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'నో స్కాన్, నో పిన్' - జస్ట్ స్మార్ట్ వాచ్ ట్యాప్ చేస్తే చాలు పేమెంట్ కంప్లీట్!

జేబులో పర్సు, కార్డులు లేకపోయినా పర్వాలేదు - ఫోన్ లేదా వాచ్​లో NFC ఫీచర్​ ఆన్​లో ఉంటే చాలు!

NFC Tap to Pay Feature
కాంటాక్ట్​లెస్ పేమెంట్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2026 at 4:00 PM IST

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NFC Tap to Pay Feature : కొన్నిసార్లు సూపర్ మార్కెట్​, మాల్స్​కు వెళ్లినప్పుడు షాపింగ్ పూర్తయ్యాక బిల్లు చెల్లిద్దామంటే జేబులో పర్సు, ఫోను ఉండవు. హడావుడిలో ఇంటి వద్దే రెండూ మర్చిపోయారు. అలాంటి టైమ్​లో బిల్లు చెల్లించడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే, మీరు 'ఎన్​ఎఫ్​సీ' స్మార్ట్ ఫీచర్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. స్మార్ట్​ వాచ్​ లేదా మొబైల్​లో ఈ చిప్ ఉంటే చాలు. ఇలా ట్యాప్ చేసి అలా వేగంగా చెల్లింపులు చేసేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పర్సులో డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ ఎన్​ఎఫ్​సీ ఫీచర్? ఇది ఎలా పని చేస్తుంది? ఏవిధంగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఎన్ఎఫ్​సీ అంటే ఏంటి?

ఎన్​ఎఫ్​సీ అంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్. పేరులోనే సమాధానం ఉంది. రెండు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అత్యంత దగ్గరగా అంటే సుమారు 4 సెంటీమీటర్ల కంటే తక్కువ దూరంలో ఉంచినప్పుడు, ఒకదానితో మరొకటి సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకునే పరిజ్ఞానమే ఇది. RFID అనే పాత టెక్నాలజీకి ఇది అడ్వాన్స్​డ్ వెర్షన్. కార్యాలయాల్లో ఐడీ కార్డులను తలుపు దగ్గర టచ్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది కదా. అదే పరిజ్ఞానం స్మార్ట్​ఫోన్​లోకి వచ్చేసింది.

ఫోన్, వాచ్​లో ఎలా పని చేస్తుందంటే?

కాంటాక్ట్​లెస్ చెల్లింపును ప్రారంభించినప్పుడు, దీనిని ప్రాసెస్ చేసేందుకు ఫోన్ లేదా వాచ్​ను POS టెర్మినల్ సమీపంలో ఉంచాలి. ఎన్​క్రిప్ట్ చేసిన సమాచారాన్ని ఇలా ఒకదానికొకటి పంపుకొంటాయి. కొన్ని క్షణాల తర్వాత పేమెంట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నగదు, చిప్ కార్డ్ ఉన్న డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీల కంటే ఎన్ఎఫ్​సీ చెల్లింపులు చాలా వేగంగా జరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఇలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి :

ఎన్ఎఫ్​సీ ఫీచర్​ను మీ ఫోన్ లేదా వాచ్​లో ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే, ముందుగా ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో ఎన్ఎఫ్​సీ అండ్ కాంటాక్ట్​లెస్ పేమెంట్ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అనంతరం డిఫాల్ట్ వ్యాలెట్ యాప్​పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో కనిపించే సామ్​సంగ్ వ్యాలెట్, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే తదితర వాటిల్లో ఒక దానిని ఎంచుకోవాలి. ఆ వ్యాలెట్​లోకి వెళ్లి మన వద్ద ఉన్న డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులను యాడ్ చేయాలి. వేలిముద్ర, పిన్ నంబరుతో ధ్రువీకరించాలి. దీంతో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక చెల్లింపులకు సిద్ధమవుతుంది.

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యాపిల్ పే :

యాపిల్ ఫోన్లలోనూ ఇదే పద్ధతిలో కార్డులను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ఎఫ్​సీ ఎప్పుడూ ఆన్​లోనే ఉంటుంది. ఐఫోన్​లో యాపిల్ వ్యాలెట్ యాప్​ను ఓపెన్ చేయాలి. అనంతరం కుడి వైపున కనిపించే ప్లస్ సింబల్​ను క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు అన్న ఆప్షన్​ను ఎంచుకుని, 'కంటిన్యూ'పై క్లిక్ చేసి కార్డులను యాడ్ చేసుకుని బ్యాంకు నుంచి ధ్రువీకరణ పూర్తి చేసుకోవాలి. యాపిల్ వాచ్​లో కూడా ఇలానే యాడ్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే మన దేశంలో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో యాపిల్ పే అందుబాటులోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులతోనే పనిచేస్తోందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

పూర్తిగా సురక్షితం!

ఈ రకమైన చెల్లింపుల్లో కార్డ్ వివరాలు దుకాణాదారుకు తెలిసిపోతాయేమో అన్న భయం అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఎన్ఎఫ్​సీ టోకనైజేషన్ విధానంలో డేటా బదిలీ అవుతుంది. మీరు ఫోన్ టచ్ చేసినప్పుడు కార్డ్ నంబర్ వెళ్లదు. దానికి బదులుగా ఒక డమ్మీ కోడ్ వెళ్తుంది. దీని వల్ల హ్యాకర్లు మీ డేటాను దొంగిలించడం అసాధ్యం. ఫిజికల్ కార్డ్ వాడటం కంటే ఈ రకమైన చెల్లింపులే సురక్షితమని చెబుతున్నారు.

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