతున్నారు.
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